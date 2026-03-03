Review: Plzeňská SESTRA V AKCI neslevuje na kvalitě
Divadlo J. K. Tyla uvádí premiérově novou inscenaci broadwayovského muzikálu v novém českém přebásnění
Soubor muzikálu Divadla J. K. Tyla uvedl v sobotu 28. února novou inscenaci Sestry v akci známé hlavně díky své filmové předloze s Whoopi Goldberg v hlavní roli. V jednadvacátém století vznikl stejnojmenný muzikál s úplně novými písněmi věrnými stylu sedmdesátých let, kdy se děj odehrává. Muzikál od své první verze v roce 2006 prošel do dnešní doby několika proměnami a plzeňská inscenace čerpá z té nejaktuálnější verze. Pavel Bár a Lumír Olšovský navíc vytvořili úplně nové přebásnění muzikálu a drtivá většina písňových i činoherních textů hercům sedí skvěle.
Titulní roli Deloris Van Cartier ztvárnila na premiéře Charlotte Režná, kterou alternuje Eva Staškovičová. Režné role sedí perfektně. Poradila si bravurně jak s hereckými, tak pěveckými party. Je skvělá i v tanečních číslech, při kterých se vůbec nezdá, že by měla problém se zadýcháním. Za její úspěšnou transformací stojí i velká práce maskérek a kostýmní výtvarnice Andrey Pavlovičové. V inscenaci je kostýmů spousta. Na scéně nenajdete snad jediného herce, který by za představení alespoň jednou nevystřídal svůj převlek. V tomto ohledu se mají diváci opravdu na co těšit.
Kromě hlavní představitelky táhne celou inscenaci sbor sester v čele s matkou představenou v podání Stanislavy Topinkové Fořtové. Topinková Fořtová již tradičně dokazuje, že je jednou z vůdčích osobností souboru plzeňského muzikálu. Svůj dramatický oblouk zvládá na jedničku. Hraje matku přísnou i odvázanou. Pěvecky je na tom skvěle a na závěr přidá i několik tanečních prvků. Celý sbor sester Královny nebes funguje jako dobře promazané hodinky. Zde se ukazuje skvěle odvedená práce sbormistra Vojtěch Adamčíka, choreografky Denisy Komarov Kubášové i režie Lumíra Olšovského. Každá sestra totiž hraje v muzikálu určitou roli, nejedná se o chaotický dav. Toho si divák určitě všimne a ocení tuto pestrost. Oceňuji zapojení všech sester do tanečních čísel, kdy i ty zkušenější dotváří celkovou atmosféru katolického kláštera a dávají představení lehkost a lidskost.
Mezi sestrami mohou diváci vidět i tváře hereček, se kterými se plzeňské publikum buď ještě nesetkalo, nebo tomu bylo doposavad jen zřídka. Ivana Andrlová jako Sestra Marie Lazara hraje sestru sbormistryni s vtipem a očividnou zkušeností, Lilka Ročáková jako Sestra Marie Tereza má neskutečný elán a vtip a je vzorem pro své kolegyně. Viktorii Tandlerovou, která spolu s Kateřinou Jechovou alternuje roli nejmladší Sestry Marie Roberty, mohou diváci z Plzně znát ještě jako začínající muzikálovou herečku. Dnes už však dostává významné role, nedávno například v karlínských Rebelech a Beetlejuicovi. Až Sestra v akci ji ale umožnila odhalit divákům svůj velký talent a potenciál. V obou případech doposavad zmíněných alternací se ale nemají diváci čeho obávat. Již z veřejných generálek je zřejmé, že zážitek nezmenšují, naopak ho obohacují o další krásné hlasy talentovaných zpěvaček. Méně známé tváře doplňují mezi sestrami i zkušená Soňa Hanzlíčková, Kateřina Chrenková, Lucie Pragerová a další.
Mezi mužskými postavami vyčnívá Eddie Pavla Klimendy. Jeho herecké, taneční i pěvecké dovednosti jsou nevyvratitelné. Role Eddieho mu sedí skvěle. Klimenda dokáže své taneční schopnosti maskovat pod háv policejního neumětela a poté veškeré zábrany odhodí a vládne jevišti. Roman Krebs jako Monsignor O’Hara hraje chamtivého katolického hodnostáře také skvěle. Slabší je pouze mafiánský gang. Jiří Šup, Matěj Butula a Martin Holec jsou skvělými komedianty i tanečníky v jedné osobě. Jejich společné pěvecké číslo je však hlasově postaveno zbytečně vysoko a bohužel nezní tak příjemně, jako čísla jejich kolegyň. Jak vtipně působí trio mafiánských kumpánů o to démoničtější by měl být jejich vůdce Curtis v podání Marka Holého. Nicméně i on tíhne spíš ke komediální poloze postavy a jeho ústřední song Znám tu kost patřil přes svůj dramatický potenciál k nejslabším.
Některé umělecké role fungující v pozadí již byly zmíněny výše. Za doplnění stojí hudební nastudování Pavla Režného, který ve své premiéře v této roli u velkého muzikálu obstál. Kapela hraje výborně a vyváženě s hlasy všech zúčastněných, a to i když je na jevišti více jak 30 zpěváků současně. Je škoda, že muzikál nemá více přechodové hudby mezi scénami v první půli. Při přestavbách krásné scény by zakryla hluchá místa. Ondřej Brýna vytvořil nádhernou a praktickou scénu na otáčivém jevišti doplněnou o velmi vkusné projekce v pozadí i popředí. Zajímavým prvkem je Ježíšův kříž, schválně si ho při návštěvě muzikálu pořádně prohlédněte. Scénu bravurně doplňuje světelný design Davida Janečka. Novým zajímavým prvkem zvukové stránky muzikálu je lokalizace herců na jevišti. Sound designer Tomáš Lorenc tak může lépe umístit zvuk přicházející z reproduktorů dle toho, kde se který herec nachází. To se hodí obzvlášť ve skupinových scénách kde je asi 20 řádových sester najednou.
Sestra v akci má zaděláno na to stát se dalším z řady divácky vděčných inscenací na scéně plzeňského muzikálu. Je to muzikál plný chytlavých melodií, skvěle napsaných českých textů, herecky solidních výkonů a neskutečného přívalu energii, který mají diváci tak rádi. Proto neváhejte a kupte si vstupenky na některou z chystaných repríz jakmile půjdou do prodeje. Zájem bude ještě dlouho převyšovat nabídku. Fotografie Martiny Root z inscenace laskavě poskytlo Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
