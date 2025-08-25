MEZZO IN LIMA Comes to Gran Teatro Nacional

Enter Your Email to Unlock This Article



Madeleine Gutiérrez, destacada mezzosoprano peruana, regresa a su país para un concierto sinfónico coral único. Acompañada por una gran orquesta, interpretará obras de ópera y zarzuela que han marcado su carrera. Su regreso celebra el vínculo entre la artista y el público que la vio nacer. Será una noche de emoción, calidad y arte en el Gran Teatro Nacional. Un encuentro que reafirma que la ópera es para todos.

ENTRADAS:

Ingreso libre, previa inscripción en la plataforma web de Teleticket. Inscripciones a partir del lunes 25 de agosto, 5:00 p. m.

MÁS INFORMACIÓN:

Edad de ingreso mínima recomendada: Jóvenes mayores de 14 años. Todos los niños deben ingresar con un adulto responsable, cada uno con su entrada. El horario de ingreso al teatro será cuarenta minutos antes del inicio de la función. La función inicia en punto. Iniciado el espectáculo no se permitirá el ingreso a la sala, así respetamos la experiencia de todos los asistentes.

Duración: 2 horas, aproximadamente.

Estacionamiento gratuito para autos y bicicletas: Calle Del Comercio S/N Puerta 6 del Ministerio de Cultura (mostrar entrada al ingresar). Capacidad limitada.

