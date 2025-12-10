LUZ DE NAVIDAD Comes to the Gran Teatro Nacional

🎭 NEW! Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for & beyond. ✨ Sign Up

Luz de Navidad es un programa del Coro Nacional de Niños que se acerca a diversas tradiciones de estas especiales fechas en Perú y el mundo. Abarca desde el Perú virreinal de los siglos XVI y XVII, música sacra contemporánea de compositores peruanos, villancicos tradicionales peruanos del siglo XX y villancicos tradicionales europeos.

El primer elenco coral infantil del país se fundó en 1995, cumpliendo la labor de difundir la actividad vocal entre niños y niñas abarcando diversos géneros y estilos. Su repertorio se caracteriza por diversificar la oferta cultural, implementando programas que van desde el periodo barroco y clásico europeo, cantos rituales en lenguas originarias, programas sinfónico-corales, ópera infantil, hasta cantos populares de todas las regiones del Perú, el pop y el rock. Actualmente se encuentra bajo la dirección de la maestra Mónica Canales.

Ingreso libre, previa inscripción por enlace web

Fecha de inscripción: lunes 8 de diciembre, 5:00 p. m.

MÁS INFORMACIÓN:

Edad de ingreso mínima recomendada: Jóvenes mayores de 14 años.

Todos los niños deben ingresar con un adulto responsable, cada uno con su entrada.

El horario de ingreso al teatro será cuarenta minutos antes del inicio de la función.

La función inicia en punto. Iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, así respetamos la experiencia de todos los asistentes.

Duración: 1 hora, aproximadamente

Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas: Calle Del Comercio S/N Puerta 6 del Ministerio de Cultura (mostrar entrada al ingresar). Capacidad limitada.

