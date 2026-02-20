 tracker
PATO PATITO Comes to the Gran Teatro Nacional

Bailan y cantan en tiempo de cosecha y, entre rimas y aromas de antaño, se sumergen en un misterioso humedal rodeado de cañaverales, hogar de “Pato Patito”.

Feb. 20, 2026
Pato Patito comes to Gran Teatro Nacional sábado 28 febrero y domingo 1 marzo, 6 p. m. - 2026.

Dos hermanas, en el otoño de sus vidas, evocan con cariño los cuentos que les narraba su abuela. Bailan y cantan en tiempo de cosecha y, entre rimas y aromas de antaño, se sumergen en un misterioso humedal rodeado de cañaverales, hogar de “Pato Patito”.

A partir de ahí, la historia del patito que no es aceptado por ser diferente cobra vida: emprende un viaje lleno de desafíos, aventuras y momentos límite al transitar entre la vida y la muerte.

Gracias a la compañía incondicional de las abuelas, el patito llega a encontrarse consigo mismo y a descubrir el lugar al que realmente pertenece. A través de esta narración íntima y poética, la obra celebra el valor de contar historias y la fuerza emocional de la memoria y el afecto.




