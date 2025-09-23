Comienzan los ensayos de GODSPELL

Get Access To Every Broadway Story



Fotografía: Javier Salas

El próximo 30 de octubre el Teatro del Soho Caixabank acogerá el regreso de GODSPELL, que ya tuvo su estreno en 2022 dirigido por Emilio Aragón y ahora vuelve bajo la dirección de Antonio Banderas, y su elenco y director ya se han reunido para comenzar los ensayos.

Los14 actores y actrices Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Angy Fernández, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Raúl Ortiz y Alex Parra preparan este espectáculo de Broadway de los años 70, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.

Para la puesta a punto del musical, les acompaña un gran equipo artístico y creativo formado por Víctor Ullate Roche (Director Residente Asociado), Carmelo Segura (Coreografía), Arturo Díez Boscovich (Supervisión Musical), Daniel Villarroya (Dirección Musical), Roser Batalla (Traducción libreto y letras canciones), Sebastià

Brosa (Escenografía), Gabriela Salaverri (Vestuario), Juanjo Llorens (Iluminación) y Jordi Ballbé (Sonido).

Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, GODSPELL fue estrenado en 2022 en el Teatro del Soho CaixaBank recibiendo gran éxito de público y crítica. Tras una gira por España, la obra musical vuelve durante 10 semanas a Málaga, dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Sobre el escenario, el elenco, junto a una banda de 6 músicos en directo darán vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales.

Tras su paso por Málaga, esta producción ya tiene proyectado su estreno en el Teatro Pavón de Madrid a partir del 21 de enero.