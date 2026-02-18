CABARET añade funciones hasta el 10 de mayo: el musical inmersivo amplía su estancia en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El musical CABARET encara sus últimos meses en la capital tras consolidarse como una de las propuestas más disruptivas de la cartelera actual. La producción ha puesto a la venta sus últimas funciones en el UMusic Hotel Teatro Albéniz, estableciendo el próximo 10 de mayo como la fecha de cierre improrrogable para este montaje inmersivo inspirado en el Berlín de los años 30 que ya ha atraído a miles de espectadores.

La propuesta destaca por haber transformado el espacio escénico en el legendario Kit Kat Klub, eliminando las barreras tradicionales entre el escenario y el público. Esta inmersión comienza mucho antes del inicio formal de la obra, con un pre-show que recrea el ambiente decadente y fascinante de la época a través de música en directo y diversas intervenciones artísticas. El espectador se integra así en una narrativa que equilibra el romance y el deseo con el drama histórico que marcó el fin de una era en Alemania.

En cuanto a la disponibilidad de entradas, la organización ha habilitado nuevas fechas para responder a la alta demanda antes de su despedida definitiva. Los interesados podrán acceder a precios especiales en funciones y butacas seleccionadas, siempre que realicen su compra hasta el 15 de marzo. Esta promoción busca facilitar el acceso a una de las experiencias teatrales más ambiciosas de la temporada, donde la libertad de las reglas se encuentra con una historia de romance y tragedia que no deja indiferente a nadie.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.