EL VUELO DEL CONDOR Comes to Gran Teatro Nacional

“El Vuelo del Cóndor” es un espectáculo escénico de gran formato, creación original de Jallmay, que propone un viaje artístico por la riqueza cultural, simbólica y espiritual de los Andes sudamericanos, integrando danza folclórica, música tradicional en vivo, canto y una cuidada narrativa visual.

Inspirado en la figura del cóndor, ave sagrada de la cosmovisión andina y símbolo ancestral de libertad, fuerza y conexión entre el mundo terrenal y el mundo espiritual, el espectáculo desarrolla una puesta en escena contemporánea que dialoga con la tradición, resaltando la vigencia y profundidad del legado cultural andino en la actualidad.

A través de coreografías de alto nivel técnico e interpretativo, acompañadas por músicos en escena, la obra transporta al espectador a los rituales, ceremonias y celebraciones del antiguo Imperio Inca, explorando su cosmovisión, su relación con la naturaleza y el orden espiritual que regía la vida de sus pueblos. Este recorrido se enriquece al mostrar los procesos de mestizaje cultural surgidos con la llegada de influencias hispánicas, africanas y europeas, dando lugar a nuevas expresiones artísticas y sociales.

El viaje escénico culmina en una celebración vibrante de la diversidad cultural contemporánea de seis países hermanados por la cordillera de los Andes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, unidos por una historia compartida y una identidad cultural viva.

Concebido especialmente para escenarios teatrales de gran nivel, tanto en el Perú como en el extranjero, “El Vuelo del Cóndor” forma parte de la programación internacional de la Compañía de Danza Jallmay Alto Folclor. Estas funciones representan además un momento especialmente significativo para la compañía, al constituir las presentaciones de despedida en Lima antes de su próxima gira por Europa.

Un espectáculo creado para emocionar, educar y conectar, invitando al público a experimentar el alma del continente sudamericano a través de su danza, su música y su memoria colectiva.