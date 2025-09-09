PHOTO: Pentación presenta la temporada 2025/2026 en los Teatros La Latina y Bellas Artes

Enter Your Email to Unlock This Article



Pentación ha desvelado la temporada 2025/2026 de los Teatros La Latina y Bellas Artes en un acto celebrado en Madrid, conducido por Dani Rovira y Rafa Maza. La presentación reunió a destacados nombres de la escena española como José Sacristán, Imanol Arias, María Barranco, José María Pou, Lolita Flores, Dani Rovira, Leonardo Sbaraglia, Ana Torrent, Aura Garrido, Emilio Gutiérrez Caba, Magüi Mira y Luis Piedrahita, entre otros, confirmando una programación de primer nivel. El director de Pentación, Jesús Cimarro, subrayó que se trata de una temporada “cuidada, variada y de calidad, con comedias, dramas, musicales y obras para toda la familia”.

En el Teatro Bellas Artes, la temporada se abrirá con LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE PETRA VON KANT, a la que seguirán títulos tan esperados como MEJOR NO DECIRLO, con Imanol Arias y María Barranco; PONCIA, con Lolita Flores; GIGANTE, protagonizada por José María Pou; y EL HIJO DE LA CÓMICA, con José Sacristán. La sala también acogerá propuestas como GALDÓS ENAMORADO 2023, con María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Caba y Marta Gutiérrez-Abad; POCA VERGÜENZA, con Miguel Navarro "Guelmi"; y el musical ANNIE, dirigido por Sonsoles Rodríguez-Villar Mac-Veigh y con más de medio centenar de jóvenes intérpretes.

Por su parte, el Teatro La Latina ofrecerá una programación diversa que combina humor, drama y propuestas familiares. Entre ellas figuran los monólogos de Dani Rovira (VALE LA PENA), Luis Piedrahita (APOCALÍPTICAMENTE CORRECTO) o El Monaguillo (EFECTIVIWONDER), además de montajes como LOS DÍAS PERFECTOS, con Leonardo Sbaraglia y dirigidos por Daniel Veronese, y las comedias CAER CON ESTILO, con Ricardo Quevedo, y ALEJANDRA, UNA PERFORACIÓN A CIELO ABIERTO, con Martín Rechimuzzi. También se suman propuestas familiares como SUEÑOS TOUR DE BELY Y BETO, con Belinda Treviño y Chuy Nuñez, y PEQUEÑO PEZ.

La gran apuesta musical de la temporada llegará el 12 de noviembre con OLIVER TWIST, una producción de AMR Producciones dirigida por Juan Luis Iborra y con un elenco encabezado por Daniel Escrig, Eneko Haren y Pablo Grife. Presentado como el sucesor de éxitos como Los chicos del coro, este musical promete convertirse en uno de los acontecimientos teatrales más destacados de la cartelera madrileña en los próximos meses.

