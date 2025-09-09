ÀNIMA regresará a Barcelona en febrero de 2026 en el Teatre Tívoli

Enter Your Email to Unlock This Article



Tras el éxito cosechado en el Teatre Nacional de Catalunya, el musical ÀNIMA ha anunciado su regreso a Barcelona: a partir del 20 de febrero de 2026 podrá verse en el Teatre Tívoli. La producción volverá con una puesta en escena renovada y con una programación ampliada que incluirá funciones especiales de domingo y sesiones escolares, con el objetivo de acercar el espectáculo a nuevos públicos y consolidar su trayectoria en la cartelera catalana.

Puedes escuchar el disco completo grabado en vivo en el TNC aquí.

ÀNIMA es un musical de gran formato creado íntegramente en Cataluña, con dramaturgia de Blanca Bardagil, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt, música de Adrià Barbosa y letras de Blanca Bardagil y Marc Gómez. En su primera temporada reunió a más de 17.000 espectadores en el TNC, alcanzó una ocupación media superior al 90% y colgó el cartel de “entradas agotadas” en su segunda semana de exhibición. El montaje fue reconocido con el Premio de la Crítica de las Artes Escénicas a Mejor Musical y se ha consolidado como una de las propuestas más relevantes surgidas de la escena local en los últimos años.

La historia de ÀNIMA parte del universo de la animación de los años treinta para rendir homenaje a las mujeres artistas silenciadas por la historia oficial. Inspirada en las vivencias personales de su creador Oriol Burés y en la memoria de su abuela, la obra combina un imaginario íntimo con la ambición de los grandes musicales internacionales. Su fuerza radica en que no adapta ninguna obra previa, sino que nace con voluntad de explicar historias universales en catalán y con talento artístico de aquí, manteniendo un sello propio que lo hace a la vez local y global.

El proyecto está impulsado por la productora Vero Vero y cuenta con la colaboración de El Terrat (The Mediapro Studio), Bitò y Marianna en Viu (Balañá en Viu). Para esta nueva etapa, el musical amplía horizontes con el lanzamiento del disco oficial en plataformas digitales y con el estreno del documental Amb cor i Ànima, producido por Teatremusical.cat, que ofrece una mirada privilegiada al proceso creativo.

Con un elenco encabezado por Paula Malia, Diana Roig, Víctor G. Casademunt y el propio Oriol Burés, además de nuevas incorporaciones, la dirección artística y musical mantendrá la esencia que cautivó en el TNC, pero con una puesta en escena revisada para potenciar su fuerza dramática y musical.