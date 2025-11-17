LA SONATA DE ODISEO Comes to Gran Teatro Nacional

Performances are 29 and 30 November.
El Gran Teatro Nacional presenta 'La sonata de Odiseo', nuestra primera función didáctica accesible cocreada en colaboración y consulta con la comunidad sorda para el Programa de Formación de Públicos. Integra en su propuesta escénica la Lengua de Señas Peruana (LSP) y es accesible para público oyente, sordo e hipoacúsico.
Odiseo es un artista callejero sordo que sueña con presentarse en un teatro. La llegada de Penélope a la calle en la que él realiza sus números de circo marca el inicio de una relación de complicidad y enamoramiento que promete transformar sus mundos. Con alegría y resiliencia, Odiseo enfrenta la vida y persigue sus sueños en medio de la bulliciosa violencia que lo rodea.
Con las actuaciones de Jorge Luis "Koko" Herrán, Luccia Méndez, Gilberto Nué y los intérpretes en Lengua de Señas Peruana Jackeline Chávez y Mauricio Neves. Escrita y dirigida por Mateo Chiarella Viale por encargo del Gran Teatro Nacional.
ENTRADAS: ¡Las entradas son gratuitas!
Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.Learn More
Videos