EL GUARDAESPALDAS llega de nuevo a los escenarios de Barcelona

Tras su estancia en el West End de Londres, y la impresionante acogida de la gira por España, vuelve a los teatros de todo el país el musical que recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Con su estreno previsto para el 17 de noviembre con el teatro Coliseum de Barcelona.

Frank Farmer, antiguo agente secreto reconvertido en guardaespaldas, es contratado por la estrella Rachel Marron para protegerla de un acosador. Los dos esperan estar al mando de la situación. Lo que no esperan es enamorarse entre ellos dos.

Cuenta con unos protagonistas interpretados por Octavi Pujadas como Frank y Khaoula Bouchkhi como Rachel, junto a un reparto compuesto por Sonia Egea,

Mirela Cabero, Alberto Cañas, Jose M Ygarza, Tatiana Monells, María Reina, J.M Kimbo, Sergi Albert, Pablo Ceresuela, Rubén Buika, Rubén Alvarez Díaz, Miguel Mateos, Raul Pardo, Sheila Paz, Alex Nogueroles, Blai Nadal, Raquel Caurin, Hector Gimenez y Alba Dusmet.

Este impresionante thriller romántico incluye una larga lista de clásicos inolvidables como "Queen of the night", "So emotional", "I wanna dance with somebody", "Saving all my love", "Run to you", "I have nothing" y la icónica "I will always love you", Ven al teatro y vívelas como nunca antes. La película recibió dos nominaciones en 1993 a los premios Oscar, ambos en la categoría de Mejor Canción por los temas "I have nothing" y "Run to you". La banda sonora recibió cuatro nominaciones a los Premios Grammy y ganó tres, incluyendo Álbum del Año.

En este vídeo hablamos con el equipo que comenzó la gira de EL GUARDAESPALDAS justo antes de la pandemia.

Para más información y entradas visite https://planletsgo.com/elguardaespaldas