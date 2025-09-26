La Cubana presenta L’AMOR VENIA EN TAXI

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Cubana vuelve a Barcelona con L’AMOR VENIA EN TAXI, un nuevo espectáculo que se estrena en el Teatre Romea. La idea y la dirección son de Jordi Milán, que firma el guion junto a Toni Sans y Rubèn Montañá. La música corre a cargo de Xavier Mestres y Joan Vives, responsables también de la dirección musical y de los arreglos.

Aunque La Cubana siempre ha cantado y bailado en sus espectáculos, nunca habían considerado lo suyo un musical, según ha contado Jordi Milán. En esta ocasión han querido dar un paso más y construir uno “a la catalana”, combinando canciones originales de Xavier Mestres y Joan Vives con melodías de la comedia musical catalana antigua.

L’AMOR VENIA EN TAXI ya estaba pensado para el Romea y su entorno, como la peluquería Damaret o el carrer Sant Pau. “En el Romea fue donde La Cubana representó por primera vez un espectáculo en un teatro cerrado, en 1986, con LA TEMPESTAD de Shakespeare”, ha recordado Milán.

El título remite a la comedia L’AMOR VENIA EN TAXI de Rafael Anglada, estrenada en el mismo Teatre Romea en 1959. La Cubana no representa la obra original, pero “el público saldrá del Romea sabiendo de qué iba y satisfecho”, asegura Milán. La acción se sitúa en la Barcelona de 1959, en plena dictadura franquista, entre la posguerra y los primeros cambios sociales y culturales, en un contexto de transformaciones urbanísticas y musicales.

El compañía está formada por Anna Barrachina, Xavi Tena, Maria Garrido, Nuria Benet, Montse Amat, Bernat Cot, Oriol Burés, Laia Piró, Toni Sans, Victor G. Casademunt, Rubèn Montañá, Albert Mora, Xavier Mestres, Ferran Casanova y Ariadna Clapés. Junto a ellos estan un grupo de seis músicos-actores: Xavier Mestres, Ferran Casanova, Laia Ferrer Vila, Helena Capdevila, Xavi Sánchez y Jan Espinach Rota.

El montaje es, en palabras de Milán, “un merecido homenaje al teatro de aficionados de Catalunya, un patrimonio cultural muy importante”. El director ha rechazado el término “amateur”: “muchas compañías de aficionados son más profesionales y se lo toman muy en serio. La mayoría de la gente que se dedica al teatro en este país proviene de ahí”.

El espectáculo ha arrancado con una preventa muy exitosa y ya ha anunciado la ampliación de funciones: podrá verse en el Teatre Romea hasta el mes de diciembre.