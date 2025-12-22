Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Salt Lake City Awards; West Valley Performing Arts Center Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Salt Lake City & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Salt Lake City Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Salt Lake City Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Ben Roeling and Izzy Arrietta
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
19%
Diana Dresser
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
8%
Penny Saunders
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%
Alaina Stone
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
6%
Aaron Larsen Ford
- TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Theatre
6%
Mara Newbery Greer
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%
Heather Jefferies
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
5%
Sam Stowell
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
4%
Stephanie Cole
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Nick Garner
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Lindsey D. Smith
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%
Cynthia Fleming
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
3%
David Smith
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
3%
Lindsey Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
David Walker
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Eric Sciotto
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Ramsi Stoker & Lindsey D Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Karllen Johnson
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Heather Childs
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Nathan Balser
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
1%
Sarah Heiner
- THE PROM
- OPPA!
1%
Karen Azenberg
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%
Latoya Cameron & Tito Smeeth Livas
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
1%
Gerry McIntyre
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Company
1%
Natalie Malotke
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Alicia Kondrick
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Performing Arts Center
19%
Ashley North
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
6%
Brenda Van Der Wiel
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Alicia Kondrick
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
5%
Bill Black
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
5%
Lauren Roark
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
4%
Bill Black
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
4%
Rebecca Fenton
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Joy Zhu
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Tabitha Sublette
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
3%
Alicia Kondrick
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
3%
Stephanie Colyar
- CATS
- Centerpointe Theatre
3%
Torrey Woolsey
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
3%
Nancy Henderson
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Amanda Larsen
- JOSEPH AND THE...
- OPPA!
3%
Boston Partridge
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Lauri Baird
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Maria Menlove
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- The Ziegfeld Theater
2%
Jen Jackson
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Raven Ong
- ANTHONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
2%
Candice Nielsen
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
2%
Brenda Van Der Weil
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%
Elizabeth Webb & Sofia Paredes-Kenrick
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Ryan Moller
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Ricky Lurie
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%Best Dance Production FOOTLOOSE
- Hale Centre Theatre
43%A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
29%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
29%Best Direction Of A Musical
Kate Rufener
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
16%
Amanda Berg Wilson
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
10%
Andrew Jefferies
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
9%
Andrew Barratt Lewis
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
8%
Andrew Jefferies
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%
Ben Roeling and Izzy Arietta
- A CHORUS LINE
- West Valley Performing Arts Center
4%
Jennifer Hill Barlow
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Dave Tinney
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
4%
Cassidy Wixon-Heise
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Ziegfeld Theater
3%
Ryan Bruckman
- SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
3%
Brooklynn Kohler
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
3%
Mindy Eckroth
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
3%
Wendy Dahl-Smedshammer
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
David Smith
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
3%
Danny Inkley
- TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Legacy Theatre
3%
Sadie Saunders Day
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
2%
Karen Azenberg
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Ashley Grant
- JOSEPH AND THE...
- OPPA!
2%
Eric Sciotto
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Sarah Hartmann
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
chase Grant
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
1%
Dave Tinney
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
1%
Melinda Pfundstein
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%
David Walker
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
1%
Wendy Dahl-Smedshammer
- SNOOPY
- Taylorsville Arts Council
1%Best Direction Of A Play
Rob Fernandez
- NIGHTFALL
- West Valley Arts
16%
David Morgan
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
13%
Kristi Curtis
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
13%
John DiAntonio
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
11%
Beth Lopes
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
8%
Ada Lauren Taylor
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
7%
Rodney Lizcano
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
5%
Blake Barlow
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
4%
Heather Ann Jackson
- SILENT SKY
- OPPA!
3%
Karen Azenberg
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
3%
Michael Perlman
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
3%
Tom Frey
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
3%
Jon Liddiard
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
2%
Penelope Caywood & Hannah Keating
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
2%
Latoya Cameron & Tito Smeeth Livas
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
2%
Timothy Douglas
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
2%
Wes Grantom
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%
Michael John Garces
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Co
2%Best Ensemble THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
16%MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
7%DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
7%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
6%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
6%BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
5%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
5%A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
4%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
3%FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
3%DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Theatre
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%ANASTASIA
- Draper Historic Theatre
1%WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%FLOWERS FOR MRS. HARRIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%THE SOUND OF MUSIC
- Centerpoint Legacy Theatre
1%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
1%SHE LOVES ME
- OPPA!
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jaron Kent Hermansen
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
14%
Caleb Wallengren
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
8%
Caleb Wallengren
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
8%
Caden Schaefer
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
7%
Shannon McKinney
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
6%
Jessica Greenberg
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
6%
Michael Gray
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
5%
Ryan Fallis
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Jaron Hermansen
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
5%
Dalton Hamilton
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
4%
Renee Fowler
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
4%
Paul Miller
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%
Joe Governale
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Ryan Fallis
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
2%
Graham Whipple
- THE WIZARD OF OZ
- Sundance Summer Musical
2%
Dawn Chiang
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Co
2%
Jesse Portillo
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%
Zac Bringhurst
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Shannon McKinney
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Jesse Portillo
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL!
- Salt Lake Acting Company
1%
Sara Clark
- NIGHTFALL
- West Valley Arts
1%
Rob Siler
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Paul Black
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Scott Bolman
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
1%
Lindsay Young
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Ai Lesa
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
22%
Brad Carroll
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
13%
Anne Puzey
- RAGTIME
- The Ruth & Nathan Hale Theater
9%
Chari Bennett
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
8%
Alex Marshall
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
8%
Chari Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
6%
Anne Puzey
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
5%
Alex Marshall
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
5%
Dr. Robert 'BJ' Bedont
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%
Christopher Babbage
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Helen Gregory
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%
Anne Puzey
- BELOVED KING: A QUEER BIBLE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
3%
Tom Griffin
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
Phil Reno
- JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
2%
Maren Hansen
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Daniel Mollett
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Christopher Babbage
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Nic Maughan
- NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
2%
Helen Gregory
- BEAUTIFUL
- Pioneer Theatre Company
2%
Zach Hansen
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%Best Musical THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
16%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
9%SOMETHING ROTTEN!
- Hopebox Theatre
7%DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
6%AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
6%NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
5%BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
5%JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
4%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
4%A CHORUS LINE
- West Valley Arts
4%PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
4%THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
3%DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%TUCK EVERLASTING
- Centerpoint Legacy Theatre
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
2%A CHRISTMAS CAROL
- Tuacahn Hafen Theatre
2%WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
1%THE SOUND OF MUSIC
- Centerpoint Legacy Theatre
1%SHE LOVES ME
- OPPA!
1%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
1%JERSEY BOYS
- Pioneer Theatre Company
1%Best New Play Or Musical STAR OF WONDER
- West Valley Arts
28%MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
23%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
18%BELOVED KING: A QUEER BIBLE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
11%SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
7%WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
7%THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
5%Best Performer In A Musical
Brynn Thurston
- SOMETHING ROTTEN!
- The Hopebox Theatre
16%
Chase Peterson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
11%
Rob Riordan
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
7%
Chelsea Campbell
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
7%
Ali Gordon
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
4%
Camdyn Anderson
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
4%
Kailey Simmons
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Beatriz Melo
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
3%
Adam Moore
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
3%
Nellie Hasler
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
3%
Thomas Wood
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Johnathan Tanner
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Ella Bleu Bradford
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
David Smith
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
2%
Taylor Smith
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
2%
Kyle Dalsimer
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
1%
Bailey Johnson
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
1%
Tanner Tate
- BIG FISH
- Kensington Theatre Company
1%
Amanda Crabb
- SISTER ACT
- HCT
1%
Ellie England
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
1%
Amy Shreeve Keeler
- RAGTIME
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%
Ben Lowell
- DADDY LONG LEGS
- Centerpoint Theatre
1%
Jordan Briggs
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
1%
Isaac Carrillo
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
1%
Joseph Paul Branca
- NEXT TO NORMAL
- Hart Theater Company
1%Best Performer In A Play
Adam Packard
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
18%
Jillian Joy
- THE PLAY THE GOES WRONG
- West Valley Arts
15%
Daniel Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
12%
Cassandra Bissell
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
9%
Walter Kmiec
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
6%
Olivia D. Dawson
- STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
5%
Kayland Jordan
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
5%
Anne Louise Brings
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
5%
Kai Freeman
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
3%
Cassie Hurt-McLarty
- SILENT SKY
- OPPA!
3%
Collette Astle
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
3%
Kennedi Drake
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Kim Taff
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
2%
Matt McGloin
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%
Kathryn Ktel
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
2%
Richard Todd Adams
- 2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%
Linda Mugleston
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
1%
Jarod Lewis
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%
Jon Hudson Odom
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%
Dan Tate
- TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
1%
Brandon Stauffer
- TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
1%
Marcee Ludlow
- SILENT SKY
- OPPA!
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
21%A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
14%TWELVE ANGRY MEN
- HCT
9%MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
9%ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
8%AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
6%WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
4%DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
4%STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
4%A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
3%NIGHTFALL
- West Valley Arts
3%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
3%2 PIANOS 4 HANDS
- Pioneer Theatre Company
2%THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
2%TWO PIANOS FOUR HANDS
- Pioneer Theatre Co
2%TUNA DOES VEGAS
- OPPA!
2%DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Co
2%SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%SILENT SKY
- OPPA!
1%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theater
1%HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Co
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Adam Flitton
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
17%
Apollo Mark Weaver
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
11%
Caleb Wallengren
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
7%
Cully Long
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
5%
Jo Winiarski
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Utah Shakespeare Festival
5%
Bruce Cutler
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
5%
Nate Bertone
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
5%
Jo Winiarski
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Carter Thompson
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
4%
Kristyan Williams
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Nate Bertone
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Morgan Golightly
- ALICE BY HEART
- West Valley Arts
3%
Apollo Mark Weaver
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Jenn Taylor
- LITTLE WOMEN
- Hale Centre Theatre
2%
Clayton Dombach
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Brandon Stauffer
- JOSEPH AND THE..
- OPPA!
2%
Jo Winiarski
- STEEL MAGNOLIAS
- Utah Shakespeare Festival
2%
Bryce Cutler
- PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre Company
2%
Paul Black
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Canon Hadfield
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Nathan Stuart and Winter Craner
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Jenn Stapley-Taylor
- TWELVE ANGRY MEN
- HCT
1%
Yoon Bae
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
1%
Dennis Hassan
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Jo Winiarski
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andrew Domyan
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
22%
Chari Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
9%
Linsday Jones
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
7%
Aaron Hubbard
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
7%
Richie Trimble
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
5%
Bryce Robinette
- A CHORUS LINE
- West Valley Arts
5%
Rob Moffat
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
5%
Grace Heinz
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
4%
Nathan Martineau
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
4%
Scott O'Brien
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
4%
Michelle Ohumukini
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
3%
Eric Collins
- A CHRISTMAS CAROL
- Tuacahn Hafen Theatre
3%
Joe Killian
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
3%
Josh Liebert
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Lindsay Jones
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
2%
Zac Bringhurst
- INTO THE WOODS
- Creekside Theatre Fest
2%
Josh Liebert
- THE WIZARD OF OZ
- Tuacahn Center for the Arts
2%
Melanie Chen Cole
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Utah Shakespeare Festival
2%
Lindsay Jones
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
1%
Penelope Caywood
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Salt Lake Acting Company
1%
Evan Saunders
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
1%
Joe Killian
- SLAC'S SUMMER SHOW: THE SECRET LIVES OF THE REAL WIVES IN THE SALT LAKE HIVE
- Salt Lake Acting Company
1%
Josh Liebert
- THE LITTLE MERMAID
- Tuacahn Center for the Arts
1%
Zac Bringhurst
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
1%
Matt Mitchell
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Pioneer Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Musical
Sophia Morrill Mancilla
- PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
11%
Robert Campbell
- JEKYLL & HYDE
- The Hopebox Theatre
7%
Graham Ward
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Utah Shakespeare Festival
6%
James Carter
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- West Valley Arts
5%
Abby Heywood Bradshaw
- BRIGHT STAR
- Draper Historic Theatre
5%
River Robinson
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
4%
Angie Call
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Terrace Plaza Playhouse
4%
Abby Linderman
- NEWSIES
- Tuacahn Center for the Arts
3%
Melinda Parrett
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Utah Shakespeare Festival
3%
Jordan Briggs
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
3%
Scotty Fletcher
- SOMETHING ROTTEN!
- The Ruth & Nathan Hale Theater
3%
Flynn Mitchell
- FINDING NEVERLAND
- Hale Centre Theatre
3%
Mandy Chandler
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theater
3%
Trevor Williams
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
2%
Aaron Arnell Harrington
- WAITRESS
- Pioneer Theatre Company
2%
Austinn Le
- THE LIGHTNING THIEF
- Cottonwood Heights Arts Council
2%
Lily Shepherd
- BRIGHT STAR
- Sentinel Theatre
2%
Sam Bennett
- DOGFIGHT
- Sentinel Theatre
2%
RyLee Smedshammer
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%
Joseph Paul Branca
- SOMETHING ROTTEN!
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Teaira Burge
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Nate Smith
- MYSTIC PIZZA
- Allred Theatre
2%
Donna Vivino
- DEAR EVAN HANSEN
- Pioneer Theatre Co
2%
Ben Roeling
- AN AMERICAN IN PARIS
- The Ruth & Nathan Hale Theater
2%
Scott Urie
- ANNIE
- Taylorsville Arts Council
2%Best Supporting Performer In A Play
Armando Serrano
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
18%
Andrew Maddocks
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
11%
Will Gardner
- A CHRISTMAS CAROL
- The Ruth & Nathan Hale Theater
8%
Blake Henri
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
7%
Dan Radford
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- West Valley Arts
7%
Anton Moss
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
6%
Tessie Smith
- A CHRISTMAS CAROL
- Hale Centre Theatre
5%
Caitlin Wise
- ANTONY & CLEOPATRA
- Utah Shakespeare Festival
4%
Cassandra Bissell
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
4%
Kat Lee
- AS YOU LIKE IT
- Utah Shakespeare Festival
4%
Chauncy Thomas
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
3%
Lavour Addison
- MACBETH
- Utah Shakespeare Festival
3%
Bob Walton
- SOUVENIR
- Pioneer Theatre Company
2%
Sofia Paredes-Kenrick
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Emelie Shinn
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Dee-Dee Darby-Duffin
- WHITELSITED
- Salt Lake Acting Company
2%
Eric Sciotto
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
2%
Megan Bishop
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
2%
Michael Smith
- THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
2%
Lucy Lavely
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Company
1%
Dan Domingues
- DIAL M FOR MURDER
- Pioneer Theatre Company
1%
Raine Finch Eldredge
- ROMEO & JULIET
- Tooele Valley Theatre
1%
Heidi Hackney
- THE ROBERTASSEY
- Salt Lake Acting Company
1%
Jacob Barnes
- WHITELISTED
- Salt Lake Acting Company
1%
Joleah Long
- HENRY V
- Creekside Theatre Fest
1%Best Theatre For Young Audiences Production PRINCE OF EGYPT
- Hale Centre Theatre
27%THE ADDAMS FAMILY
- West Valley Arts
21%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- Hale Centre Theatre
17%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL!
- Salt Lake Acting Company
13%THE BOX-CAR CHILDREN
- Creekside Theatre Fest
7%PRAYER FOR THE FRENCH REPUBLIC
- Pioneer Theatre
6%CRASH LANDING
- Tooele Valley Theatre
5%STORY WEAVERS
- Hale Centre Theatre
3%Favorite Local Theatre
West Valley Performing Arts Center
21%
Utah Shakespeare Festival
13%
Hopebox Theatre
10%
The Ruth & Nathan Hale Theater
9%
Sentinel Theatre
8%
Hale Centre Theatre
7%
Centerpoint Legacy Theatre
4%
Draper Historic Theatre
3%
Tuacahn Center for the Arts
3%
Pioneer Theater
3%
Taylorsville Arts Council
3%
The Ziegfeld Theater
2%
Salt Lake Acting Company
2%
Tooele Valley Theatre
2%
Allred Theater
2%
Allred Theatre
2%
Parker Theatre
1%
Saint George Musical Theatre
1%
OPPA!
1%
Scera Theatre
1%
Cottonwood Heights Arts Council
1%
Sundance Summer Theatre
1%
Terrace plaza playhouse
1%
Creekside Theatre Fest
1%
Hart Theatre
0%