Interview: Hablamos con Sergio Wolbers, Álex, el león, en MADAGASCAR, EL MUSICAL

Sergio Wolbers se transforma en Álex, el león, en MADAGASCAR, EL MUSICAL. Este espectáculo, basado en la exitosa película de DreamWorks, se ha representado en el Teatro Albéniz desde el 1 de febrero y se podrá ver hasta el 9 de febrero. Hemos conversado con Sergio para descubrir cómo ha sido dar vida a este carismático personaje y qué sorpresas aguardan al público en esta adaptación teatral.

Broadwayworld: ¿Qué es lo que más te atrae del personaje de Álex?

Sergio Wolbers: Sin duda, la energía tan buena que tiene el personaje, ya que es el rey del zoo. La trama gira en torno a que pasa de estar en un sitio en el que es el líder, a estar perdido y en una situación en la que nunca se ha encontrado, ni él, ni el resto de personajes. Lo que más me gusta es lo que se lo cree y la gran estrella que es.

Broadwayworld: ¿Qué desafíos ha representado dar vida a un personaje animado en teatro?

Sergio Wolbers: El principal desafío ha sido ser fiel a la película y que los niños se lleven la sensación de estar viendo la película, pero en la realidad.

Broadwayworld: Si no fueras Álex, ¿qué otro personaje te hubiese gustado interpretar?

Sergio Wolbers: Marty, sin duda.

Broadwayworld: ¿Cómo es trabajar con el resto del elenco?

Sergio Wolbers: Tenemos un equipazo. Para mí, una de las mejores cosas de este proyecto, ha sido el equipo. Y es una suerte porque, no todas las compañías son iguales, y ésta, lo mejor que tiene es el equipo.

Broadwayworld: ¿Cómo ha sido la reacción del público familiar en MADAGASCAR, EL MUSICAL?

Sergio Wolbers: Ha sido increíble. Es una obra en la que los padres tienen la excusa para llevar a los hijos a ver el espectáculo y, al final, son ellos los que se lo pasan igual o mejor.

Broadwayworld: ¿Ha habido alguna anécdota graciosa en escena?

Sergio Wolbers: Ha habido bastantes anécdotas. El otro día me pasó en escena que me quedé en blanco. Estaba recitando un texto en el que Álex se despierta de un sueño con chuletas y, de repente, está a punto de comerse a su amigo Marty. El personaje empieza a contar líneas para disimular y se me fue totalmente el texto. Directamente me quedé mirándole y me fui a lo último que tenía que decir que era: “Marty, eres blanco”.

Broadwayworld: ¿Cuál es tu momento favorito del musical?

Sergio Wolbers: Probablemente sea el principio, cuando sale Álex en el opening. Es el último personaje que se presenta en el zoo y lo hace como el rey de Nueva York y, a pesar de que es el más exigente, -es cuando canto la canción más exigente, nada más empezar la obra-, el empezar tan arriba es mi momento de subidón.

Broadwayworld: ¿Cómo te preparas física y vocalmente para interpretar a este personaje?

Sergio Wolbers: Hay que estar preparado físicamente sobre todo para ir con el traje, ya que supone muchísimo calor. Hay que tener fondo para ser capaz de aguantar toda la obra, moviéndote y cantando todo el rato.

Broadwayworld: ¿Cuál crees que es el mayor reto para un actor de musicales hoy en día?

Sergio Wolbers: No parar de trabajar. Estamos viviendo un momento en España en el que hay muchísimos musicales. Yo recuerdo cuando empecé hace más de 15 años que había dos o tres, y ahora, sin duda, es un buen momento para los que nos dedicamos a ello.

Broadwayworld: ¿Qué musicales te gustaría protagonizar en el futuro?

Sergio Wolbers: Me encantaría protagonizar algún musical que tenga canciones pop, ya que es algo que me resulta difícil encontrar. También me encantaría protagonizar LOS MISERABLES.

