OT 2020 ya tiene a sus profesores

Iván Labanda (interpretación) y Natalia Calderón (voz y movimiento) se unen a Manu Guix como profesores de la nueva edición de Operación Triunfo, que vendrá cargada de novedades y nuevas dinámicas.

Completan el nuevo claustro de profesores Zahara (cultura musical), Eirian James (inglés), Cesc Escolà (Fitness) y Cristian&Mario (danza urbana). Vicky Gómez (coreógrafa), Mamen Márquez (directora de técnica vocal junto a los coaches Laura Andrés y Joan Carles Capdevila) y Andrea Villalonga (imagen y protocolo), mantienen pues sus disciplinas con respecto a las pasadas ediciones. Noemí Galera seguirá siendo la directora de la academia y Manu Guix director musical.

El jurado de esta nueva edición también vendrá completamente renovado que estára compuesto por Nina, que regresa a OT 15 años después de dirigir la academia por primera vez, Natalia Jiménez, cantante y compositora conocida por ser la voz del grupo La quinta estación, Javier Llano, director de Cadena 100 y Javier Portugués 'Portu', músico, A&R y director artístico musical.

Esta nueva edición tendrá mecánicas completamente renovadas, como que no habrá un número máximo de nominados, frente a los cuatro por gala que había hasta ahora, y la opción de los profesores de no dar la inmunidad a ningún concursante si sienten que no han estado a la altura. Además, aunque el favorito de la semana tendrá algún privilegio, no será el de la inmunidad, siendo así susceptible de ser nominado por el jurado.

OT 2020 someterá también a examen las canciones grupales, que pasan así a ser susceptibles de evaluar cuando se tengan en cuenta las nominaciones.

La nueva temporada de Operación Triunfo está lista para llenar de música los domingos por la noche a partir de esta misma semana en TVE 1, donde tendrá lugar la gala 0 a las 22.00h en la que se desvelarán los 18 aspirantes a entrar en la academia.





