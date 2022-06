Agora Madrid y Sing and Dance Project Víctor Ullate Roche llegan a un acuerdo con Go Broadway para ampliar los conocimientos de sus alumnos en New York

Del 30 de enero al 6 de febrero de 2023, los alumnos de Agora Madrid y Sing and Dance Project Víctor Ullate Roche viajarán a New York para entrenar con los mejores maestros de Broadway de la mano de GO Broadway. Esta gran oportunidad que ofrece Go Broadway será un desarrollo completo para todos aquellos que les interese el mundo del espectáculo y la danza. Se trata de un viaje en el que conocer más el sector musical y tener la opción de formarse con grandes talentos mundiales del mundo de la danza, el espectáculo, el canto y la actuación.

Para el Colegio Agora Madrid "se trata de una oportunidad única que nos posiciona como referente, y que abre puertas internacionales a nuestros alumnos."

Agora Madrid es un bachillerato especializado en Artes Escénicas liderado en las disciplinas artísticas por los artistas Víctor Ullate Roche y Nuria Sánchez a través de su empresa de formación Sing and Dance Project Víctor Ullate Roche. Agora es un colegio de gran prestigio e internacional con Gerard O'Donnell como director pedagógico y Luis Madrid como director ejecutivo. Las instalaciones diseñadas por Rosan Bosch, se empezaran a disfrutar el próximo curso.

El programa cuenta además con visitas a grandes musicales, días de estudio con profesionales internacionales, clases privadas, accesos a backstage, ensayos y muchas más exclusividades.Este programa de Go Broadway opera bajo la calificación universidad Manhattan College de New York y todos los alumnos tendrán la oportunidad de preparar sus representaciones en escenarios de la gran manzana.