La versión inmersiva de NEXT TO NORMAL llega a Buenos Aires

El próximo mes de septiembre, la versión inmersiva de NEXT TO NORMAL llega al Centro Audiovisual Inmersivo de Buenos Aires tras recorrer distintas ciudades del mundo.

Se trata de la misma versión que se estrenó en Ideal Barcelona en verano de 2022, y volverá a contar con Alice Ripley como Diana y Adam Pascal como Dr. Madden.

Se trata de una producción dirigida por Simon Pittman, con dirección musical de Tomas Mayer Wolf y supervisión musical del propio autor Tom Kitt.

NEXT TO NORMAL es el primer título de Broadway que será presentado en un disruptivo formato 100% inmersivo. El musical que revolucionó el teatro musical hace una década, aterrizará en Buenos Aires en esta innovadora versión que cosechó grandes éxitos en la ciudad condal.

NEXT TO NORMAL cuenta la historia de una familia que lucha contra la adversidad para tratar de ser “normal”. La obra, escrita por Brian Yorkey (POR TRECE RAZONES) y con música de Tom Kitt, recorre una ola de emociones que atrapa al público desde el principio y lo sacude con fuerza, divirtiéndolo en unas ocasiones y conmoviéndolo en otras. NEXT TO NORMAL funciona como alivio en esta época en que lo perfecto no existe y “ser normal” es lo extraño.

Buenos Aires no es ajena a este espectáculo, ya que la producción propia bajo el nombre de CASI NORMALES se ha representado a lo largo de varias temporadas cosechando éxito tras éxito en la capital argentina, convirtiéndose en uno de los estandartes del Teatro Musical en el país.

Las entradas para esta nueva producción saldrán a la venta próximamente y puedes apuntarte en esta listapara ser el primero en enterarte.

