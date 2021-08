De Cerca: Sergi Cuenca analiza 'Circle of Life' de THE LION KING

Esta semana, el compositor, director musical y pianista Sergi Cuenca, conocido por su trabajo en GOLFUS DE ROMA, EVITA y EL REY LEÓN, ha analizado para nosotros la canción 'Circle of Life' de THE LION KING, el espectáculo con música de Elton John y letras de Tim Rice.

Reflexiones musicales sobre EL REY LEÓN y la canción 'Circle of Life'

1. Introducción

El relato de EL REY LEÓN es la transcripción de la historia de la humanidad a través del reino animal, como si en una narración se pretendiera devolver a los seres humanos su estado natural, carente de evolución alguna, con el fin de descubrir la infinita semejanza entre todos los seres vivos de la creación. Una regresión a la "Caverna de las ideas", como diría Platón, y a la que nos permitiríamos añadir: la "Caverna de los sentimientos", los puros y los impuros, los nobles y los villanos, los generosos y los egoístas, los alegres y los tristes, los felices y los infelices; en definitiva, la vida y la muerte... hasta componer toda la paleta cromática de la expresión del alma.

Esta obra, en su contenido, comporta una actualización del espíritu de Shakespeare, como si cada uno de los personajes de este relato encarnasen los perfiles reseñados por el dramaturgo, poeta y actor de STRATFORD-UPON-AVON. En esta ocasión, el milagro se produce a través de la música para que, todo cuanto se describe, sea comprendido por el corazón, que es el camino más universal al alcance, no sólo de los humanos, sino de los seres vivos en quienes nos proyectamos y delegamos nuestras preguntas existenciales, quizá como aspiración suprema de retorno o de reencuentro con la naturaleza.

2. La banda sonora de la película

Disney encargó a Tim Rice la composición de las letras de las canciones de la banda sonora de THE LION KING, el cual propuso a Alan Menken como compositor de la música. Los dos trabajaban conjuntamente en las canciones de ALADDIN, pero Menken tuvo que rechazar la oferta por falta de tiempo. Entonces Rice recomendó a Elton John para escribir unas canciones con el fin de que resultaran comerciales y encandilasen al público infantil, como EL LIBRO DE LA SELVA (1967), cuya música gustaba y atraía tanto a los niños como a los adultos.

John y Rice escribieron cinco canciones para el film: 'Circle of Life', 'I Just Can't Wait to Be King', 'Be Prepared', 'Hakuna Matata' y 'Can you feel the love tonight?'. Esta última fue interpretada por el propio compositor para la escena de los créditos finales. Además, propuso una canción adicional, 'The Morning Report', que se descartó durante la producción y que igual suerte corrió con el musical, tanto en Broadway como en West End de Londres, pese a haber sido incluida en un principio en el mismo.

Para el resto de la banda sonora, se contrató a Hans Zimmer, que incorporó música tradicional africana y algunos elementos corales, interpretados por el compositor sudafricano Lebo M., y a Mark Mancina y Jay Rifkin, colaboradores de Zimmer, los cuales le ayudaron con los arreglos y la producción del material musical.

Walt Disney Records puso a la venta la banda sonora a partir del 13 de julio de 1994. Al finalizar dicho año, ya era el cuarto álbum en volumen de ventas (según Billboard 200) y la banda sonora con más copias vendidas hasta entonces. También hay que destacar que se trata de la única banda sonora que ha conseguido el certificado de diamante de la Recording Industry Association of America. Existe una grabación bootleg de la versión instrumental completa de Zimmer, disponible hasta el reestreno de la película en 2019. El disco influyó en la producción de RYTHM OF THE PRIDE LANDS (1995), álbum que incluye ocho canciones de Zimmer, Mancina y Lebo M.

3. Rhythm of the Pride Lands (1995)

Los compositores Lebo M. y Hans Zimmer, junto con el productor Jay Rifkin, realizaron el proyecto discográfico Rhythm of the Pride Lands (Ritmo del Orgullo de la Tierra), publicado en 1995 por Walt Disney Records e inspirado en la banda sonora original de la película con la incorporación de canciones de inspiración africana. Los idiomas utilizados fueron el inglés, el swahili y el zulú. En 1998 consiguieron un disco de platino y muchas de sus canciones se utilizaron posteriormente para crear la versión teatral, que se estrenaría dos años más tarde en el New Amsterdam Theatre de Nueva York.

4. La partitura para el espectáculo musical

Para completar las canciones originales de Elton John y Tim Rice, Julie Taymor se inspiró en el ya mencionado disco Rhythm of the Pride Lands, basado en la partitura de la película.

Varias melodías del disco parecían apropiadas para ciertos personajes, sobre todo teniendo en cuenta su estado anímico. Para completar la partitura, incorporaron a Mark Mancina al equipo creativo, junto a Elton John, Tim Rice y Lebo M. La música de Hans Zimmer y las orquestaciones del espectáculo fueron adaptadas a las necesidades de la obra por Robert Elhai y David Metzger.

Algunas de las canciones de Rhythm of the Pride Lands que se adaptaron al libreto fueron: 'He lives in you', con una pequeña adaptación en la letra, era perfecta para que Mufasa le hiciera una reflexión sobre la muerte a su hijo Simba; 'Hakuna Matata' (es una adaptación de la versión original de Elton John); 'The lion sleeps tonight', 'Lea halalela' (en la versión teatral, la llamaron 'Shadowland', cantada por Nala), y 'Lala' (en la versión teatral, la llamaron 'Endless night', cantada por Simba).

Estas dos baladas ponen de manifiesto la evolución de los sentimientos y reflexiones de Nala y Simba, al mismo tiempo que ayudan a transmitir sus historias.

Además encontramos 'One by one', cantada en zulú, excepto estas tres palabras, no tiene relación con la historia pero sí con su espíritu. Taymor decidió utilizarla como entreacto, situando el coro en medio del público, y así, engancharse de nuevo a la trama. Y también 'Busa' (esta canción aparece en la banda sonora de la película, ya sea como música incidental o como uno de los temas principales de la última escena).





Para el personaje de Zazu, mayordomo del rey, recuperaron una canción que en un principio se tenía que utilizar para la película, y que finalmente se descartó; 'The Morning Report', dónde Zazu informa al rey Mufasa de la situación del reino. Para el principio del segundo acto, crearon una escena cantada, centrada en la locura de Scar. En el momento de esta escena, Scar se siente profundamente inseguro al ver que el reino está totalmente descontrolado y ya no queda nada para cazar ni beber.

Durante el proceso de ensayos, Lebo M. compuso diferentes cantos para las leonas, tanto para ir a cazar como para pasear en las praderas. Taymor decidió mantener estas canciones en su idioma original, zulú, para preservar el sonido característico del idioma, con efluvios poéticos y misteriosos, considerando también que en tales momentos de la historia, no era necesario que el público entendiera el significado literal de las canciones.

En cuanto al estilo musical, los ritmos africanos contrastan con las melodías pop, creando un sonido particular. El coro, que en la película está en un plano secundario, pasa a tener un gran protagonismo, hasta convertirse en uno de los elementos más importantes de la producción. La orquestación es bastante ecléctica, ya que mezcla instrumentos de distintos estilos musicales.





5. Análisis de 'Circle of life' ('Ciclo vital')

Es la canción que abre tanto la película como el espectáculo. De estilo pop, y, como en la mayoría de canciones de este estilo, su estructura armónica y formal es muy simple. Su tonalidad es Re mayor y en el último estribillo cambia a Fa mayor. La estructura se divide en tres partes:

1) Introducción

Comprende dos secciones:

1 - Primera sección, la de las «llamadas», en las que el personaje de Rafiki invita a los animales de la selva a asistir a la presentación del recién nacido príncipe, Simba, y estos le responden. Hay tres llamadas, a capella y en lengua zulú, y cada una consta de las siguientes subsecciones:

1.1 Rafiki canta: Nants'ngonyamabakithi baba ("Pueblo mío, aquí llega el león, el padre de nuestra nación").

1.2 El coro responde con las siguientes palabras: Sithihungonyama ("Todos deseamos su llegada").

1.3 Un antílope reacciona a las dos intervenciones previas con: Mai babo hi ngonyama baba ("Oh pueblo mío, sí, es el león, padre de nuestra nación"). La segunda llamada es muy parecida a la primera, pero la frase de Rafiki sufre una pequeña modificación melódica, acompañada de un contrapunto del antílope. El coro responde igual que en la primera llamada. Para enlazar con la tercera, otro antílope interviene con la frase Haa, khuzanibobhek'i ya galela ("¡cuidado! El león ataca con fuerza"). La tercera llamada es igual que la segunda, pero al final hay un pequeño desarrollo que nos conduce a la segunda parte de la introducción.

2 - La segunda parte de la introducción, consta de tres frases de cuatro compases cada una, en las que Rafiki y el coro van repitiendo la frase Ingonyamanengw'enamabala (literalmente; "el león y el leopardo con sus manchas") y los dos antílopes desarrollan un pequeño diálogo en el que cantan las sílabas Tha-na-na-na-na-na-na.... Esta introducción nos conduce a la primera estrofa.

2. Estrofa y estribillo - La primera estrofa, se divide en dos frases de 8 compases cada una. Podemos destacar dos planos sonoros distintos: en el primero encontramos la melodía, interpretada por la solista de la canción, Rafiki, y en el segundo el acompañamiento del coro, repitiendo la frase Ingonyamanengw'enamabala, y de la orquesta. Cada una de las frases se divide en dos subfrases, con el mismo patrón armónico y un claro arco melódico; evidencian, conjuntamente, la estructura de cada sección. El estribillo está formado por dos frases de ocho compases. Igual que el resto de la canción, Rafiki sigue llevando la voz protagonista. El coro, al principio, se divide en dos grupos: el primero sigue cantando la letra y el ritmo de las secciones anteriores, pero con una ligera modificación; las sopranos, contraltos y tenores cantan Ingonyamanengww'ema, mientras que los bajos siguen cantando la frase entera de la sección anterior Ingonyamanengw'enamabala. El segundo grupo canta la frase Balek' ingonyam'i ya ga le ("¡Cuidado! El león puede atacar"). Después de cantar esta frase, el segundo grupo se une al primero.

3. Instrumental (Praise poetry) - Un pequeño desarrollo o puente nos conduce a la sección final de la canción, con la flauta como solista. La acompaña el coro, con el ostinato Ingonyamanengw'enamabala mientras los dos antílopes mantienen un diálogo, con un significado de oración. Por este motivo, a esta sección se la llama Praise poetry.

4. Estribillo y coda - Este estribillo, igual que el anterior, se divide en dos partes: La primera es prácticamente igual que la segunda, excepto que el coro se divide en dos grupos hasta el final de la canción; una parte del coro sigue articulando las frases Ingonyamanengw'enamabala y Ingonyamanengww'ema, y la otra parte responde con Balek' ingonyam'i ya ga le y posteriormente dobla la melodía solista, con el objetivo de conseguir más peso y protagonismo melódico. La segunda parte de este estribillo se puede considerar una coda facultativa, es decir, utiliza la temática del estribillo pero con un cambio de tonalidad, Fa Mayor, que nos proporciona un aumento de la tensión dinámica y nos conduce al final de la canción, que acaba con un efecto de percusión por parte de la gran cassa.

A continuación podemos ver un vídeo en 360 grados de la producción de Broadway:

I también un vídeo de los primeros ensayos en Broadway de 'Circle of Life', de cara a la próxima temporada:

