CUERPOS MIGRANTES Comes to Gran Teatro Nacional

Cuerpos Migrantes cuestiona un contexto que busca controlar cuerpos e identidades mediante la xenofobia, la moral restrictiva y la mercantilización. La obra propone la migración como tránsito vital capaz de transformar la existencia y reinventar mundos posibles.

A través de una escena “travestida” en capas visuales, sonoras y sensoriales, invita a experimentar el cuerpo como territorio en movimiento, declarado, preguntado y abierto al viaje interior y colectivo.

El Elenco Profesional de Investigación-Creación Escénica (EPICE) de la UNAE/ENSAD surge como un espacio pionero que articula práctica artística, investigación y mediación cultural. Su misión es generar propuestas teatrales contemporáneas con enfoque social, decolonial y pedagógico, promoviendo el diálogo entre arte, territorio y pensamiento crítico.

EPICE se proyecta como plataforma de excelencia académica y artística, impulsando la creación de repertorios innovadores, la formación continua de egresados y estudiantes, y la circulación de obras en ámbitos locales, nacionales e internacionales. Con ello, reafirma el compromiso institucional con la transformación cultural y el derecho a la cultura.

