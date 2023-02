PENTACIÓN ESPECTÁCULOS cumple 35 años

Hoy 16 de febrero celebra su 35 aniversario la productora teatral PENTACIÓN ESPECTÁCULOS, empresa que está detrás no solo de algunas de las producciones más importantes de las últimas décadas, sino que gestiona varios teatros de Madrid.

Fue en 1988 que un grupo de amantes del teatro: José Luis Alonso de Santos, Gerardo Malla, Rael Álvarez "El Brujo", Margarita Piñero, Tato Cabal y Jesús Cimarro se unieron para crear una empresa que cambiase la manera de entender la producción teatral en España. Hoy, más de tres décadas después, la empresa gestiona teatros como el Teatro Bellas Artes, el Teatro Reina Victoria o el Teatro La Latina, que en estos momentos acoge el musical LOS CHICOS DEL CORO y la próxima temporada espera la llegada de UNA RUBIA MUY LEGAL. Además, son los encargados de la dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Desde sus inicios con PARES Y NINES en el Teatro Principal de Alicante no solo ha pasado mucho tiempo, sino que la empresa ha crecido y aumentado su cartel. Ahora mismo se encuentran en cartel 11 montajes distintos de esta productora, entre los que se encuentras ENTRE COPAS, ¡AY CARMELA! O EL BESO DE LA MUJER ARAÑA, y espera el estreno de LA ILUSIÓN CONYUGAL y PONCIA a lo largo de este año.

"Me quedan muchos retos. Sobre todo he trabajado no solo por la empresa, el festival y los teatros, si no por el sector. Llevo toda mi vida profesional trabajando por el sector. Por dignificar el sector y por colocarlo en el lugar que le corresponde. Trabajo cada día con el objetivo de que las Artes Escénicas sean realmente un valor: cultural, económico y social." reflexiona el director de PENTACIÓN ESPECTÁCULOS Jesús Cimarro sobre estos 35 años.

Con la vista puesta en el futuro y un momento tan interesante como el actual para el teatro en España, desde BroadwayWorld Spain deseamos un muy feliz aniversario a PENTACIÓN ESPECTÁCULOS y todo lo mejor para el futuro. Puedes encontrar más información sobre ellos en este enlace.