Comienzan los ensayos de GODSPELL

El próximo 30 de octubre el Teatro del Soho Caixabank acogerá el regreso de GODSPELL, que ya tuvo su estreno en 2022 dirigido por Emilio Aragón y ahora vuelve bajo la dirección de Antonio Banderas, y su elenco y director ya se han reunido para comenzar los ensayos.
Los14 actores y actrices Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Angy Fernández, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Raúl Ortiz y Alex Parra preparan este espectáculo de Broadway de los años 70, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.
Para la puesta a punto del musical, les acompaña un gran equipo artístico y creativo formado por Víctor Ullate Roche (Director Residente Asociado), Carmelo Segura (Coreografía), Arturo Díez Boscovich (Supervisión Musical), Daniel Villarroya (Dirección Musical), Roser Batalla (Traducción libreto y letras canciones), Sebastià
Brosa (Escenografía), Gabriela Salaverri (Vestuario), Juanjo Llorens (Iluminación) y Jordi Ballbé (Sonido).
Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, GODSPELL fue estrenado en 2022 en el Teatro del Soho CaixaBank recibiendo gran éxito de público y crítica. Tras una gira por España, la obra musical vuelve durante 10 semanas a Málaga, dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Sobre el escenario, el elenco, junto a una banda de 6 músicos en directo darán vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales.
Tras su paso por Málaga, esta producción ya tiene proyectado su estreno en el Teatro Pavón de Madrid a partir del 21 de enero.
