Christian Meier: Así Es El Tour Comes to Gran Teatro Nacional

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Christian Meier regresa a Lima en marzo de 2026 para iniciar su gira “Así es el Tour” en el Gran Teatro Nacional. Tras agotar las entradas para su presentación del 12 de marzo, el artista anuncia una nueva fecha el 13 de marzo.

Con más de 30 años de trayectoria y millones de reproducciones, Christian presentará en vivo su más reciente álbum en un espectáculo de gran formato, con banda en vivo, músicos invitados y una puesta en escena de primer nivel. El repertorio incluirá nuevos temas como “Yo tan bien” y “Nací para olvidar”, junto a clásicos como “Alguien”, “Quédate” y “Carreteras mojadas”.

ENTRADAS:

A la venta en Ticketmaster.

MÁS INFORMACIÓN:

Edad recomendada: +5 años

Todas las personas a partir de un año deben contar con entrada para ingresar.

Todo menor de 16 años de edad debe ingresar con un adulto responsable.

El horario de ingreso al teatro será desde una hora y media antes del inicio del concierto.

El concierto inicia en punto. Iniciada la función no se permitirá el ingreso a la sala hasta que acabe la canción que está sonando. Así respetamos la experiencia de todos los asistentes.

Las localidades de espacio de silla de ruedas son de uso exclusivo para usuarios en silla de ruedas temporal o permanentemente. No se permitirá el ingreso a no usuarios de silla de ruedas en estas localidades. El Gran Teatro Nacional no provee silla de ruedas para estas localidades.