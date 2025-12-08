 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards; Revolution Stage Company Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 08, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards; Revolution Stage Company Leads Favorite Theatre! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Palm Springs Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Francesca Amari - PONYTAILS, CHIFFON & SHANGRI-LA - PS Underground 17%

Stephanie J Block - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural center 12%

The Mod Squad - MOD SQUAD VARIETY SHOW - Desert Theatricals 11%

Claybourne Elder - CABARET SERIES - CV REP 11%

Charlie Brown - IT'S ME, CHARLIE! - Revolution Stage Company 9%

Scott Golden - GHOST STORY OF CHRISTMAS - Big Bear Theatre Project 8%

Glenn Rosenblum - BROADWAY SHOWSTOPPERS - Coachella Valley Repertory 7%

Jeff Barnett - RAZZLE DAZZLE - Palm Springs Cultural Center 6%

Jim Caruso & Billy Stritch - CAST PARTY - McCallum Theatre 4%

John Boswell/ Susie Mosher - CASHINO - THE BENT 4%

Susan Edwards Martin - BROADWAY & BEYOND! - Coachella Valley Repertory 3%

Hugh Panaro - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 3%

Norm Lewis - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 3%

Nic & Desi - BROADWAY TO HOLLYWOOD - Purple room 1%

Max von Essen - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 1%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Ray Limon - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 34%

Karen Sieber - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 19%

Dennis Courtney - FALSETTOS - Dezart Performs 18%

Ray Limon - OLIVER! - Desert Theatricals 18%

Jane Guy - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 11%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Linda Muggridge - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 28%

Leslie Upp - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 24%

Hannah Chalman - THE LIGHT IN THE PIAZZA - CV REP 13%

Leslie Upp - OLIVER! - Desert Theatricals 11%

Cherlyn Lanning - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 6%

Cherlyn Lanning & Kudra Wagner - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 4%

Kudra Wagner - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 4%

Caroline Blackwell - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 4%

Cherlyn Lanning - F**KING MEN - THE BENT 1%

Denee Dentice - THE CAKE - The Bent 1%

Kudra Wagner - LOOT - Desert Ensemble Theatre 1%

Cherlyn Lanning - I'LL EAT YOU LAST - THE BENT 1%

Best Direction Of A Musical
Ray Limon - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 28%

Adam Karsten - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 25%

Dennis Courtney - FALSETTOS - Dezart Performs 18%

Ray Limon - OLIVER! - Desert Theatricals 13%

Terry Ray - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 11%

Michael Pacas - TOOTSIE - Desert Theatreworks 4%

Best Direction Of A Play
Jason Reale - POINT LOMA - Revolution Stage Company 23%

Jaime Robledo - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 20%

Luke Rainey - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 14%

Jamie Torcellini - THE 39 STEPS - CV REP 7%

Michael Shaw - FAT HAM - Dezart Performs 5%

Steven Rosenbaum - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 5%

David Youse - TRU - Desert Ensemble Theatre 3%

Deborah Harmon - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 3%

Kudra Wagner - THE CAKE - The Bent 3%

Michael Shaw - GRAND CONCOURSE - Dezart Performs 3%

Roger Welch - I DO, I DO - Revolution Stage Co. 3%

Jerome Elliott Moskowitz - BEYOND THERAPY - Desert Ensembe Theatre 2%

Craig Wells - HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 2%

Jason Reale - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 2%

Michael Pacas - LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

Judith Chapman - SHUNNED - Palm Canyon Theatre 1%

Liyan Mc Neltier - LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 1%

Steven Rosenbaum - F**KING MEN - THE BENT 1%

Steven Rosenbaum - I'LL EAT YOU LAST - THE BENT 1%

Best Ensemble
POINT LOMA - Revolution Stage Company 20%

STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 17%

A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 11%

HAIRSPRAY - Desert Theatricals 8%

NEXT TO NORMAL - CV REP 7%

FALSETTOS - Dezart Performs 6%

THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 5%

GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 5%

THE MOD SQUAD - Desert Theatricals 4%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 4%

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 4%

OLIVER! - Desert Theatricals 3%

LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 2%

SKIPPY AND BITSY ALL STAR CHRISTMAS T.V. EXTRAVAGANZA - THE BENT 1%

PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 0%

BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 0%

FU*KING MEN - The Bent 0%

F**KING MEN - THE BENT 0

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Nick Wass - POINT LOMA - Revolution Stage Company 27%

Matt Richter - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 22%

Gavan Wyrick - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 16%

Moira Wilke - NEXT TO NORMAL - CV REP 9%

Chase Potter - FALSETTOS - Dezart Performs 8%

Gavan Wyrick - OLIVER! - Desert Theatricals 6%

Jason Smith - TRU - Desert Ensemble Theatre 4%

Nick Wass - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 4%

Nick Wass - THE CAKE - THE BENT 2%

Nick Wass - F**KING MEN - THE BENT 1%

Nick Wass - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 1%

Nick Wass - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Robert Rutt and Joshua Carr - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 24%

Stephen Hulsey - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 22%

Joshua Carr - OLIVER! - Desert Theatricals 19%

Stephen Hulsey - FALSETTOS - Dezart Performs 16%

Michael Orland - IT'S ME, CHARLIE! - Revolution Stage Company 14%

BRAD FREY - HONKY TONK ANGELS - Desert Theatreworks 5%

Best Musical
NEXT TO NORMAL - CV REP 23%

HAIRSPRAY - Desert Theatricals 22%

LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 20%

FALSETTOS - Dezart Performs 19%

OLIVER! - Desert Theatricals 13%

HONKY TONK ANGELS - Desert Theatreworks 3%

Best New Play Or Musical
POINT LOMA - Revolution Stage Company 42%

MAMA DO YOU KNOW ME - Big Bear Theatre Project 22%

THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 22%

SKIPPY & BITSY'S ALL START T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA - THE BENT 15%

Best Performer In A Musical
Ronald Coronado - LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 13%

Maya Jade Frank - NEXT TO NORMAL - CV REP 12%

Christin Byrdsong - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 10%

Patrick Joseph Wallace - FALSETTOS - Dezart Performs 10%

Francesca Amari - I DO, I DO - Revolution Stage Co. 10%

Doug Carfrae - OLIVER! - Desert Theatricals 9%

Joe Hooper - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 6%

Tim Ewing - FALSETTOS - Dezart Performs 6%

Jason Ayestas - TOOTSIE - Desert Theatreworks 5%

Skylar Gaines - FALSETTOS - Dezart Performs 4%

Stephanie Lynne Mason - FALSETTOS - Dezart Performs 4%

Steven Grant Douglas - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 3%

Terry Ray - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 3%

Tyler Donovan McCall - NEXT TO NORMAL - CV REP 3%

Jane Guy - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 2%

Bligh Voth - NEXT TO NORMAL - CV REP 1%

Best Performer In A Play
Yo Younger - POINT LOMA - Revolution Stage Company 21%

French Stewart - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 18%

Ronald Coronado - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 9%

Lizzie Schmelling - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 8%

Chuck Yates - TRU - Desert Ensemble Theatre 8%

Ronald Douglass - POINT LOMA - Revolution Stage Company 5%

Alex Price - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 4%

Andi Matheny - HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 4%

Rebecca Mc Williams - LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 4%

Laura Stearns - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 3%

Sonia Reavis - THE CAKE - The Bent 3%

Ashley Morton - THE 39 STEPS - CV REP 3%

Cathy Moriarty - I'LL EAT YOU LAST - The Bent 2%

Michael Pacas - SHUNNED - Palm Canyon Theatre 2%

Scott Golden - GHOST STORY OF CHRISTMAS - Big Bear Theatre Project 2%

Tessa Gregory Walker - LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

Yo Younger - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 1%

J. Clare Merritt - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 0%

Best Play
STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 21%

POINT LOMA - Revolution Stage Company 21%

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 20%

THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 8%

GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 6%

THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 4%

TRU - Desert Ensemble Theatre 4%

THE 39 STEPS - CV REP 3%

THE CAKE - THE BENT 3%

LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 2%

BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 2%

GRAND CONCOURSE - Dezart Performs 2%

LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 1%

FU*KING MEN - The Bent 1%

F**KING MEN - THE BENT 0%

PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joel Daavid - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 30%

Joyanne Tracy - POINT LOMA - Revolution Stage Company 27%

Rick Bluhm - FALSETTOS - Dezart Performs 8%

Jimmy Cuomo - OTHER DESERT CITIES - CV REP 8%

Jimmy Cuomo - THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 6%

Tom Valach - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 6%

Jason Reale - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 4%

Jason Reale - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 4%

Thomas L. Valach - TRU - Desert Ensemble Theatre 3%

Jason Reale - THE CAKE - THE BENT 3%

Jason Reale - FU*KING MEN - The Bent 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Adams - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 22%

Clark Dugger - FALSETTOS - Dezart Performs 20%

Josh Adams - NEXT TO NORMAL - CV REP 14%

Andrew M. Edwards - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 9%

Andrew M. Edwards - TRU - Desert Ensemble Theatre 8%

Damian Jesus Mercado - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 8%

Damian Jesus Mercado - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 7%

Josh Adams - THE 39 STEPS - CV REP 6%

Damian Jesus Mercado - FU*KING MEN - The Bent 3%

Damian Jesus Mercado - PERFECT ARRANGEMENT - The Bent 3%

Best Supporting Performer In A Musical
Jeffrey Scott Adair - OLIVER! - Desert Theatricals 19%

Patrick Wallace - NEXT TO NORMAL - CV REP 13%

Tod Macofsky - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 13%

Trent Mills - LITTLE SHOP OF HORRORS - Big Bear Theatre Project 12%

Laura Stearns - FALSETTOS - Dezart Performs 8%

Sam Sherwood - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 7%

Jim Bullock - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 6%

Steven Rosenbaum - SKIPPY & BITSY'S ALL STAR T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA - THE BENT 6%

William Spitz - FALSETTOS - Dezart Performs 6%

Maggie Barry - FALSETTOS - Dezart Performs 4%

Eric Seppala - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 4%

Travis Creston Detwiler - SKIPPY & BITSY'S ALL STAR - THE BENT 3%

Best Supporting Performer In A Play
Larry Martin - A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 24%

Anthony Nannini - POINT LOMA - Revolution Stage Company 19%

Joe Fria - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 16%

David Youse - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 7%

Geri Nikole Love - THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 5%

Terry Ray - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 5%

Abby Kapadia - POINT LOMA - Revolution Stage Company 4%

Melanie Blue - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 4%

Ronald Coronado - A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 3%

Anthony Nannini - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 2%

Thomas Dodge Wheatley - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 2%

Brian Newkirk - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 2%

Paul Crane - THE CAKE - The Bent 2%

Willie Mullins - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 2%

Angela Landis - PERFECT ARRANGEMENT - The Bent 2%

Ronny Borelli - F**KING MEN - THE BENT 1%

Eric Larson - POINT LOMA - Revolution Stage Company 1%

Favorite Local Theatre
Revolution Stage Company 29%

Big Bear Theatre Project 18%

CV REP 15%

Desert Theatricals 13%

Palm Springs Cultural Center 9%

THE BENT 6%

Coachella Valley Repertory 5%

Desert Theatreworks 4%

Annenberg Theater 2%

