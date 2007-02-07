First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards; FIDDLER ON THE ROOF Leads Best Musical!

The Mod Squad
- MOD SQUAD VARIETY SHOW
- Desert Theatricals
13%
Stephanie J Block
- BROADWAY'S BEST...IN THE WEST
- Palm Springs Cultural center
11%
Scott Golden
- GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
10%
Charlie Brown
- IT'S ME, CHARLIE!
- Revolution Stage Company
10%
Claybourne Elder
- CABARET SERIES
- CV REP
8%
Glenn Rosenblum
- BROADWAY SHOWSTOPPERS
- Coachella Valley Repertory
8%
Jeff Barnett
- RAZZLE DAZZLE
- Palm Springs Cultural Center
6%
Jim Caruso & Billy Stritch
- CAST PARTY
- McCallum Theatre
4%
Susan Edwards Martin
- BROADWAY & BEYOND!
- Coachella Valley Repertory
3%
Norm Lewis
- BROADWAY'S BEST...IN THE WEST
- Palm Springs Cultural Center
2%
John Boswell/ Susie Mosher
- CASHINO
- THE BENT
2%
Nic & Desi
- BROADWAY TO HOLLYWOOD
- Purple room
2%
Max von Essen
- BROADWAY'S BEST...IN THE WEST
- Palm Springs Cultural Center
1%
Hugh Panaro
- BROADWAY'S BEST...IN THE WEST
- Palm Springs Cultural Center
0%Best Choreography Of A Play Or Musical
Ray Limon
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
37%
Dennis Courtney
- FALSETTOS
- Dezart Performs
20%
Karen Sieber
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
18%
Ray Limon
- OLIVER!
- Desert Theatricals
18%
Jane Guy
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
7%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Linda Muggridge
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
27%
Leslie Upp
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
27%
Hannah Chalman
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- CV REP
13%
Leslie Upp
- OLIVER!
- Desert Theatricals
12%
Caroline Blackwell
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
5%
Cherlyn Lanning
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
5%
Kudra Wagner
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
4%
Cherlyn Lanning & Kudra Wagner
- THE INHERITANCE PART 1
- The Bent
3%
Cherlyn Lanning
- F**KING MEN
- THE BENT
2%
Kudra Wagner
- LOOT
- Desert Ensemble Theatre
1%
Denee Dentice
- THE CAKE
- The Bent
1%
Cherlyn Lanning
- I'LL EAT YOU LAST
- THE BENT
0Best Direction Of A Musical
Ray Limon
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
30%
Adam Karsten
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
24%
Dennis Courtney
- FALSETTOS
- Dezart Performs
20%
Ray Limon
- OLIVER!
- Desert Theatricals
16%
Terry Ray
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
6%
Michael Pacas
- TOOTSIE
- Desert Theatreworks
5%Best Direction Of A Play
Jaime Robledo
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
21%
Jason Reale
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
16%
Luke Rainey
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Palm Canyon Theatre
15%
Jamie Torcellini
- THE 39 STEPS
- CV REP
7%
Michael Shaw
- FAT HAM
- Dezart Performs
6%
Deborah Harmon
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
4%
Kudra Wagner
- THE CAKE
- The Bent
4%
Steven Rosenbaum
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
3%
Roger Welch
- I DO, I DO
- Revolution Stage Co.
3%
Michael Shaw
- GRAND CONCOURSE
- Dezart Performs
3%
Craig Wells
- HILLARY AND CLINTON
- Dezart Performs
3%
Jerome Elliott Moskowitz
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensembe Theatre
3%
Jason Reale
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
2%
David Youse
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
2%
Michael Pacas
- LOOT
- Desert Ensemble Theatre
2%
Liyan Mc Neltier
- LATE COMPANY
- Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge
2%
Steven Rosenbaum
- F**KING MEN
- THE BENT
1%
Judith Chapman
- SHUNNED
- Palm Canyon Theatre
1%
Steven Rosenbaum
- I'LL EAT YOU LAST
- THE BENT
1%Best Ensemble STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
19%POINT LOMA
- Revolution Stage Company
15%HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
10%A VERY SORDID WEDDING
- Palm Canyon Theatre
9%FALSETTOS
- Dezart Performs
8%NEXT TO NORMAL
- CV REP
6%ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Palm Canyon Theatre
5%THE MOD SQUAD
- Desert Theatricals
4%THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
4%OLIVER!
- Desert Theatricals
4%GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
4%LOOT
- Desert Ensemble Theatre
3%LA CAGE AUX FOLLES
- Palm Canyon Theatre
3%PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
1%SKIPPY AND BITSY ALL STAR CHRISTMAS T.V. EXTRAVAGANZA
- THE BENT
1%BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
1%FU*KING MEN
- The Bent
0%F**KING MEN
- THE BENT
0Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Matt Richter
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
22%
Nick Wass
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
21%
Gavan Wyrick
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
19%
Chase Potter
- FALSETTOS
- Dezart Performs
10%
Moira Wilke
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
9%
Gavan Wyrick
- OLIVER!
- Desert Theatricals
7%
Jason Smith
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
4%
Nick Wass
- THE CAKE
- THE BENT
2%
Nick Wass
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
2%
Nick Wass
- F**KING MEN
- THE BENT
1%
Nick Wass
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
1%
Nick Wass
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Robert Rutt and Joshua Carr
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
26%
Stephen Hulsey
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
21%
Joshua Carr
- OLIVER!
- Desert Theatricals
21%
Stephen Hulsey
- FALSETTOS
- Dezart Performs
17%
Michael Orland
- IT'S ME, CHARLIE!
- Revolution Stage Company
12%
BRAD FREY
- HONKY TONK ANGELS
- Desert Theatreworks
4%Best Musical HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
24%LA CAGE AUX FOLLES
- Palm Canyon Theatre
22%FALSETTOS
- Dezart Performs
21%NEXT TO NORMAL
- CV REP
18%OLIVER!
- Desert Theatricals
13%HONKY TONK ANGELS
- Desert Theatreworks
2%Best New Play Or Musical POINT LOMA
- Revolution Stage Company
35%MAMA DO YOU KNOW ME
- Big Bear Theatre Project
26%THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS
- CV REP
23%SKIPPY & BITSY'S ALL START T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA
- THE BENT
16%Best Performer In A Musical
Ronald Coronado
- LA CAGE AUX FOLLES
- Palm Canyon Theatre
16%
Christin Byrdsong
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
11%
Patrick Joseph Wallace
- FALSETTOS
- Dezart Performs
10%
Doug Carfrae
- OLIVER!
- Desert Theatricals
10%
Maya Jade Frank
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
10%
Francesca Amari
- I DO, I DO
- Revolution Stage Co.
8%
Joe Hooper
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
7%
Tim Ewing
- FALSETTOS
- Dezart Performs
6%
Jason Ayestas
- TOOTSIE
- Desert Theatreworks
6%
Stephanie Lynne Mason
- FALSETTOS
- Dezart Performs
5%
Skylar Gaines
- FALSETTOS
- Dezart Performs
3%
Steven Grant Douglas
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
3%
Tyler Donovan McCall
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
3%
Terry Ray
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
2%
Bligh Voth
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
1%
Jane Guy
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
1%Best Performer In A Play
French Stewart
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
20%
Yo Younger
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
16%
Ronald Coronado
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Palm Canyon Theatre
12%
Lizzie Schmelling
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
9%
Chuck Yates
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
8%
Rebecca Mc Williams
- LATE COMPANY
- Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge
4%
Sonia Reavis
- THE CAKE
- The Bent
4%
Ronald Douglass
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
4%
Laura Stearns
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
3%
Alex Price
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
3%
Ashley Morton
- THE 39 STEPS
- CV REP
3%
Andi Matheny
- HILLARY AND CLINTON
- Dezart Performs
3%
Cathy Moriarty
- I'LL EAT YOU LAST
- The Bent
3%
Scott Golden
- GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
2%
Michael Pacas
- SHUNNED
- Palm Canyon Theatre
2%
Yo Younger
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
2%
Tessa Gregory Walker
- LOOT
- Desert Ensemble Theatre
1%
J. Clare Merritt
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
0%Best Play STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
25%ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Palm Canyon Theatre
21%POINT LOMA
- Revolution Stage Company
16%THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
7%GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
6%TRU
- Desert Ensemble Theatre
4%THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS
- CV REP
4%THE CAKE
- THE BENT
3%THE 39 STEPS
- CV REP
3%HILLARY AND CLINTON
- Dezart Performs
2%GRAND CONCOURSE
- Dezart Performs
2%BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
2%LOOT
- Desert Ensemble Theatre
2%LATE COMPANY
- Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge
2%FU*KING MEN
- The Bent
1%PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
0%F**KING MEN
- THE BENT
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joel Daavid
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
31%
Joyanne Tracy
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
23%
Rick Bluhm
- FALSETTOS
- Dezart Performs
11%
Jimmy Cuomo
- OTHER DESERT CITIES
- CV REP
10%
Tom Valach
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
6%
Jimmy Cuomo
- THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS
- CV REP
5%
Jason Reale
- THE CAKE
- THE BENT
4%
Thomas L. Valach
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
4%
Jason Reale
- PERFECT ARRANGEMENT
- THE BENT
3%
Jason Reale
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
2%
Jason Reale
- FU*KING MEN
- The Bent
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Adams
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
25%
Clark Dugger
- FALSETTOS
- Dezart Performs
24%
Josh Adams
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
13%
Andrew M. Edwards
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
11%
Andrew M. Edwards
- TRU
- Desert Ensemble Theatre
8%
Damian Jesus Mercado
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
6%
Josh Adams
- THE 39 STEPS
- CV REP
4%
Damian Jesus Mercado
- THE INHERITANCE PART 1
- The Bent
4%
Damian Jesus Mercado
- FU*KING MEN
- The Bent
3%
Damian Jesus Mercado
- PERFECT ARRANGEMENT
- The Bent
3%Best Supporting Performer In A Musical
Jeffrey Scott Adair
- OLIVER!
- Desert Theatricals
19%
Trent Mills
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Big Bear Theatre Project
14%
Tod Macofsky
- HAIRSPRAY
- Desert Theatricals
14%
Patrick Wallace
- NEXT TO NORMAL
- CV REP
13%
Laura Stearns
- FALSETTOS
- Dezart Performs
8%
Jim Bullock
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
7%
Sam Sherwood
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- CV REP
6%
William Spitz
- FALSETTOS
- Dezart Performs
6%
Maggie Barry
- FALSETTOS
- Dezart Performs
5%
Eric Seppala
- SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA
- The Bent
4%
Steven Rosenbaum
- SKIPPY & BITSY'S ALL STAR T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA
- THE BENT
3%
Travis Creston Detwiler
- SKIPPY & BITSY'S ALL STAR
- THE BENT
2%Best Supporting Performer In A Play
Larry Martin
- A VERY SORDID WEDDING
- Palm Canyon Theatre
26%
Joe Fria
- STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON
- Big Bear Theatre Project
17%
Anthony Nannini
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
13%
David Youse
- GOD OF CARNAGE
- Desert Ensemble Theatre
7%
Geri Nikole Love
- THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS
- CV REP
5%
Terry Ray
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
5%
Abby Kapadia
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
4%
Ronald Coronado
- A VERY SORDID WEDDING
- Palm Canyon Theatre
4%
Melanie Blue
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
3%
Anthony Nannini
- BEYOND THERAPY
- Desert Ensemble Theatre
3%
Paul Crane
- THE CAKE
- The Bent
3%
Angela Landis
- PERFECT ARRANGEMENT
- The Bent
2%
Thomas Dodge Wheatley
- THE INHERITANCE PART 1
- The Bent
2%
Ronny Borelli
- F**KING MEN
- THE BENT
2%
Brian Newkirk
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
2%
Willie Mullins
- THE INHERITANCE PART 1
- THE BENT
2%
Eric Larson
- POINT LOMA
- Revolution Stage Company
1%Favorite Local Theatre
Revolution Stage Company
24%
Big Bear Theatre Project
19%
CV REP
16%
Desert Theatricals
15%
Palm Springs Cultural Center
11%
Desert Theatreworks
5%
Coachella Valley Repertory
5%
THE BENT
4%
Annenberg Theater
2%