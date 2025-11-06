 tracker
Orquesta Sinfónica Nacional Will Perform Liszt, Tello y Tchaikovsky

The performance is on 7 November.

By: Nov. 06, 2025
Orquesta Sinfónica Nacional Will Perform Liszt, Tello y Tchaikovsky Image
La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú ofrece un programa que celebra la fuerza expresiva del repertorio sinfónico a través de tres miradas complementarias: la profundidad romántica de Liszt y Tchaikovsky, y la creación contemporánea de Aurelio Tello, cuyo Concierto para violonchelo se estrena con la participación del solista Leo Barraza. Una velada que une tradición, modernidad y emoción en cada nota.

REPERTORIO

Los preludios

  • 2. Aurelio Tello

Concierto para violonchelo [Estreno]

  • 3. Pyotr I. Tchaikovsky

Sinfonía n.° 5

Reseña de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú

Fundada en 1938, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú es el elenco sinfónico con mayor trascendencia y trayectoria de nuestro país. Ha logrado poner en vitrina un espacio de diversidad artística, presentando repertorios que reflejan imaginarios sonoros de espacios, corrientes y movimientos sociales y culturales del Perú y el mundo, hasta las tendencias más contemporáneas. La OSN ha estrenado y difundido la mayor cantidad de obras de compositores nacionales.



