PHOTO: LOS PILARES DE LA TIERRA renueva cartel para su segunda temporada

Tras su exitoso paso por la Gran Vía madrileña en 2024, LOS PILARES DE LA TIERRA, la superproducción de beon. Entertainment basada en la célebre novela de Ken Follett, con música y letras de Iván Macías y Félix Amador, afronta una segunda temporada que arrancará en noviembre de este año en el Teatro Gran Vía. La producción, que ya dejó una fuerte impresión durante su primera estancia, ha pasado en los últimos meses por Bilbao (Palacio Euskalduna) y Zaragoza (Teatro Principal) antes de regresar a Madrid este otoño.

El reparto de esta nueva temporada está encabezado por Alba Cuartero y Jana Gómez, que comparten alternancia en el papel de Aliena de Shiring, uno de los personajes más emblemáticos de la trama. Les acompañan Rodrigo Blanco como Jack Jackson, Noemi Mazoy en el papel de Ellen, Julio Morales como Tom Builder, Abel García interpretando a Waleran Bigod, Álex Forriols en el rol de William Hamleigh y Gustavo Rodríguez como Philip. Este equipo, junto al resto del elenco, promete una temporada de alto nivel con fuerza vocal y compromiso dramático.

El resto del elenco estará compuesto por Elena González, Noelia Cano, Àngels Jiménez, Josean Moreno, Guillermo de Quinto, Alberto Vázquez, Ruth Ge, Álvaro Romero, Aleix, Marc Pujol, Aurora Frías, Rocío Martín, Camila Puelma, Franc de Luna, Ernesto Santos, Vanesa Fernández, Guillermo Pareja, Carmen Yagüe y Clara Lanzani, conformando un reparto amplio que da vida a la compleja y épica ambientación de la Inglaterra del siglo XII. Con esta estructura, la producción refuerza su apuesta por narrar en escena una historia de poder, lucha y construcción.

El regreso a Madrid marcará el inicio de la segunda temporada de LOS PILARES DE LA TIERRA, además en un momento clave para la productora: beon. Entertainment ha iniciado su etapa como gestora del Teatro Calderón, tanto de su sala grande como del espacio lírico en su rooftop. Esta gestión viene acompañada por los estrenos de dos grandes títulos: Antoine, el musical, que homenajeará la vida de Antoine de Saint‑Exupéry a partir de febrero de 2026, y HOUDINI, un musical mágico, que ya ha comenzado su recorrido en el Calderón. Con esta combinación de gestión de espacio y nuevas propuestas, la productora refuerza su presencia en la escena madrileña y su compromiso con la creación escénica nacional.

