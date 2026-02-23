HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO anuncia su última función en Madrid para el 3 de mayo

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Tras una temporada en el Teatro Calderón, la ambiciosa producción HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO ha confirmado su despedida definitiva de la capital el próximo domingo 3 de mayo. Esta apuesta de las productoras beon. Entertainment y LETSGO, que ha logrado fusionar el teatro musical con el ilusionismo de gran formato, cerrará sus puertas de manera improrrogable. El espectáculo destaca por ofrecer una experiencia inmersiva que comienza una hora antes de la función con un recorrido interactivo por las dependencias del teatro, donde los asistentes pueden contemplar objetos originales de magos históricos.

Bajo la dirección de Federico Bellone, quien dedicó más de diez años al desarrollo de este proyecto inspirado en el libro EL HOMBRE IMPOSIBLE, la obra narra la vida del legendario escapista Harry Houdini. El montaje cuenta con un elenco de prestigio encabezado por Pablo Puyol en el papel del icónico mago y Julia Möller como su esposa, Bess Houdini. La narrativa explora la obsesión y el ingenio del artista, apoyada por una partitura de Giovanni Maria Lori con influencias del folclore húngaro y una puesta en escena que incluye más de 20 números de magia, destacando entre ellos la asombrosa aparición de un elefante en el escenario.

El equipo creativo de HOUDINI reúne a figuras internacionales que han elevado el nivel técnico de la producción. Paolo Carta es el responsable de los efectos de ilusionismo, mientras que la coreografía corre a cargo de Gillian Bruce y la escenografía es obra de Clara Abruzzese. El reparto se completa con talentos como Cristian Escuredo, quien interpreta a Theo, hermano del protagonista, y Juan Dos Santos como narrador, junto a un ensamble de lujo que da vida a esta historia de superación y misterio que ha cautivado a miles de espectadores en Madrid.

Con la fecha de cierre ya fijada para el 3 de mayo, las últimas entradas están disponibles a través de los canales oficiales y en la web del musical. Esta producción no solo rinde homenaje al mago más grande de todos los tiempos, sino que se posiciona como una propuesta única en la cartelera madrileña al combinar efectos visuales de última generación con la emoción de la música en directo. Aquellos que deseen presenciar este despliegue de magia y narrativa teatral tienen ante sí las últimas semanas para visitar el universo de HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.