El renovado Teatro Sofía reabre sus puertas en Gran Vía el 14 de noviembre

"No, Gran Vía 70 no será otro teatro convertido en tienda de ropa": así ha anunciado el Teatro Sofía de Gran Vía su reapertura programada para el 14 de noviembre. El conocido espacio de la emblemática Chocita del Loro se transforma en el Teatro Sofía para acoger nueva gestión y programación que contará con humor, música, comedia, improvisación y gastronomía.

Detrás de esta apertura se encuentran los responsables de Corta el Cable Rojo, Carlos Ramos y Sandra Reyes, creador/director y productora respectivamente del espectáculo de comedia más exitoso del siglo XXI. Su objetivo es transformarlo en el hogar de la carcajada y en el corazón de la comedia teatral de Madrid, al igual que hicieron con el Teatre Muntaner en Barcelona.

Durante estos meses se han venido realizando trabajos en la sala tanto a nivel técnico como de interiorismo para mejorar la experiencia del público y que convertir el espacio en un lugar amable y cercano. En este sentido, el teatro, con un aforo de 220 localidades repartidas entre anfiteatro y platea, apuesta por el formato de club/cabaret con sillas y mesas y, como novedad, por una oferta gastronómica en formato Dinner Box.

Con una cartelera de lunes a domingo, el público podrá disfrutar de conciertos, stand-up comedy, espectáculos de comedia y shows de improvisación. Asimismo, la propuesta artística y de ocio se completa con una programación alternativa que ofrecerá experiencias culturales diferentes.

De esta manera la temporada arrancará con ‘Clap’ el nuevo espectáculo de Carlos Ramos, que convertirá el teatro en una fiesta de humor y música que empieza con las sugerencias del público y acaba con su aplauso. Así, los asistentes pueden lanzar desde las bustacas palabras, emociones o ideas y los artistas lo trnaformarán a propuestas y escenas improvisadas cargadas de sorpresas. La risa y el público serán los protagonistas y los aplausos y la emoción llenarán de nuevo el Teatro Sofía, que regresa al fin a la Gran Via madrileña.

