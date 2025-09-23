 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register Games Grosses

PHOTO: BUSCANDO A AUDREY comienza sus ensayos

El musical se estrenará el próximo mes de noviembre

By: Sep. 23, 2025
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

Ya queda menos para que el próximo 27 de noviembre se estrene en el nuevo Teatro Audrey de Madrid y el reparto acaba de comenzar los ensayos del estreno mundial de esta producción completamente original.

PHOTO: BUSCANDO A AUDREY comienza sus ensayos Image

El elenco de BUSCANDO A AUDREY está encabezado por Teresa Abarca y cuenta con intérpretes de reconocido talento como Miguel Ángel Belotto (Bob), Marta Arteta(Norma), Javier Enguix (Howard), Miriam Madrid (Madre Lucas), Érika Bleda (Hermana Reggie), Roger Berruezo (Sam), Edu Mayo (Melvin) y Dulcinea Juárez (Amanda). El reparto coral incluye a más de treinta artistas entre los que destacan Zoe BuccoliniIan ParisCatalina RodríguezÁngel PadillaYelena LafargueGaena PacareuDaniela QuirosLisa BertrandZulema SantanaMaría ReinaDiana BanafauMarta ManotasLaura FígulsInés HernándezClara CasalsLucía RiccioliLeticia CardosoJoana QuesadaNerea GonzalezAnita EscriváZuhaitz San BuenaventuraAriel JuinFran EspinarPep GuillemAlexis AbreuGuillem GamellGuillem FoleIago De BernardiMario HorneroDaniel MenaAdrián SabioYoankis MatosAdrián GarcíaMiguel Mateos y Enric Marimon.

BUSCANDO A AUDREY cuenta con un equipo artístico de primer nivel, con libreto de José Ignacio Salmerón, música original de Fernando Velázquez(ganador de un Goya y un Grammy), dirección de Juan Luis Iborra, coreografías de Toni Espinosa y adaptación de letras al castellano por Xavier San Martín. El equipo creativo incluye a Gabriela Salaverri(vestuario), David Pizarro (escenografía), Rodrigo Ortega (iluminación), Javier Isequilla (sonido), y Álvaro Luna y Elvira Zurita (videoescena), entre otros destacados profesionales.

El estreno mundial de BUSCANDO A AUDREY tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el nuevo Teatro Audrey, un espacio construido específicamente para esta producción en el distrito Fuencarral-El Pardo de Madrid. Con una capacidad superior a 1.400 butacas y más de 4.600 metros cuadrados de superficie, este teatro modular albergará salas de ensayo, espacios expositivos, zonas de eventos y la más avanzada infraestructura técnica, posicionándose como uno de los grandes hitos escénicos de la capital.




Don't Miss a Spain News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

RATE & REVIEW ON MY SHOWS

Art
23 ratings

Art
Hell's Kitchen
54 ratings

Hell's Kitchen
Six
85 ratings

Six
Mamma Mia!
37 ratings

Mamma Mia!

Activate Your MY SHOWS Profile


Videos