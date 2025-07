Mauricio Mesones y El Viaje Tropical: Viaje Tropical 3 Comes to Gran Teatro Nacional

Mauricio Mesones y El Viaje Tropical presentan: Viaje Tropical 3 Un concierto especial donde celebramos la diversidad y el sabor del tropical peruano, como solo nosotros sabemos hacerlo.

Esta vez, traemos un show en el que no solo repasaremos lo mejor de nuestros dos primeros discos, sino que también les vamos a mostrar, por primera vez en vivo, parte de lo que será nuestro nuevo álbum: Viaje Tropical 3.

Un homenaje lleno de ritmo, exploración y mucha emoción, donde recorreremos los distintos estilos del género tropical que se tocan en cada rincón del Perú. Prepárate para cantar, bailar y vibrar con esta nueva etapa del viaje.

A la venta en Joinnus

Edad de ingreso mínima recomendada: Jóvenes mayores de 14 años.

Todos los niños deben ingresar con un adulto responsable, cada uno con su entrada.

El horario de ingreso al teatro será desde una hora y media antes del inicio de la función.

La función inicia en punto. Iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, así respetamos la experiencia de todos los asistentes.

Duración: 2 horas, aproximadamente

Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas: Calle Del Comercio S/N Puerta 6 del Ministerio de Cultura (mostrar entrada al ingresar). Capacidad limitada.

