Luis Salgado ofrecerá un Taller de Teatro Musical el 24 de noviembre en la Escuela JANA

El reconocido artista Luis Salgado impartirá un Taller de Teatro Musical el próximo lunes, 24 de noviembre, en la sede central de la Escuela Internacional de Artes Escénicas JANA, para compartir su experiencia en los escenarios y en el cine.

Luis Salgado ha desarrollado una brillante trayectoria en Broadway, el cine y el teatro musical internacional, trabajando junto a figuras como Lin-Manuel Miranda y participando en producciones como IN THE HEIGHTS, ON YOUR FEET! y WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN. Además, dirige proyectos como Salgado Productions y R.Evolución Latina, que promueven el arte como herramienta de transformación y empoderamiento.

Por esto, este taller se convierte en una oportunidad única para todos los alumnos de la industria musical. Asimismo, de este taller se seleccionarán dos personas para disfrutar de dos becas para un programa de Teatro Musical en Revolución Latina (Nueva York), con el curso y viaje cubiertos por la organización.

El taller se llevará a cabo el lunes 24 de noviembre de 15.30 a 18.30 horas y por la alta demanda del evento, habrá plazas limitadas. El artista y la escuela recomiendan no perderse esta cita obligada con una de las figuras más destacadas del teatro musical contemporáneo.

