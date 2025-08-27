CASTING CALL: Audiciones abiertas para DRÁCULA, LA LEYENDA en Valencia

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La compañía Off Artes Escénicas ultima el reparto de su próxima producción musical, DRÁCULA, LA LEYENDA, y ha abierto un proceso de selección para completar los últimos papeles disponibles.

Los perfiles solicitados son:

Actor cantante con nociones de danza

Bailarín con nociones de interpretación y canto

Se valorará especialmente la experiencia previa, la versatilidad interpretativa y la presencia escénica. Quienes deseen participar deben enviar su material (currículum, una foto de primer plano y otra de cuerpo entero) al correo electrónico produccion@offvalencia.com. El casting tendrá lugar en Off Artes Escénicas (Calle Turia 43, bajo, Valencia).

Los ensayos se llevarán a cabo entre septiembre y octubre de 2025, con funciones programadas del 8 de noviembre de 2025 al 1 de febrero de 2026.

Con esta convocatoria, la compañía busca completar un reparto para una puesta en escena que promete ser una de las producciones destacadas de la temporada teatral en la ciudad