Lara OK lleva BESOS DE COLORES a los escenarios de España con su nueva gira

El panorama del teatro musical familiar en España recibe con entusiasmo la gira nacional de BESOS DE COLORES, la propuesta escénica de la artista Lara OK que ya ha comenzado a recorrer las principales ciudades del país. Bajo la interpretación de la actriz Sara Rius en el papel protagonista, este espectáculo se presenta como una experiencia inmersiva donde la música y el aprendizaje se fusionan para ofrecer una tarde inolvidable a los más pequeños y sus familias.

La producción, a cargo de Clickescena, cuenta con un equipo creativo de primer nivel que garantiza una factura técnica impecable. La dirección técnica corre a cargo de Nacho Arjona, reconocido por su labor en el exitoso musical EL REY LEÓN, mientras que la música, las letras y la dirección artística llevan la firma de David González. El guion, una idea original de Nuria Rius y el propio González, traslada al público a una aventura mágica en la que Lara OK y sus duendes deben recuperar los "besos de colores" para devolver la vida y la alegría a un bosque que se ha quedado gris.

BESOS DE COLORES apuesta por un modelo de aprendizaje activo en el que los niños participan de forma constante. La estructura del show, con una duración aproximada de 70 minutos, está diseñada para que el baile y el canto no sean solo entretenimiento, sino herramientas que fomenten la disciplina, la coordinación y el refuerzo de la memoria a través del juego. El repertorio combina temas inéditos con los éxitos más populares que la artista ha popularizado en su canal oficial de YouTube, donde acumula una comunidad masiva con cerca de seis millones de visualizaciones mensuales.

Tras su arranque en Zamora a principios de febrero, la gira tiene previstas paradas inmediatas en Salamanca el 22 de febrero, Sevilla el 8 de marzo y Palencia el 12 de abril. El recorrido continuará por ciudades como Vigo el 19 de abril y Ávila el 17 de mayo, mientras la productora ultima los detalles para anunciar nuevas fechas que se sumarán a esta temporada. Las entradas para disfrutar de este espectáculo, que promete risas y participación en directo, ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales.

