ENTRE CAFES celebra HAMILTON y el Orgullo Gay 2020

La temporada de ENTRE CAFÉS toca a su fin y lo hacemos con tres programas especiales dedicados al estreno en Disney Plus del musical de Lin-Manuel Miranda y también un capítulo para celebrar el orgullo 2020.

En una nueva colaboración con R.Evolución Latina, los días 26 y 29 de junio a las 5pm hora de a España / 11am hora de Nueva York, dedicaremos dos programas al multipremiado HAMILTON, que podremos ver desde el 3 de julio en todo el mundo, y donde contaremos con varios miembros del elenco original de Broadway y de sus protagonistas, a través de nuestro canal de YouTube. El encuentro será en inglés.

El viernes 26 de junio nos acompañarán Gabriella Sorrentino, Jon Rua, Antuan 'Magic' Raimone y Rickey Tripp.

El lunes 29 de junio charlarán con nosotros Joshua Henry, que interpretó a Aaron Burr en la producción de Chicago y gira por USA, y Christopher Jackson, que creó el papel de George Washington en la producción original de Broadway.

Join us and be in the room where it happens!

Para celebrar el Día del Orgullo Gay 2020, la actriz, directora y dramaturga Sara Pérez presentará un programa especial el domingo 28 de junio a las 5pm a través de nuestro canal de Instagram Live con varios invitados especiales, en el que escucharemos algunos de los temas de musicales de Broadway gay más míticos. De LA CAGE AUX FOLLES a HEDWIG. ¡No te lo pierdas!

