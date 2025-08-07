GIANNI SCHICCHI EN CONCIERTO Comes to Gran Teatro Nacional

Enter Your Email to Unlock This Article



En el marco de la segunda edición del Festival Internacional de Ópera Juvenil, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario presenta la obra “Gianni Schicchi” de Giacomo Puccini en formato concierto, bajo la dirección del maestro Lorenzo Tazzieri, la participación especial de los maestros italianos Marta Mari y Davide Piaggio, y jóvenes solistas peruanos y chilenos.

Esta actividad es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, el Gran Teatro Nacional, la Embajada de Italia en Perú, el Instituto Italiano de Cultura, así como de los festivales italianos Mascagni Festival, Chiavari Lirica y el Comune di Chiavari.

Reseña de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario

La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario se fundó en 2003 con el objetivo de brindar las herramientas que permitan el desarrollo de capacidades y talentos en los jóvenes músicos de nuestro país. De esta manera, cumple con dos de sus metas principales: difundir la música académica en nuestra sociedad, y consolidar la educación y profesionalización de las nuevas generaciones de artistas.

En sus más de veinte años de existencia la OSNJB se ha convertido en una de las principales agrupaciones sinfónicas del país.