Orquesta Sinfónica Nacional Will Perform Liszt, Tello y Tchaikovsky

The performance is on 7 November.
La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrece un programa que celebra la fuerza expresiva del repertorio sinfónico a través de tres miradas complementarias: la profundidad romántica de Liszt y Tchaikovsky, y la creación contemporánea de Aurelio Tello, cuyo Concierto para violonchelo se estrena con la participación del solista Leo Barraza. Una velada que une tradición, modernidad y emoción en cada nota.
Los preludios
Concierto para violonchelo [Estreno]
Sinfonía n.° 5
Fundada en 1938, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú es el elenco sinfónico con mayor trascendencia y trayectoria de nuestro país. Ha logrado poner en vitrina un espacio de diversidad artística, presentando repertorios que reflejan imaginarios sonoros de espacios, corrientes y movimientos sociales y culturales del Perú y el mundo, hasta las tendencias más contemporáneas. La OSN ha estrenado y difundido la mayor cantidad de obras de compositores nacionales.
