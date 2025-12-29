Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld South Carolina Awards; WATIRESS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for South Carolina & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld South Carolina Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld South Carolina Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Vaughn Newman
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
14%
Helen Joy
- WAITRESS
- Centre Stage
13%
Lauren Imhoff
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
10%
Katie Stewart
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
7%
Terrance Henderson
- AIDA
- Trustus Theatre
7%
Candice Pipkin
- OLIVER!
- Village Square Theater
6%
Ashley Paredi
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
5%
Joy Alexander
- HAIRSPRAY
- Workshop Theatre of SC
4%
Meredith Boehme
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
4%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
3%
Kara Grace Lay
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
3%
Todd Underwood
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Jessica Walck
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
3%
Krista Haidle
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
3%
Katie Stewart
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
3%
Zanna Mills
- SHREK
- Village Square Theater
2%
Christy Mills
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%
Michael cherry
- SISTER ACT
- Greenville theatre
2%
Joy Alexander
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Shannon Scruggs
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%
David Grindrod
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
2%
Roxanne Livingston Rich
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
1%
Roxanne Rich
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Devon Scott
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
12%
Kelsey Olivia
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
12%
Jessica Johnson
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
12%
Thomas Brooks
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
8%
Dee Goodrich
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
7%
Shelby Sessler
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
7%
Erin Gill
- JUNIE B. JONES THE MUSICAL
- SCCT
6%
Rachel Turner
- AIDA
- Trustus Theatre
6%
Elizabeth Schlieger
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
5%
Lisa Goins
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
5%
Janet Kile
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
4%
Imogene Conder
- OLIVER!
- Village Square Theater
3%
Lin Hagan
- THE LITTLE MERMAID
- Market Theatre
3%
Andie Nicks
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
3%
Heather Gonzalez
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
3%
Jillian Bigony
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Rachel Turner
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
2%Best Dance Production A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
33%A TASTE OF BLACK THEATER
- Showtime Production
21%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
17%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
11%KISS ME, KATE
- Town Theatre
8%42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
8%HOME FOR THE HOLIDAYS
- Town Theatre
4%Best Direction Of A Musical
Chris Rose
- WAITRESS
- Centre Stage
10%
David Sollish
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
10%
Ahsha Daniels
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
8%
Clark Nesbitt
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
7%
John Fagan
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
6%
Jessica Francis-Fichter
- AIDA
- Trustus Theatre
6%
Michelle Newman
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
6%
Alex Clark
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
5%
Robert Harrelson
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
4%
Claire shaffer
- CABARET
- Centre Stage
4%
Mary Jo Johnson
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%
Todd Underwood
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
David LaTorre
- SHREK
- Village Square Theater
3%
David Sollish
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
3%
Shannon Scruggs
- THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
3%
Hans Boeschen
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Evan Wall
- CARRIE, THE MUSICAL
- May River Theatre
2%
Mary Nickles
- SOUTH PACIFIC
- Milltown Players
2%
Christopher Rose
- TICK TICK… BOOM!
- The Market Theatre Company
2%
Jay Briggs
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Marybeth Berry
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%
Jerry Crouch
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
1%
Julian Deleon
- HAIRSPRAY
- Workshop Theatre
1%
Christopher Rose
- WILD PARTY
- Mauldin Cultural Center
1%Best Direction Of A Play
Johnny Sizemore
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
14%
Allison McNeely
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
10%
John Fagan
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
10%
Frank Thompson
- BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
5%
Bakari Lebby
- HARVEY
- Workshop Theatre
5%
Brad Christie
- CLUE
- Greenwood Community Theatre
5%
West Hyler
- LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
5%
Clark Nesbitt
- FACING OUR TRUTH
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
5%
Martha Hearn
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
4%
John Michael Cox
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Spartanburg Little Theatre
4%
Mia Phillips
- THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- SCCT
4%
Dewey Scott-Wiley
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
4%
Thom Babbes
- ART
- Centre Stage
4%
John Fagan
- KING LEAR
- Upstate Shakespeare
4%
Jessica Walck
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%
Elliot Mathis
- LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
3%
Liz McGinnes
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Johnny Sizemore
- COLLATERAL DAMAGE
- Showtime Productions
2%
Liz McGinnes
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
2%
John Fagan
- TWO GENTLEMEN OF VERONA
- Upstate Shakespeare
2%Best Ensemble WAITRESS
- Centre Stage
9%THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
8%AIDA
- Trustus Theatre
6%COME FROM AWAY
- Centre Stage
6%TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
6%A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
6%WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
5%THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
4%SISTER ACT
- Greenville Theatre
4%OLIVER!
- Village Square Theater
3%CABARET
- Centre Stage
3%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
3%SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%THE PRODUCERS
- Workshop Theatre of SC
2%COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
2%SHREK
- Mainstage Community Theatre
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%THE FULL MONTY
- May River Theatre
2%HAIRSPRAY
- Workshop Theatre
2%MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%SHE LOVES ME
- Town Theatre
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
TJ Hills
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
24%
Sabrina White
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
16%
Paul Kwok
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
11%
Jayme Brinson
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
10%
Marc Hurst
- AIDA
- Trustus Theatre
10%
Cory Granner
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
9%
JESSICA ANN DRAYTON
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
5%
Jeremy Hansard
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
5%
Jeremy Hansard/Mario Micallef
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
4%
Jeremy Hansard
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
4%
Patrick Faulds
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre of SC
3%Best Music Direction & Orchestra Performance
Shaikeem Poole
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
13%
Chase McAbee
- WAITRESS
- Centre Stage
13%
Howard Kim
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
10%
Amanda Hines Wrona & Ayush Joshi
- AIDA
- Trustus Theatre
9%
John Norris
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
6%
Meghan Reimers
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
5%
Chase McAbee
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
5%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
5%
Amanda Hines Wrona
- SHREK
- Village Square Theater
4%
David Berry
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
4%
DAN GIBSON
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
4%
Victoria Bess Adams
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
3%
Kathy Seppamaki
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%
Matthew Miller
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
3%
Wesley Hix
- JUNIE B. JONES THE MUSICAL
- SCCT
2%
Chelsea LaCourse
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Kathy Seppamaki
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Julie Florin
- SOUTH PACIFIC
- Mill Town Players
2%
Megan DeLaura
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
1%
Michael Simmons
- HOME FOR THE HOLIDAYS
- Town Theatre
1%
Julie Florin
- WILD PARTY
- Mauldin Cultural Center
1%
Julie Florin
- ANDREW LIPPA'S WILD PARTY
- Mauldin Theatre Company
1%Best Musical WATIRESS
- Centre Stage
13%THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
10%THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
8%AIDA
- Trustus Theatre
7%COME FROM AWAY
- Centre Stage
7%FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
6%CHICAGO
- Chapin Theatre Company
3%SPRING AWAKENING
- May River Theatre
3%A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
3%THE PRODUCERS
- Workshop Theatre of SC
3%PRINCE OF EGYPT
- Mauldin Cultural Center
3%CABERET
- Centre Stage
3%SISTER ACT
- Greenville Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
2%MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%THE FULL MONTY
- May River Theatre
2%ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
2%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%SHREK
- Village Square Theater
2%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
2%Best New Play Or Musical A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
20%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
19%MURDER PLAIN AND SIMPLE
- Centre Stage
15%TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
11%WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
10%TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
8%SC NEW PLAY FESTIVAL
- Centre Stage
7%LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
5%SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
5%Best Performer In A Musical
Kelly Hall
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- USCB Theater, Beaufort
10%
Tiffany St. Clair
- WAITRESS
- Centre Stage
9%
Jada Redmond
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Show time production
5%
Leighton Mount
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
4%
Jack Carlton
- OLIVER!
- Village Square Theater
4%
Rachel Vanek
- AIDA
- Trustus Theatre
4%
Kimilee Bryant
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
4%
Hunter Ballard
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
3%
OLIVIA DEJAGER
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Katherine Brown
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
2%
Brandon Groves
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
2%
Shelby Sessler
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Kennedy Buzzetti
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
2%
Eli Waters
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Maggie Baker
- ONCE UPON A MATTRESS
- Chapin Theatre Company
2%
Nancy Burkard
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
2%
Addie Sheek
- THE LITTLE MERMAID
- Market Theatre
2%
Bill Bentley
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Marin Miller
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
2%
Rayana Diggs
- AIDA
- Trustus Theatre
2%
Brandon Ledford
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
1%
Jude Collins
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
1%
Kirtus Miller
- SHREK
- Mainstage Community Theatre
1%
Rick Connor
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
1%
Natalie Wilson
- A CHORUS LONE
- Greenville Theatre
1%Best Performer In A Play
Mary Thalassinos
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
9%
Zanna Mills
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
8%
Alexis Robertson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Production/Clark Nesbitt
8%
Alexis Robinson
- COLOR PURPLE
- Showtime production
6%
Carter Allen
- TEUSDAYS WITH MORRIE
- Greenville Theatre
5%
Debra Kiser
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
5%
Reggie Rocc
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
4%
Carter McCauley
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
4%
Elaine Werren
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
3%
Christopher Smith
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Scott Milne
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Regina Wells
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Kerrie Brown Seymour
- MISERY
- Warehouse Theatre
3%
Jacob Seay
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
3%
Alyssa Serrani
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
3%
Gayle Stewart
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
2%
John Michael Cox
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Centre Stage
2%
Carter McCauley
- ART
- Centre Stage
2%
Bruce Meahl
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Spartanburg Little Theatre
2%
Kyle Price
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
2%
Isaac Gibbs
- RED
- Greenville Theatre
2%
Katie Mixon
- HARVEY
- Workshop Theatre
2%
Tashera Pravato
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
2%
Kathy Hartzog
- STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
2%
Peden Lipe
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Centre Stage
2%Best Play A TASTE OF BLACK THEATER
- Showtime Production
13%PETER AND THE STAR CATCHER
- CentreStage
11%STEEL MAGNOLIAS
- Town Theatre
11%THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
8%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
8%SHOW TIME PRODUCTION
- A Taste of Black Theater
8%CLUE
- Greenwood Community Theatre
6%TEUSDAYS WITH MORRIE
- Greenville Theatre
5%BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
5%ART
- Centre Stage
5%THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
4%KING LEAR
- Upstate Shakespeare
3%ENEMY OF THE PEOPLE
- Warehouse Theatre
3%KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
2%HARVEY
- Workshop Theatre
2%LOVE BY THE RIVER
- May River Theatre
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Craig Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
24%
Kerrick Greer
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
17%
Andy Rich
- THE PRINCE OF EGYPT
- Anderson University
15%
Jim Hunter
- AIDA
- Trustus Theatre
9%
Tom Haverdeane
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
7%
Bob Bramhall
- SHE LOVES ME
- Town Theatre
5%
Bob Bramhall/Jeremy Hansard
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Town Theatre
4%
Cindy Palko
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
4%
Cindy Palko
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
4%
Patrick Faulds
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre
4%
Charles S. Kading
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
3%
Bob Bramhall/Jeremy Hansard
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
3%
Bob Bramhall
- SOMETHING'S AFOOT
- Town Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
TJ Hills
- WAITRESS
- Centre Stage
24%
Matt Pound
- AIDA
- Trustus Theatre
17%
Cory Granner
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
15%
Kerrick Greer
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
10%
David McLaughlin
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
9%
Devon Scottt
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
8%
MARLO GRIFFITH
- COME FROM AWAY
- Arts Center of Coastal Carolina
8%
Shaikeem Poole
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
6%
Marlo Griffith
- 42ND STREET
- Arts Center of Coastal Carolina
3%Best Supporting Performer In A Musical
Taylor Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
10%
Alexis Robertson
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
8%
Wendi Arms
- WAITING FOR YOU
- Chapman Cultural Center
6%
Kemari McKinny
- THE COLOR PURPLE
- Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
4%
Carissa Ferro
- FEEAKY FRIDAY
- Village Square Theater
4%
Addie Sheak
- BRIGHT STAR
- Greenwood Community Theatre
4%
Carter McCauley
- COME FROM AWAY
- Centre Stage
4%
Cassie Francis
- THE BODYGUARD
- Mauldin Theatre Company
4%
Celia Blitzer
- WAITRESS
- Centre Stage
3%
Semaj Whitener
- AIDA
- Trustus Theatre
3%
Cash Conroy
- FEEAKY FRIDAY
- Village Square Theater
3%
Kelsey Crews
- WAITRESS
- Centre Stage
3%
Ryan Hewitt
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Greenwood Community Theatre
2%
Craig Smith
- WAITRESS
- Centre Stage
2%
Ellie Friedman
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Sea Glass Stage Company
2%
Nancy Burkard
- THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER THE MUSICAL
- SCCT
2%
Miranda Harrison
- A CHORUS LINE
- Greenville Theatre
2%
Carter Allen
- ANASTASIA
- Greenville Theatre
2%
Julian Deleon
- THE PRODUCERS
- Workshop Theatre
2%
Kristin Claiborne
- AIDA
- Trustus Theatre
2%
Frank Thompson
- CHICAGO
- Chapin Theatre Company
2%
Cait Schlieger
- SPRING AWAKENING
- May River Theatre
2%
Jeff Sigley/Nathan Wright
- KISS ME, KATE
- Town Theatre
2%
Mackenzie Bruder
- FREAKY FRIDAY
- Village Square Theater
2%
Debra Kiser
- ONCE UPON A MATTRESS
- Chapin Theatre Company
2%Best Supporting Performer In A Play
Rick Connor
- PETER AND THE STARCATCHER
- Centre Stage
16%
Angela Perry
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
9%
Brandon Ledford
- GREASE
- Spartanburg Little Theater
7%
James Hester
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
7%
Mark DiNovo
- ARSENIC & OLD LACE
- Workshop Theatre of SC
6%
Ashley Gonzalez
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
5%
Jim DeFelice
- BAREFOOT IN THE PARK
- Chapin Theatre Company
5%
Brian Reeder
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
4%
Katrina Garvin
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
4%
Travis McKinley
- THE 39 STEPS
- Sea Glass Stage Company
3%
Chris Hoffer
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE: A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- May River Theatre
3%
Megan Jones
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Mel Driggers
- TAKE MY HAND AND WAVE GOODBYE
- Trustus Theatre
3%
Bernadette Braden
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
3%
Dalinda Brown
- A TASTE OF BLACK THEATER
- Chapman Cultural Center
3%
Kemari McKinny
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Cassie Francis
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
3%
Nicole Perez
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
3%
Elaine Werren
- THE REVOLUTIONISTS
- Trustus Theatre
2%
Brian Duckson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Khristen Stephens
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
2%
Christopher Jefferson
- A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
1%
Erica Rubin-Irish
- SHEILA'S ISLAND
- May River Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production A TASTE OF BLACK THEATRE
- Showtime Productions
21%MATILDA
- S.C. Children's Theater
18%BEETLEJUICE
- Workshop Theatre of SC
15%THE LITTLE MERMAID
- Town Theatre
12%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- South Carolina Children's Theatre
8%THE VERY HUNGRY CATERPILLAR
- South Carolina Children's Theatre
8%LISTEN
- South Carolina Children's Theatre
6%CINDERELLA
- Greer Children’s Theatre
6%CURIOUS GEORGE AND THE GOLDEN MEATBALL
- Columbia Children's Theatre
5%Favorite Local Theatre
Centre Stage
12%
Anderson University
8%
Village Square Theater
8%
Showtime Productions
7%
Trustus Theatre
6%
Greenville Theatre
6%
Town Theatre
6%
South Carolina Children's Theatre
5%
May River Theatre
4%
Spartanburg little theater
4%
Workshop Theatre
4%
Arts Center of Coastal Carolina
4%
Chapman Cultural Center
3%
Chapin Theatre Company
3%
Greenwood Community Theatre
3%
Sea Glass Stage Company
3%
Clark Nesbitt’s No Dream Deffered
3%
Market Theatre
2%
Warehouse Theatre
2%
Mauldin Theatre Company
2%
Mill Town Players
1%
Clemson Little Theatre
1%
South Carolina Repertory Theatre
1%
SC Repertory Theatre
1%
Mainstage Community Theatre
1%