First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards; FIDDLER ON THE ROOF Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

Nov. 30
First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards; FIDDLER ON THE ROOF Leads Best Musical! Image
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Palm Springs Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Francesca Amari - PONYTAILS, CHIFFON & SHANGRI-LA - PS Underground 18%

The Mod Squad - MOD SQUAD VARIETY SHOW - Desert Theatricals 13%

Stephanie J Block - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural center 11%

Scott Golden - GHOST STORY OF CHRISTMAS - Big Bear Theatre Project 10%

Charlie Brown - IT'S ME, CHARLIE! - Revolution Stage Company 10%

Claybourne Elder - CABARET SERIES - CV REP 8%

Glenn Rosenblum - BROADWAY SHOWSTOPPERS - Coachella Valley Repertory 8%

Jeff Barnett - RAZZLE DAZZLE - Palm Springs Cultural Center 6%

Jim Caruso & Billy Stritch - CAST PARTY - McCallum Theatre 4%

Susan Edwards Martin - BROADWAY & BEYOND! - Coachella Valley Repertory 3%

Norm Lewis - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 2%

John Boswell/ Susie Mosher - CASHINO - THE BENT 2%

Nic & Desi - BROADWAY TO HOLLYWOOD - Purple room 2%

Max von Essen - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 1%

Hugh Panaro - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 0%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Ray Limon - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 37%

Dennis Courtney - FALSETTOS - Dezart Performs 20%

Karen Sieber - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 18%

Ray Limon - OLIVER! - Desert Theatricals 18%

Jane Guy - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 7%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Linda Muggridge - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 27%

Leslie Upp - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 27%

Hannah Chalman - THE LIGHT IN THE PIAZZA - CV REP 13%

Leslie Upp - OLIVER! - Desert Theatricals 12%

Caroline Blackwell - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 5%

Cherlyn Lanning - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 5%

Kudra Wagner - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 4%

Cherlyn Lanning & Kudra Wagner - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 3%

Cherlyn Lanning - F**KING MEN - THE BENT 2%

Kudra Wagner - LOOT - Desert Ensemble Theatre 1%

Denee Dentice - THE CAKE - The Bent 1%

Cherlyn Lanning - I'LL EAT YOU LAST - THE BENT 0

Best Direction Of A Musical
Ray Limon - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 30%

Adam Karsten - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 24%

Dennis Courtney - FALSETTOS - Dezart Performs 20%

Ray Limon - OLIVER! - Desert Theatricals 16%

Terry Ray - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 6%

Michael Pacas - TOOTSIE - Desert Theatreworks 5%

Best Direction Of A Play
Jaime Robledo - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 21%

Jason Reale - POINT LOMA - Revolution Stage Company 16%

Luke Rainey - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 15%

Jamie Torcellini - THE 39 STEPS - CV REP 7%

Michael Shaw - FAT HAM - Dezart Performs 6%

Deborah Harmon - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 4%

Kudra Wagner - THE CAKE - The Bent 4%

Steven Rosenbaum - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 3%

Roger Welch - I DO, I DO - Revolution Stage Co. 3%

Michael Shaw - GRAND CONCOURSE - Dezart Performs 3%

Craig Wells - HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 3%

Jerome Elliott Moskowitz - BEYOND THERAPY - Desert Ensembe Theatre 3%

Jason Reale - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 2%

David Youse - TRU - Desert Ensemble Theatre 2%

Michael Pacas - LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

Liyan Mc Neltier - LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 2%

Steven Rosenbaum - F**KING MEN - THE BENT 1%

Judith Chapman - SHUNNED - Palm Canyon Theatre 1%

Steven Rosenbaum - I'LL EAT YOU LAST - THE BENT 1%

Best Ensemble
STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 19%

POINT LOMA - Revolution Stage Company 15%

HAIRSPRAY - Desert Theatricals 10%

A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 9%

FALSETTOS - Dezart Performs 8%

NEXT TO NORMAL - CV REP 6%

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 5%

THE MOD SQUAD - Desert Theatricals 4%

THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 4%

OLIVER! - Desert Theatricals 4%

GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 4%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 4%

LOOT - Desert Ensemble Theatre 3%

LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 3%

PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 1%

SKIPPY AND BITSY ALL STAR CHRISTMAS T.V. EXTRAVAGANZA - THE BENT 1%

BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 1%

FU*KING MEN - The Bent 0%

F**KING MEN - THE BENT 0

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Matt Richter - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 22%

Nick Wass - POINT LOMA - Revolution Stage Company 21%

Gavan Wyrick - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 19%

Chase Potter - FALSETTOS - Dezart Performs 10%

Moira Wilke - NEXT TO NORMAL - CV REP 9%

Gavan Wyrick - OLIVER! - Desert Theatricals 7%

Jason Smith - TRU - Desert Ensemble Theatre 4%

Nick Wass - THE CAKE - THE BENT 2%

Nick Wass - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 2%

Nick Wass - F**KING MEN - THE BENT 1%

Nick Wass - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 1%

Nick Wass - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Robert Rutt and Joshua Carr - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 26%

Stephen Hulsey - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 21%

Joshua Carr - OLIVER! - Desert Theatricals 21%

Stephen Hulsey - FALSETTOS - Dezart Performs 17%

Michael Orland - IT'S ME, CHARLIE! - Revolution Stage Company 12%

BRAD FREY - HONKY TONK ANGELS - Desert Theatreworks 4%

Best Musical
HAIRSPRAY - Desert Theatricals 24%

LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 22%

FALSETTOS - Dezart Performs 21%

NEXT TO NORMAL - CV REP 18%

OLIVER! - Desert Theatricals 13%

HONKY TONK ANGELS - Desert Theatreworks 2%

Best New Play Or Musical
POINT LOMA - Revolution Stage Company 35%

MAMA DO YOU KNOW ME - Big Bear Theatre Project 26%

THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 23%

SKIPPY & BITSY'S ALL START T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA - THE BENT 16%

Best Performer In A Musical
Ronald Coronado - LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 16%

Christin Byrdsong - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 11%

Patrick Joseph Wallace - FALSETTOS - Dezart Performs 10%

Doug Carfrae - OLIVER! - Desert Theatricals 10%

Maya Jade Frank - NEXT TO NORMAL - CV REP 10%

Francesca Amari - I DO, I DO - Revolution Stage Co. 8%

Joe Hooper - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 7%

Tim Ewing - FALSETTOS - Dezart Performs 6%

Jason Ayestas - TOOTSIE - Desert Theatreworks 6%

Stephanie Lynne Mason - FALSETTOS - Dezart Performs 5%

Skylar Gaines - FALSETTOS - Dezart Performs 3%

Steven Grant Douglas - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 3%

Tyler Donovan McCall - NEXT TO NORMAL - CV REP 3%

Terry Ray - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 2%

Bligh Voth - NEXT TO NORMAL - CV REP 1%

Jane Guy - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 1%

Best Performer In A Play
French Stewart - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 20%

Yo Younger - POINT LOMA - Revolution Stage Company 16%

Ronald Coronado - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 12%

Lizzie Schmelling - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 9%

Chuck Yates - TRU - Desert Ensemble Theatre 8%

Rebecca Mc Williams - LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 4%

Sonia Reavis - THE CAKE - The Bent 4%

Ronald Douglass - POINT LOMA - Revolution Stage Company 4%

Laura Stearns - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 3%

Alex Price - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 3%

Ashley Morton - THE 39 STEPS - CV REP 3%

Andi Matheny - HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 3%

Cathy Moriarty - I'LL EAT YOU LAST - The Bent 3%

Scott Golden - GHOST STORY OF CHRISTMAS - Big Bear Theatre Project 2%

Michael Pacas - SHUNNED - Palm Canyon Theatre 2%

Yo Younger - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 2%

Tessa Gregory Walker - LOOT - Desert Ensemble Theatre 1%

J. Clare Merritt - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 0%

Best Play
STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 25%

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 21%

POINT LOMA - Revolution Stage Company 16%

THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 7%

GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 6%

TRU - Desert Ensemble Theatre 4%

THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 4%

THE CAKE - THE BENT 3%

THE 39 STEPS - CV REP 3%

HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 2%

GRAND CONCOURSE - Dezart Performs 2%

BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 2%

LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 2%

FU*KING MEN - The Bent 1%

PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 0%

F**KING MEN - THE BENT 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joel Daavid - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 31%

Joyanne Tracy - POINT LOMA - Revolution Stage Company 23%

Rick Bluhm - FALSETTOS - Dezart Performs 11%

Jimmy Cuomo - OTHER DESERT CITIES - CV REP 10%

Tom Valach - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 6%

Jimmy Cuomo - THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 5%

Jason Reale - THE CAKE - THE BENT 4%

Thomas L. Valach - TRU - Desert Ensemble Theatre 4%

Jason Reale - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 3%

Jason Reale - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 2%

Jason Reale - FU*KING MEN - The Bent 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Adams - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 25%

Clark Dugger - FALSETTOS - Dezart Performs 24%

Josh Adams - NEXT TO NORMAL - CV REP 13%

Andrew M. Edwards - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 11%

Andrew M. Edwards - TRU - Desert Ensemble Theatre 8%

Damian Jesus Mercado - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 6%

Josh Adams - THE 39 STEPS - CV REP 4%

Damian Jesus Mercado - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 4%

Damian Jesus Mercado - FU*KING MEN - The Bent 3%

Damian Jesus Mercado - PERFECT ARRANGEMENT - The Bent 3%

Best Supporting Performer In A Musical
Jeffrey Scott Adair - OLIVER! - Desert Theatricals 19%

Trent Mills - LITTLE SHOP OF HORRORS - Big Bear Theatre Project 14%

Tod Macofsky - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 14%

Patrick Wallace - NEXT TO NORMAL - CV REP 13%

Laura Stearns - FALSETTOS - Dezart Performs 8%

Jim Bullock - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 7%

Sam Sherwood - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 6%

William Spitz - FALSETTOS - Dezart Performs 6%

Maggie Barry - FALSETTOS - Dezart Performs 5%

Eric Seppala - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 4%

Steven Rosenbaum - SKIPPY & BITSY'S ALL STAR T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA - THE BENT 3%

Travis Creston Detwiler - SKIPPY & BITSY'S ALL STAR - THE BENT 2%

Best Supporting Performer In A Play
Larry Martin - A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 26%

Joe Fria - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 17%

Anthony Nannini - POINT LOMA - Revolution Stage Company 13%

David Youse - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 7%

Geri Nikole Love - THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 5%

Terry Ray - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 5%

Abby Kapadia - POINT LOMA - Revolution Stage Company 4%

Ronald Coronado - A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 4%

Melanie Blue - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 3%

Anthony Nannini - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 3%

Paul Crane - THE CAKE - The Bent 3%

Angela Landis - PERFECT ARRANGEMENT - The Bent 2%

Thomas Dodge Wheatley - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 2%

Ronny Borelli - F**KING MEN - THE BENT 2%

Brian Newkirk - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 2%

Willie Mullins - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 2%

Eric Larson - POINT LOMA - Revolution Stage Company 1%

Favorite Local Theatre
Revolution Stage Company 24%

Big Bear Theatre Project 19%

CV REP 16%

Desert Theatricals 15%

Palm Springs Cultural Center 11%

Desert Theatreworks 5%

Coachella Valley Repertory 5%

THE BENT 4%

Annenberg Theater 2%

