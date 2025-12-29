Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards; URINETOWN Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for San Francisco & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld San Francisco / Bay Area Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Pearl Ong
- NIGHT DRIVER
- The Marsh San Francisco
14%
Hend Ayoub
- HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY, & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
11%
Jen Coogan
- WOMEN IN THEATER PROJECT
- Feinstein's at the Nikko
10%
Liz Callaway
- THE BROADWAY BASH
- Cinnabar Theater
8%
Faith Prince
- LIVE AT THE ORINDA - FAITH PRINCE
- The Orinda Theatre
7%
AJ Jaffari
- AN EVENING WITH AJ
- City Lights Theatre Company
7%
Bethany Thomas
- SONGS FOR NOBODIES
- PCPA Theatrefest
5%
Lillias White
- LILLIAS WHITE DIVINE SASS: A TRIBUTE TO SARAH VAUGHAN
- Feinstein's at the Nikko
5%
Hershey Felder
- HERSHEY FELDER: RACHMANINOFF AND THE TSAR
- TheatreWorks Silicon Valley
5%
Eve Gandarosa
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
5%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
4%
David Marino
- LIVE AT THE ORINDA - DAVID MARINO
- The Orinda Theatre
4%
Candace Johnson
- SCAT-TER BRAIN: THE MUSIC OF ADHD
- The Marsh Berkeley
4%
Niki Haris
- LIVE AT THE ORINDA - NIKI HARIS
- The Orinda Theatre
3%
John Lloyd Young
- JOHN LLOYD YOUNG IN CONCERT
- Feinstein's At The Nikko
3%
Lowell Ensemble
- LOWELL ENSEMBLE
- Onstage Repertory Theater
3%
John Fisher
- DOODLER
- The Marsh San Francisco
3%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLL
- Feinstein's at the Nikko
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Katie Guilbeaux
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
29%
Vince Chan
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%
Babraham Lincoln
- CABARET
- Renegade Theater
6%
Vasthy Mompoint
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
5%
Dylan Smith
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
5%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
5%
Amanda Payne
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
4%
Melissa Wiley
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
4%
Karen Law
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
3%
Michael Saenz
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%
Jennifer Cuevas
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
2%
Katie Guilbeaux Bongiorno
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
2%
Izzy Pedego
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
2%
Shelly McDowell
- GREASE
- Altarena Playhouse
2%
Bridgette Loriaux
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
2%
Hannah Woolfenden
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Lee Ann Payne
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Nicole Helfer
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Izzy Pedego
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Nicole Helfer
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Jennifer Jackson
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%
Monica Moe
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
Sharon Sobel Idul
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%
Keenon Hooks
- SOMETHING ROTTEN!
- PCPA Theatrefest
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Vikke Phalen & Flo Buchanan
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
19%
Shimona Miller
- CABARET
- Renegade Theatre Co
6%
Nolan Miranda
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
6%
Melinda Hare
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
5%
Abby Halper & Susan McKay
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
4%
Nolan Miranda
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
4%
Austin Blake Conlee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Abra Berman
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
4%
Jana McDowell
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
3%
Lidia Hasenauer
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
3%
Y. Sharon Peng
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
3%
Loran Watkins
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Hope Birdwell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Jana McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Edie Moore Olson
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
2%
Flo Buchanan
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Alina Bokovikova
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
B. Modern
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Katie Dowse
- THE SOUND OF MUSIC
- Berkeley Playhouse
1%
Bethany Deal
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
B. Modern
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Cathleen Edwards
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Callie Floor
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
1%
Katie Dowse
- GOLDEN GIRLS LIVE!
- The Curran
1%Best Dance Production URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
42%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
15%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
15%WAITRESS
- San Francisco Playhouse
12%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
9%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
7%Best Direction Of A Musical
Kathryn Lopez
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
15%
Martie Muldoon
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
13%
Andrea Hart
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
9%
Tony Gonzalez
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
6%
Rodney Earl Jackson Jr.
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%
Eric Jackson
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
4%
Walter M. Mayes
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
4%
Jerry Lee
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Allie Bailey
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
4%
Bill English
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
3%
Susi Damilano
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
3%
Daria Troxell
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
3%
Jeffrey Lo
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
3%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
David Mister
- URINETOWN
- South Bay Musical Theatre
2%
Thomas Times
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Theatre
2%
Joel Roster
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Lorenzo Alviso
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Adria Swan
- THE FANTASTICKS
- Benicia Theatre Group
2%
Cathrine Weidner
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Giovanna Sardelli
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Jeffrey Bracco
- HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
1%
G.A. Klein
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%
Doug Brook
- BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
1%
Nicole Helfer
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%Best Direction Of A Play
Dianna Schepers
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
16%
Miguel Reyna
- MISERY
- Actors Theatre
4%
Carlene Coury
- SYLVIA
- Pinole Community Players
4%
Kaiden Luis
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
4%
Dianna Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
3%
Rebecca Clark
- MASTER HAROLD... AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Bill English
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
3%
Caitlin Lawrence Papp
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%
Enrico Banson
- SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
2%
Margo Hall
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Allie Bailey
- FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS
- Coastal Repertory Theatre
2%
Reed Flores
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
2%
Charles Pasternak
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Maria Stats
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Paul Mullins
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Tara Blau-Smollen
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Allie Bailey
- A COMEDY OF TENORS
- Limelight Theater
2%
Michael Barr
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Libby Oberlin
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
2%
Susi Damilano
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- SF Playhouse
2%
Doll Piccotto
- THE MOUSETRAP
- City Lights Theatre Company
2%
Noah Lucé
- LIFE SUCKS
- New Canon Theatre Co.
2%
Jason Berner
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Carey Perloff
- WASTE
- Marin Theatre
1%
Erin Southard
- EMMA
- Silicon Valley Shakespeare
1%Best Ensemble URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
21%BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
8%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
6%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- SFBATCO & Z SPACE
5%CLUE
- Pittsburg Theatre Ensemble
4%CABARET
- Renegade Theatre Co.
3%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%THE LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
2%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
2%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
2%A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
2%JERSEY BOYS
- Palo Alto Players
2%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
1%BRIGADOON
- South Bay Musical Theatre
1%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
1%LE MISERABLES
- Orpheum
1%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
1%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Mike Morris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
26%
Claudio Silva
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%
Paul Hudson
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
6%
Richard Fong
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
5%
Christian Mejia
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%
April George
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
3%
Josephine Czarnecki
- MISERY
- Actors Theatre
3%
Tristan Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
3%
Ashley Munday
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
3%
Dave Pursley
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
2%
Ashley Munday
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Tony Garnder
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Marcella Barbeau
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Ashley Munday
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
2%
Francesca Berlow
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
2%
Carsten Koester
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
2%
Kurt Landisman
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Marcella Barbeau
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Ed Hunter
- WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
1%
Carrie Mullen
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre Company
1%
Pamila Gray
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
1%
Espen Garner
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
1%
Jeff Rowlings
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Marcella Barbeau
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Kevin X. Dong
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
27%
Susan Draus
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
8%
Daniel Goldsmith
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
8%
Amanda Ku
- GYPSY
- Palo Alto Players
7%
Matt Fukui Grandy
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
5%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
4%
Jorge Torrez
- CABARET
- Renegade Theater Company
3%
Kevin Dong
- CABARET
- Ghostlight Theatre Ensemble
3%
Aja Gianola
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
3%
Jed da Roza
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Camden Daly
- MARY POPPINS
- TMC Arts
2%
Dave Dobrusky
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Jesse McMilin & Shichu Xie
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
2%
Christine Lovejoy
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
2%
Brian Sennello
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Diana Lee
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Ginger Beavers
- A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%
Dave Dobrusky
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Daniel Savio
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
William Liberatore
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Ron Bowman
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
1%
Timothy Fletcher
- INDECENT
- Center Repertory Company
1%
Jacob Yates
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Brett Strader
- BRIGHT STAR
- Cinnabar Theater
1%
Kenji Harada
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%Best Musical URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
23%BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
8%SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
6%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
5%CABARET
- Renegade Theatre Co
4%GYPSY
- Palo Alto Players
4%WAITRESS THE MUSICAL
- SF Playhouse
3%THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%LES MISERABLES
- Orpheum
3%MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
3%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater, Ben Lomand
2%ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%A CHORUS LINE
- 6th Street Playhouse
2%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Sunnyvale Community Players
2%LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%GREASE
- Altarena Playhouse
1%HEAD OVER HEELS
- City Lights Theatre Company
1%A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%THE SPITFIRE GRILL
- Ross Valley Players
1%CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
1%Best New Play Or Musical THE LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theater Company
15%THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
13%HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
8%HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
7%COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
6%LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN
- TheatreWorks Silicon Valley
6%DAISY
- Hillbarn Theatre
6%THE RESERVOIR
- Berkeley Repertory Theatre
5%CO-FOUNDERS
- American Conservatory Theater
5%EXOTIC DEADLY: OR THE MSG PLAY
- San Francisco Playhouse
4%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
4%WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
4%WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
3%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
3%LIMP WRIST ON THE LEVER
- Crowded Fire Theatre
2%FEATHERBABY
- Spreckels Theatre Company
2%GUMIHO
- Theatre Rhinoceros
2%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
2%DYSFUNCTION
- Selma Arts Center
2%Best Performer In A Musical
Brian Moore
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
21%
Britta Rae
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
7%
Shelly McDowell
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
5%
Marie Asano Suzano
- ALICE BY HEART
- Upstage Theater
4%
Nina Sophia Pacheco
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
4%
Angela Jeffries
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
3%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
3%
Ana Bogren
- CABARET
- Renegade Theatre Co
2%
Chris Salem
- CABARET
- Renegade Theater Company
2%
Charlotte Munson
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Luc Leffe
- GREASE
- Altarena Playhouse
2%
AJ Jaffari
- LEGALLY BLONDE
- West Valley Light Opera
2%
Lauren D’Ambrosio
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
2%
Jillian A. Smith
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Keith Adair
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
2%
Ruby Day
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
2%
Ana Bogren
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
2%
Emily Kuroda
- HAPPY PLEASANT VALLEY: A SENIOR SEX SCANDAL MURDER MYSTERY MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Adam Magill
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Emily Couch
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
2%
Zed Warner
- AMERICAN IDIOT
- Cabrillo Stage
1%
Zed Warner
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theatre
1%
Barbara Heninger
- THE WIZARD OF OZ
- Palo Alto Players
1%
Conroe Brooks
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
1%
Nelson Brown
- GROUNDHOG DAY
- 6th Street Playhouse
1%Best Performer In A Play
Sydney Stull
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
17%
Kyle Conley
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
12%
Ian Dyer
- MISERY
- Actors Theatre
4%
Phillip Leyva
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
2%
Manirose Bobisuthi
- MISERY
- Actors Theatre
2%
Brendan Looney
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
2%
Kai Vader
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
2%
Adrienne Muerer
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
2%
Shiv Harris
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
2%
Angie Higgins
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
2%
Karen Hernandez
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
2%
Christian Jimenez
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
2%
Cordelia Larsen
- PERFECT ARRANGEMENT
- Pacifica Spindrift
2%
Justin Joung
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Paige Lindsey White
- PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%
Jen Cuevas
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
AJ Jaffari
- UNNECESSARY FARCE
- Limelight Theater
1%
Corey Jones
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Mary Samson
- SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%
Devin A. Cunningham
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
1%
Rachel Brown
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%
Harrison Alter
- SEMINAR
- The Royal Underground/Live Oak
1%
Stacy Ross
- THE TEMPEST
- Marin Shakespeare Company
1%
Maria Marquis
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
1%
Hend Ayoub
- HOME? A PALESTINIAN WOMAN'S PURSUIT OF LIFE, LIBERTY & HAPPINESS
- San Francisco Playhouse
1%Best Play ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
20%CLUE
- Onstage Repertory Theatre
7%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
4%SONIA FLEW
- Upstage Theater
4%MISERY
- Actors Theatre
4%LES MISERABLES
- Orpheum
4%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
3%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- On The Fringe Theatre
3%ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
3%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%SEMINAR
- The Royal Underground Theater Company
2%NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%PERICLES
- Santa Cruz Shakespeare
2%MASTER HAROLD AND THE BOYS
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
2%EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%PLAZA SUITE
- Hillbarn Theatre
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
2%SIX DEGREES OF SEPARATION
- Sonoma Arts Live Theater Company
2%THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
1%WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
1%DAISY
- Hillbarn Theatre
1%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
1%Best Production of an Opera LES MISERABLES
- Orpheum
30%LA BOHEME
- SF Opera
17%DEAD MAN WALKING
- San Francisco Opera
13%COSÌ FAN TUTTE
- Opera San Jose
7%ZORRO
- Opera San Jose
7%H.M.S PINAFORE
- Lamplighters Music Theatre
6%BLUEBEARD'S CASTLE
- Opera San Jose
5%THE SORCERER
- Lamplighters Music Theatre
5%DOLORES
- West Edge Opera
4%LE COMTE ORY
- Merola Opera Program
4%TROUBLE IN TAHITI
- Mercury Theater
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Martie Muldoon and Jacob Young
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
21%
Skip Epperson
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
11%
Carlos Aceves
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
7%
Diane McRice & Dianna Schepers
- CLUE
- Onstage Repertory Theatre
5%
Bill English
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
5%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
4%
Lars Fabiunke
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
4%
Dianna Schepers
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
Umut Yalcinkaya
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
3%
Nina Ball
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Heather Kenyon
- NOISES OFF!
- San Francisco Playhouse
2%
Nina Ball
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
2%
Maria Stats
- WONDERLANDÍA
- On The Fringe Theatre
2%
Christopher Fitzer
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
2%
Michael Schweikardt
- PERICLES
- SANTA CRUZ SHAKESPEARE
2%
Arnel Sancianco
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Tricia Tecson
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Matt Cardigan- Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%
Tricia Tecson
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Contra Costa Civic Theater
1%
Jack Souza
- THE SHARK IS BROKEN
- Prospect Theater Project
1%
Nina Ball
- COME BACK TO THE 5 & DIME, JIMMY DEAN, JIMMY DEAN: A NEW MUSICAL
- TheatreWorks Silicon Valley
1%
Michael Schweikardt
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
1%
Malcolm Rodgers
- SIR JOHN FALSTAFF AND THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- SPARC Theater
1%
Richard Olmsted
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Fernando Ochoa Beltran Smith
- SYLVIA
- Pinole Community Players
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Chuck Phalen and Sydney Stull
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
24%
Skyler Kirby
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
12%
Wes Shippee
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
7%
Barry G. Funderburg
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
6%
Luke Sheperd
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
5%
Wes Shippee
- LADIES OF BROADWAY
- Transcendence Theatre Company
4%
Arthur Garcia
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- City Lights Theatre Company
4%
Julie Domingo
- CHICAGO
- Pittsburg Theatre Company
3%
James Ard
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- San Francisco Playhouse
3%
Carl Erez
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
3%
Matt Cardigan-Smith
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
2%
Jeff Mockus
- ANASTASIA
- Hillbarn Theatre
2%
Ray Archie
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
George Psarras
- THE MOUSETRAP
- City Lights Theatre Company
2%
James Ard
- MISS BENNET: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- TheatreWorks Silicon Valley
2%
Enrico Banson
- FREUD'S LAST SESSION
- The Royal Underground/Berkeley City Club
2%
Brittany Law
- SHERWOOD
- Cinnabar Theater
2%
Christian Pizziarani
- RICHARD III
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Kinzey Eastin
- PIPPIN
- Contra Costa Civic Theater
1%
Christian Pizziarani
- EMMA
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Matt Stines
- YAGA
- Marin Theatre
1%
Jeff Mockus
- FLY BY NIGHT
- Hillbarn Theatre
1%
Carl Erez
- FAIRVIEW
- Contra Costa Civic Theater
1%
Ray Archie
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
1%
Michael O'Brien
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%Best Supporting Performer In A Musical
Shiv Harris
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
16%
Chuck Phalen
- URINETOWN
- Ghostlight Theatre Ensemble
13%
Michael Navarro
- SWEENEY TODD
- Cabrillo Stage
7%
Audrey Degon
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
6%
Whitney Hisako Moore
- GYPSY
- Palo Alto Players
5%
Amy Carlson
- CABARET
- Renegade Theater Company
4%
Kama Belloni
- THE SOUND OF MUSIC
- South Bay Musical Theatre
4%
Anne Terze-Schwarz
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theater Company
4%
Arielle Crosby
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
4%
Melissa WolfKlain
- INTO THE WOODS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Amber McCann
- FIDDLER ON THE ROOF
- Contra Costa Civic Theater
2%
Daemon Nowatzki
- THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
2%
Gwyneth Price-Panos
- LEGALLY BLONDE
- WVLO
2%
Shiv Harris
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Isa S. Chu
- CITY OF ANGELS
- Pinole Community Players
2%
Brynn Fay
- FUN HOME
- Upstage Theater
1%
Tanika Baptiste
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Sharon Shao
- WAITRESS
- San Francisco Playhouse
1%
Jomar Tagatac
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Jacob Estes
- BEAUTIFUL
- Transcendence Theatre Company
1%
William I. Schmidt
- THE DAY THE SKY TURNED ORANGE
- San Francisco Bay Area Theatre Company / Z Space
1%
Erin Rose Solorio
- SWEET CHARITY
- San Jose Stage
1%
Brady Morales-Woolery
- MY FAIR LADY
- San Francisco Playhouse
1%
Sarah Gaudoin
- CABARET
- Renegade Theater Company
1%
Safira McGrew
- A NIGHT WITH JANIS JOPLIN
- Sonoma Arts Live Theater Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Jesse Phalen
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
16%
Melissa Slavick
- ARSENIC & OLD LACE
- Ghostlight Theatre Ensemble
15%
Marie Levkovich
- SONIA FLEW
- Upstage Theater
6%
Brad Rhoades
- MISERY
- Actors Theatre
3%
Elliot Sagay
- MASTER HAROLD...AND THE BOYS
- Santa Cruz Shakespeare
3%
Matt Hess
- MURDER ON THD ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
3%
Brian Moore
- CLUE
- Onstage Repertory Theater
2%
Mia Rapoport
- WAIT UNTIL DARK
- Hillbarn Theatre
2%
Alicia Von Kugelgen
- CALENDAR GIRLS
- Masquers Playhouse
2%
Howard Swain
- EUREKA DAY
- Marin Theatre
2%
Phaedra Tillery-Boughton
- FAT HAM
- San Francisco Playhouse
2%
Michael Carlos
- SEMINAR
- The Royal Underground Theatre/Live Oak Theatre
2%
Anna Takayo
- WASTE
- Marin Theatre
2%
Alliana Lili Yang
- A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
1%
Paige Whitney
- THE WOMEN
- Valley Players
1%
Aiden Royal
- NIGHT OF THE LIVING DEAD
- Phantom Players
1%
Alex Schepers
- HARVEY
- Pittsburg Theatre Company
1%
Bill Dietz
- LIFE SUCKS
- Pinole Community Players
1%
Devon deGroot
- ROMEO & JULIET
- Theatre Lunatico
1%
Jepoy Ramos
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Wayne Goodman
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Orinda Starlight Village Players
1%
Sophie Ruf
- THE MOORS
- Theatre Lunatico
1%
Brigitte Losey
- WRITING FRAGMENTS HOME
- Hillbarn Theatre
1%
Jay Bordon
- THE LOVE EDITION: DOWN THE AISLE
- Bindlestiff Studio
1%
Max Tachis
- LOUISA MAY ALCOTT'S LITTLE WOMEN
- TheatreWorks Silicon Valley
1%Best Theatre For Young Audiences Production LEGALLY BLONDE
- Pinole Community Players
20%ALICE BY HEART
- Renegade Theatre Co
16%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Santa Cruz Shakespeare
12%THE ADDAMS FAMILY
- Mountain Community Theater
12%THE WIZARD OF OZ
- Children's Musical Theatreworks
10%A CHRISTMAS CAROL
- Silicon Valley Shakespeare
8%HOLLY DAY AND THE RAINBOW ROAD
- 6th Street Playhouse
4%ELEPHANT AND PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PLAY Theater
4%ROMEO & JULIET
- Santa Cruz Shakespeare
4%DON’T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS
- PLAY Theater
4%KNUFFLEBUNNY
- PLAY Theater
2%THE NEW TEACHER (A STAGE PLAY COMEDY)
- Super Bad Theatre Company
2%Favorite Local Theatre
Ghostlight Theatre Ensemble
26%
Transcendence Theatre Company
7%
Cabrillo Stage
4%
Palo Alto Players
4%
South Bay Musical Theatre
3%
Santa Cruz Shakespeare
3%
Pittsburg Theatre Company
3%
Renegade Theatre Co
3%
Theatre Lunatico
3%
San Francisco Playhouse
2%
Mountain Community Theater
2%
SFBATCO
2%
Berkeley Rep
2%
A.C.T San Francisco
2%
Z Space
2%
Actors Theatre
2%
Hillbarn Theatre
1%
On The Fringe Theatre
1%
Marin Theatre
1%
Contra Costa Civic Theater
1%
The Royal Underground Theatre Company
1%
SF Playhouse
1%
City Lights Theatre Company
1%
Masquers Playhouse
1%
Prospect Theater Project
1%