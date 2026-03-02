SOLO CLÁSICOS Comes to Gran Teatro Nacional

🎭 NEW! Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for & beyond. ✨ Sign Up

El Concierto “SOLO CLÁSICOS” de Mauro Lionel será un despliegue de virtuosismo sin precedentes. El compositor de 12 años dirigirá de memoria sus obras originales —desde fugas matemáticas hasta rapsodias peruanas— con el objetivo de establecer un Récord Guinness de Dirección Orquestal.

Bajo una curaduría única basada en la “Ingeniería de la Intensidad”, el programa desafía las formas tradicionales, presentando híbridos sonoros como las Unfugues (no-fugas) y reinterpretaciones orquestales de géneros contemporáneos. Cada obra deconstruye lo “clásico” para conectar con la sensibilidad del siglo XXI.

Esta propuesta poliestilística fusiona la rigurosidad de la tradición académica con la narrativa digital contemporánea, culminando en la monumental sinfonía “SINFOSLOW”, compuesta por tres movimientos. Una experiencia inmersiva que redefine el concepto de genio musical en el siglo XXI.