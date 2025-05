Get Access To Every Broadway Story



William Luna: Show estelar comes to Gran Teatro Nacional this month. The performance is on 31 de Mayo.

ENTRADAS: [Pronto anuncio]

A la venta en Teleticket

Boletería del teatro. Martes a domingo de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

MÁS INFORMACIÓN:

Edad de ingreso mínima recomendada: Jóvenes mayores de 14 años. Todos los niños deben ingresar con un adulto responsable, cada uno con su entrada. El horario de ingreso al teatro será desde una hora y media antes del inicio de la función. La función inicia en punto. Iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, así respetamos la experiencia de todos los asistentes.

Duración: 2 horas, aproximadamente

Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas: Calle Del Comercio S/N Puerta 6 del Ministerio de Cultura (mostrar entrada al ingresar). Capacidad limitada.

