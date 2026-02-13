Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra actuarán en el Auditori Fòrum de Barcelona

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Tras el arrollador éxito mundial de WICKED, donde Jeff Goldblum despliega su carisma interpretando al icónico Mago de Oz, el actor no solo se queda en la gran pantalla. Goldblum ha decidido cambiar el cetro esmeralda por las teclas del piano en una gira europea que hará una parada obligatoria en nuestro país.

El domingo 5 de julio de 2026 para ofrecer un concierto en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona a las 21:00 h. Esta actuación, enmarcada en el festival Guitar BCN, forma parte de su actual gira europea junto a su formación habitual, The Mildred Snitzer Orchestra.

A pesar de su vinculación actual con el universo de Broadway a través del cine, el repertorio del concierto se centrará exclusivamente en el jazz clásico y contemporáneo. Aunque en su último trabajo discográfico, NIGHT BLOOMS, cuenta con las colaboraciones vocales de sus compañeras de reparto Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Esta cita en Barcelona ofrece una perspectiva distinta del intérprete, centrada en su faceta como pianista y en su capacidad para la improvisación. Goldblum es conocido por establecer una comunicación directa con la audiencia entre piezas, convirtiendo la velada en una exhibición de virtuosismo musical y narrativa personal. La actuación supone una de las escasas oportunidades para ver en directo en nuestro país a una de las figuras más singulares de la industria del entretenimiento estadounidense en su rol de músico de jazz.

