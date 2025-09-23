PHOTO: BUSCANDO A AUDREY comienza sus ensayos

Enter Your Email to Unlock This Article



Ya queda menos para que el próximo 27 de noviembre se estrene en el nuevo Teatro Audrey de Madrid y el reparto acaba de comenzar los ensayos del estreno mundial de esta producción completamente original.

El elenco de BUSCANDO A AUDREY está encabezado por Teresa Abarca y cuenta con intérpretes de reconocido talento como Miguel Ángel Belotto (Bob), Marta Arteta(Norma), Javier Enguix (Howard), Miriam Madrid (Madre Lucas), Érika Bleda (Hermana Reggie), Roger Berruezo (Sam), Edu Mayo (Melvin) y Dulcinea Juárez (Amanda). El reparto coral incluye a más de treinta artistas entre los que destacan Zoe Buccolini, Ian Paris, Catalina Rodríguez, Ángel Padilla, Yelena Lafargue, Gaena Pacareu, Daniela Quiros, Lisa Bertrand, Zulema Santana, María Reina, Diana Banafau, Marta Manotas, Laura Fíguls, Inés Hernández, Clara Casals, Lucía Riccioli, Leticia Cardoso, Joana Quesada, Nerea Gonzalez, Anita Escrivá, Zuhaitz San Buenaventura, Ariel Juin, Fran Espinar, Pep Guillem, Alexis Abreu, Guillem Gamell, Guillem Fole, Iago De Bernardi, Mario Hornero, Daniel Mena, Adrián Sabio, Yoankis Matos, Adrián García, Miguel Mateos y Enric Marimon.

BUSCANDO A AUDREY cuenta con un equipo artístico de primer nivel, con libreto de José Ignacio Salmerón, música original de Fernando Velázquez(ganador de un Goya y un Grammy), dirección de Juan Luis Iborra, coreografías de Toni Espinosa y adaptación de letras al castellano por Xavier San Martín. El equipo creativo incluye a Gabriela Salaverri(vestuario), David Pizarro (escenografía), Rodrigo Ortega (iluminación), Javier Isequilla (sonido), y Álvaro Luna y Elvira Zurita (videoescena), entre otros destacados profesionales.

El estreno mundial de BUSCANDO A AUDREY tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el nuevo Teatro Audrey, un espacio construido específicamente para esta producción en el distrito Fuencarral-El Pardo de Madrid. Con una capacidad superior a 1.400 butacas y más de 4.600 metros cuadrados de superficie, este teatro modular albergará salas de ensayo, espacios expositivos, zonas de eventos y la más avanzada infraestructura técnica, posicionándose como uno de los grandes hitos escénicos de la capital.