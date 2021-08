De Cerca: Dustin Calderón analiza THE LAST FIVE YEARS

Esta semana, el compositor, productor y arreglista vocal Dustin Calderón, conocido por su trabajo en Los Repertoristas y Pitin Producciones, ha analizado para nosotros tres temas musicales de THE LAST FIVE YEARS, el espectáculo escrito por Jason Robert Brown.

Presentación e historia del musical

THE LAST FIVE YEARS es el tercer musical de Jason Robert Brown, luego de ganar el Tony a la Mejor Música por PARADE; y fue dirigido por Daisy Prince (la hija de Harold Prince). Es un Off-Broadway con solamente 2 personajes interpretados por un actor y una actriz.

El musical está inspirado en el matrimonio fallido de Brown con Theresa O'Neill. Ella denunció que el musical no cumplía con los acuerdos del divorcio, y Brown le denunció por interferir en su trabajo y proceso creativo. Esto concluyó con Brown removiendo todas las referencias del personaje de ser Irish Catholic, y reemplazando la canción 'I could be in love with someone like you' por 'Shiksa Goddess'. La canción removida puede ser encontrada en un trabajo discográfico posterior de Brown. Aunque, personalmente, me gusta más la aparición de 'Shiksa Goddess'.

Brown es uno de esos compositores que escriben cada detalle de la letra y de la música por una clara razón, que no dejan nada a lo estético o al azar; siguiendo la línea de su inspiración principal que es Sondheim; a diferencia de Menken o Pasek & Paul que son grandes compositores, pero que "popean" más sus composiciones. La música de LITTLE SHOP OF HORRORS o de DEAR EVAN HANSEN no tiene el tamaño de información dramatúrgica que puede tener la música de Brown o Sondheim; pero quiero aclarar que eso no los hace ni mejores ni peores compositores, son simplemente líneas diferentes de composición. A mí que me gusta analizar hasta el cansancio todo, tengo un especial amor por toda la dramaturgia que pueda poseer un círculo de acordes, una conjugación de un verbo diferente en un párrafo, o una melodía cantada por un personaje que antes solo había sido tocada por un clarinete.

Si vais a cantar repertorio de Brown, es aconsejable que vayáis a prepararlo con un repertorista porque este os podrá decir todos los mensajes que la música cuenta de las emociones de los personajes. En este análisis, podréis ver un ejemplo de la cantidad de información oculta en la música.

Presentación de los personajes

El musical cuenta la historia del escritor Jamie Wellerstein y de la actriz Catherine "Cathy" Hyatt durante sus 5 años de relación, desde que se conocen hasta que se separan. Lo interesante de la forma en que se cuenta la historia es que Jamie la cuenta de principio a fin, pero Cathy desde el final hacia el principio, y nunca están en la misma línea temporal a pesar de que comparten escenario, excepto en un punto donde sus líneas temporales coinciden.

Esta forma de narración es bien explotada por Brown en la música, ya que usa los leitmotiv para unir las líneas temporales y dar mensajes como si fuera una especie de Dios; y sí, esto puede sonar atrevido o pretencioso por mi parte, pero más adelante explicaré por qué Brown además de dar cierta información emocional de los personajes, también se convierte en una especie de energía que advierte de ciertas cosas a través de la música.

Reflexión general emocional del musical

Hay muchas opiniones cruzadas al concluir acerca del tratamiento de las emociones de los personajes. He leído y escuchado mucho que el musical tiene toques machistas, pero que al mismo tiempo ponen a Jamie como el malo de la historia. Yo, personalmente, pienso que lo valioso es la gran capacidad de Brown de transmitir todas las imperfecciones humanas que podemos tener al enfrentar situaciones emocionales tan complejas como pasar por un divorcio, el fracaso profesional, la soledad dentro de un matrimonio, la ilusión de enamorarte, etc; y es justamente la calidad de ese trabajo el que hace que puedan haber opiniones tan diversas. Si has estado enamorado y has sufrido por amor, es complicado no sentirte identificado con alguna de las escenas de este musical.

Estética musical

Jason Robert Brown es un gran músico de Jazz; este musical tiene un par de números que son complicados de tocar al piano aunque seas un pianista virtuoso. Además, son composiciones con sentido, no es un virtuosismo estético que no aporta a la dramaturgia, si no, un virtuosismo que define la inteligencia, las referencias del compositor y aporta a la dramaturgia.

Aquí se bebe de muchos géneros que los une el tono de Musical Off, pero podemos encontrar pop, jazz, clásico, latino, rock y hasta Folk. Si quieren escuchar una gran influencia de Brown pueden buscar en Youtube 'The Firm (Main Title)' de Dave Grusin, y luego escuchar la canción de THE LAST FIVE YEARS llamada 'Mooving Too Fast'.

Análisis musical

Ahora voy al meollo del asunto, y es que aunque en texto no se pueda apreciar tanto como explicado y tocado por un piano al mismo tiempo, usaré como referencia la música de la película para indicar segundos y que así puedan escucharlos por vuestra cuenta.

Me encantaría explayarme mucho y explicar en detalle muchas cosas, pero esto se acabaría convirtiendo en una tesis, así que seré lo más conciso posible. También advierto que me emociono mucho y que me pongo muy pasional cuando hablo de estas cosas, así que disculpadme si exagero con algunos adjetivos.

Lo que voy a hacer es explicarles 3 temas musicales que se repiten durante todo el musical y la importancia de sus apariciones. Estos temas musicales son conclusiones mías y los nombres que les asignaré son un referencia que he usado personal; si queréis usar otro nombre, adelante.

*Os aconsejo que miren el musical para que puedan explotar más la información que os voy a compartir.

1. Carta/presente:

¿Qué es?

Carta es la letra dentro de la carta que canta Jamie pero también es el concepto del presente: el presente para el espectador y el presente para los personajes. Esta melodía la podemos encontrar en 3 momentos diferentes de la obra y que son el comienzo, la mitad y el final.

¿Dónde lo encontramos?

- 'Still Hurting' (desde el comienzo hasta 0:32)

- 'The Next Ten Minutes' (6:00 hasta 6:40)

- 'Goodbye Until Tomorrow' / 'I Could never Rescue You' (3:59 hasta 4:30)

Explicación:

El musical empieza con esta melodía porque es Cathy leyendo la carta, y al final vemos a Jamie cantando la carta; por lo tanto, es la retorcida forma de Brown de decirnos que no había otra forma de que terminara la historia, al comienzo ya nos lo dice, al final nos lo reafirma y a la mitad nos recuerda que, a pesar de que acabamos de ver el matrimonio, eso va a terminar mal. Pero, también, vemos que la carta es el mensaje de Jamie, una acción activa de Jamie ante una respuesta pasiva de Cathy, por lo que también nos dice que tanto al comienzo hasta el final quién tuvo el control fue Jamie y Cathy simplemente estuvo reaccionando a la vida de él.

2. Problema:

¿Qué es?

El universo / Brown le dice a los personajes que las decisiones que están tomando no son las adecuadas. Esto no es una melodía, son simplemente dos notas formando un intervalo descendente a veces de cuarta, a veces de tritono.

¿Dónde lo encontramos?

- 'Shiksa Goddess' (El instrumento que suena en el 0:05)

- 'The Next Ten Minutes' (repetidas veces 2:15 4:16 4:24 4:56 sobretodo 5:50)

- 'A Miracle Would Happen' (aquí es donde más claro se escucha 5:00)

Explicación:

Eso también lo describiré como una forma retorcidamente genial de advertir a los personajes de que lo que están haciendo está mal, y que solamente va a generar problemas. Cuando aparece en 'Shiksa Goddess' al comienzo de la canción es Brown diciéndole al personaje "Es un error que te enamores y tengas una historia con ella", pero todavía es más retorcido pensar que en este motivo aparece repetidas veces durante toda la canción que habla de su matrimonio; es su forma de decirle a ellos "Es un error el matrimonio" y justo después de que en escena entendemos que ya el matrimonio se ha realizado aparece el primer motivo Carta/presente para recordar que la historia de amor es un error y que va a terminar mal. Podemos ver el musical, y podemos deducir que es una historia de amor que ha terminado mal, pero si analizamos la música vemos a Brown siendo una especie de Universo/Dios dando mensajes a los personajes que ellos no pueden escuchar. En la tercera canción que pongo donde lo podemos encontrar es tan simple como que Jamie se está planteando ser infiel, y entonces aparece el motivo otra vez diciendo "Eso es un error".



(Pequeña pregunta para generar polémica: ¿Puede ser que esos mensajes se los diga a él mismo en referencia a su matrimonio?).

3. Poder de Jamie:

¿Qué es?

Es una secuencia de 3 acordes que aparece cada vez que hay una consecuencia de las acciones de Jamie o que él tiene el peso emocional.

¿Dónde lo encontramos?

- 'Still Hurting' (prácticamente la canción se compone sobre estos 3 acordes. Primera aparición en 0:32)

- 'If I Didn't Believe In You' (También toda la canción)

- 'I'm a Part of That' (3:46)

Explicación:

Cathy es una chica que le cuesta tomar decisiones en su vida, es una chica que se acomodó a las facilidades que le da Jamie (digo todo esto como una lectura personal y muy por encima; describir a Cathy me tomaría 10 folios) y Jamie no quiere tener el control, siempre trata de ayudarle pero lamentablemente Cathy no tiene los recursos que él para desarrollarse en su vida, por lo que según pasa el tiempo vive más a la sobra de él. Esto hace que Jamie tenga mucho peso emocional en su relación, por lo que se desarrolla esta secuencia de 3 acordes que aparece muy avanzada en su relación en orden cronológico.

La primera aparición es en la canción 'I'm a part of that' que en orden cronológico sería aproximadamente la número 10 de un promedio de 15 canciones (digo promedio porque puedes contar los temas unidos o separar cada pedazo como un pedazo cronológico en la obra). Este tema de el Poder de Jamie aparece al final de la canción justo cuando Cathy que lleva diciendo durante toda la canción 'I'm a part of that' refiriéndose al éxito en la vida de Jamie cambia la conjugación del verbo y duda de si es parte diciendo 'Aren`t I?', y es allí, al final, cuando aparece por primera vez este tema.





Si seguimos con el orden cronológico de las canciones, la siguiente sería 'If I Didn't Believe in You', y podemos interpretar / deducir que, a raíz de esa duda, ella se empezó a comer el cerebro y eso la llevó a una serie de inseguridades que abren la escena con una discusión antes de que empiece Jamie a cantar esa pieza. Allí es cuando vemos más el poder emocional de Jamie, el éxito y su gran capacidad de orador en donde podríamos decir incluso que usa manipulación emocional para decirle a Cathy que es gracias a él que tienen todo y que él solamente ha hecho cosas buenas por ella. Y es por eso que decidí ponerle de nombre Poder de Jamie a este círculo de acordes.

La aparición en 'Still Hurting' no es nada más que Jamie siendo la causa de todo lo que está sintiendo Cathy, y es por eso que la canción está construida sobre ese tema. 'Still Hurting' sería la última canción en orden cronológico pero la primera en el orden del musical. Os invito a ver este vídeo donde hablo de ella: