Erik Lee Preminger, hijo de Gypsy Rose Lee, visita GYPSY en Madrid

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El pasado domingo 27 de abril la producción de GYPSY dirigida por Antonio Banderas que puede verse en el Teatro Apolo de Madrid recibió la visita de Erik Lee Preminger, hijo de la auténtica Gypsy Rose Lee, personaje interpretado por Lydia Fairén en esta producción.

Preminger, escritor, actor y productor de cine, quedó encantado con esta rompedora versión, muy diferente a cualquiera que él hubiera visto antes alrededor del mundo.

Marta Ribera encabeza un elenco acompañada por Lydia Fairén, Carlos Seguí, Laia Prats, Aaron Cobos, Carmen Conesa y Marta Valverde. Julia Möller interpreta el papel de Madame Rose en algunas funciones. Junto a ellos, completan el reparto Begoña Álvarez, Rita Barber, Chemari Bello, Lorena Calero, Sonia Gascón, Paco Morales, Andrés Navarro, Hugo Ruiz y Germán Torres, además de Marina Albaiceta, Diana Bonafau, Andrea Buret, Óscar Bustos, Paula Díaz, Ana Domínguez, Marina Espíldora, Bella Exum, María Gago, Jesús González, Javier Manente, Andreu Mauri, Chema Zamora y Marcos Olano. La dirección musical corre a cargo de Arturo Díez Boscovich, acompañado por 18 músicos de la Orquesta Sinfónica Larios Pop del Soho.

La escenografía, el vestuario y la iluminación recrean la atmósfera del vodevil, resaltando el desarrollo de los personajes. La producción mantiene la esencia del musical original, ofreciendo una puesta en escena fiel a su historia y legado.

La madre de todos los musicales y la joya de la Edad de Oro de Broadway, GYPSY es uno de los mejores musicales de la historia, con libreto de Arthur Laurents, música de Jule Styne y letras de Stephen Sondheim en una puesta en escena original dirigida por Antonio Banderas

GYPSY es la historia definitiva sobre una ambiciosa “madre del artista” que lucha por el éxito de sus hijas, mientras secretamente anhela el suyo propio. Basado libremente en las memorias de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee, su trama central gira en torno al personaje de Rose, la madre de Gypsy, una mujer implacable que busca convertir a sus hijas en estrellas del vodevil a cualquier precio. El musical fue estrenado en Broadway en 1959 y ha sido ganador de 6 premios Tony y 4 premios Laurence Olivier.

El espectáculo cuenta con, traducción de libreto de María Ruiz, traducción de letras de Roser Batalla y coreografía de Borja Rueda. La versión de Banderas conserva varias de las coreografías originales de Jerome Robbins.

Las entradas están disponibles en la web oficial y en la taquilla del Teatro Apolo. La obra permanecerá en cartel hasta el próximo 25 de mayo, con funciones programadas de martes a domingo.

Comments

Win Two Tickets to The Great Gatsby