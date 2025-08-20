Alice Ripley, J. Robert Spencer y Adam Pascal protagonizarán NEXT TO NORMAL en Buenos Aires

Get Access To Every Broadway Story



La versión inmersiva de NEXT TO NORMAL, que anteriormente se presentó en España, debutará en Buenos Aires el 19 de septiembre de 2025. La producción transforma el musical ganador del Tony y del Pulitzer en una experiencia completamente inmersiva con proyecciones en 360°, sonido envolvente, e intérpretes compartiendo el espacio con el público.

Alice Ripley retoma su papel ganador del Tony como Diana, y se une a ella el miembro del elenco original de Broadway J. Robert Spencer, Ema Gimenez Zapiola, Valentín Zaninelli y Axel Munton, con una participación especial de Adam Pascal.

El musical, escrito por Brian Yorkey y Tom Kitt, se presenta en Buenos Aires bajo el concepto de Pablo del Campo. La dirección general original es de Simon Pittman, con dirección musical de Tomás Mayer Wolf y dirección asociada de Mela Lenoir. Estanislao Otero Valdez será el showrunner.

El equipo creativo incluye los visuales originales de Desilence, diseño de vestuario de La Polilla y diseño de sonido de Alejandro Zambrano y Gastón Briski, con diseño de sonido asociado de Nahuel Delgado.

El equipo de producción está liderado por Rimas Producciones (Florencia Masri y Alejandro Zaga) y MNA (Andy Ovsejevich y Martín Hojman), asociados con Producciones Francas (Luli Brindisi y Franco Castronuovo), CC Konex, Layers of Reality (Jordi Sellas) y Sasami.

La gestión de compañía está a cargo de Morgana Pereira, la dirección de escena de Flavio Chinelatto, con asistencia de producción de Camila Levin y apoyo administrativo de Jeremías Zamacola.

Esta misma versión ya se vio en Barcelona en julio de 2022, siendo la primera vez que se hacía un musical de Broadway en teatro inmersivo. También estaba protagonizada por Alice Ripley. Con ella, Andy Señor Jr., Jade Lauren, Eloi Gómez y Lewis Edgar completaron el elenco en vivo. El rol del psiquiatra fue virtual, con Adam Pascal encarnando a este personaje.

NEXT TO NORMAL se estrenó en Broadway en abril de 2009. Ese año fue nominado a once premios Tony y ganó tres: Mejor Partitura Original, Mejor Orquestación y Mejor Actuación de una Actriz Protagónica en un Musical para Alice Ripley. También ganó el Premio Pulitzer de Drama en 2010, convirtiéndose en el octavo musical en la historia en recibir ese honor.