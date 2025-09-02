HEATHERS ya se puede disfrutar en Prime, con nueva versión doblada en catalán

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La grabación oficial del musical HEATHERS sigue arrasando por el mundo: en España ya está disponible para disfrutar en la plataforma de Prime, tanto en versión original, como la nueva versión doblada al catalán, solamente en las partes habladas.

Esta filmación del elenco de 2022 en el West End (Londres), que ya estuvo disponible en nuestro país en plataformas como Movistar Plus, está dirigida por Andy Fickman y protagonizada por Alisa Davidson, Simon Gordon, Maddison Firth, Vivian Panka y Tereli Hughes.

Según publica la página de Prime, HEATHERS narra la historia de Verónica Sawyer, que hace todo lo posible por sobrevivir a su último año de secundaria mientras lidia con las hermosas pero crueles Heathers, el recién llegado Jason "J.D. " Dean y la constante presión por encajar con los demás. Así, la producción trata temas como el acoso, la autoestima, el suicidio y los problemas familiares.

En este sentido, el musical ya se ha convertido en un fenómeno social en los últimos años a través de las redes sociales y cuenta con una fuerte comunidad fan. Además, actualmente es sin duda uno de los musicales más afamados en el Off Broadway, con miles de espectadores cada temporada.



Asimismo, el ‘proshot’ de HEATHERS está respaldado por un equipo creativo de primer nivel. La música y letras están en manos de Laurence O'Keefe, mientras que Kevin Murphy está a cargo de las letras y el libreto. Las coreografías de Jason Lively y la producción firmada por Jason Michael Salon y Ken W. Jones completan los créditos.