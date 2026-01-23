Jessie Buckley: De ganar el Olivier por CABARET a ser la gran favorita al Oscar por HAMNET

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

En la carrera hacia los Oscar de este año, hay un nombre que resuena con más fuerza que ningún otro: Jessie Buckley. Su interpretación en HAMNET, donde da vida a la esposa de William Shakespeare, la ha colocado como la favorita para alzar la estatuilla a Mejor Actriz. Tras haber conquistado ya el Globo de Oro y el Premio de la Crítica Cinematográfica, Hollywood parece haberse rendido a sus pies.

Para el gran público cinematográfico, Buckley (Killarney, 1989) puede parecer una revelación reciente de 36 años. Sin embargo, para los que seguimos el teatro musical y la escena británica, Jessie es una corredora de fondo que lleva años demostrando que su talento no conoce géneros ni formatos.

Nacida en un condado de Irlanda, creció en un entorno familiar vinculado a la creatividad. No tardó en subirse a escenarios improvisados junto a sus hermanos, y fue en las producciones escolares donde empezó a despuntar su versatilidad. Su pasión era tal que en el colegio no le importaba el género del personaje: tan pronto interpretaba un rol femenino como se metía en la piel de Tony en WEST SIDE STORY.

Aunque su carrera actual se centra en el cine dramático, su entrada a la industria fue estrictamente musical. En 2008, la irlandesa se presentó a las audiciones de I'd Do Anything, el programa de talentos de la BBC producido por Andrew Lloyd Webber para encontrar a la protagonista de una nueva producción de OLIVER! en el West End. A pesar de no ganar el papel de Nancy, el programa le otorgó visibilidad nacional y le permitió establecer sus primeros contactos profesionales en Londres.

En 2018 protagonizó WILD ROSE, una joya del cine independiente donde daba vida a una cantante de country. La película fue tan bien recibida que la ficción superó a la realidad: Buckley sacó su propio disco y acabó cantando en el legendario Festival de Glastonbury en 2019. Ese mismo año también se dejó ver en el biopic JUDY, rindiendo tributo a Garland.

En 2020, la pandemia frustró su estreno de ROMEO & JULIETA en el National Theatre junto a Josh O'Connor, obligando a llevar a la obra a la gran pantalla. Pero su gran momento de gloria teatral llegaría poco después, al protagonizar el revival de CABARET en el West End junto a Eddie Redmayne. Su visceral interpretación de Sally Bowles le valió el Premio Olivier a la Mejor Actriz de Musical en 2022, confirmando su estatus de estrella total.

Tras pasar por cintas de culto como I'M THINKING OF ENDING THINGS (Charlie Kaufman) y recibir su primera nominación al Oscar por LA HIJA OSCURA (2021), Jessie Buckley llega a 2026 en la cima de su carrera.

En la actualidad, su interpretación en HAMNET cierra un círculo artístico. Curiosamente, aunque en la ficción interpreta a la mujer del dramaturgo, la crítica ha señalado que su vinculación con la obra de Shakespeare y el teatro es anterior a su propia fama. Con una trayectoria que abarca desde los musicales escolares hasta el West End, Jessie Buckley llega a la ceremonia de los Oscar como la figura central del año.

