PATO PATITO Comes to the Gran Teatro Nacional

Pato Patito comes to Gran Teatro Nacional sábado 28 febrero y domingo 1 marzo, 6 p. m. - 2026.
Dos hermanas, en el otoño de sus vidas, evocan con cariño los cuentos que les narraba su abuela. Bailan y cantan en tiempo de cosecha y, entre rimas y aromas de antaño, se sumergen en un misterioso humedal rodeado de cañaverales, hogar de “Pato Patito”.
A partir de ahí, la historia del patito que no es aceptado por ser diferente cobra vida: emprende un viaje lleno de desafíos, aventuras y momentos límite al transitar entre la vida y la muerte.
Gracias a la compañía incondicional de las abuelas, el patito llega a encontrarse consigo mismo y a descubrir el lugar al que realmente pertenece. A través de esta narración íntima y poética, la obra celebra el valor de contar historias y la fuerza emocional de la memoria y el afecto.
