 tracker
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows (beta) Register/Login Games Grosses

Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards; NEXT TO NORMAL Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 15, 2025
Click Here for More on BWW Regional Awards
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards; NEXT TO NORMAL Leads Best Musical! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Palm Springs Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

Vote Now

2025 BroadwayWorld Palm Springs Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Francesca Amari - PONYTAILS, CHIFFON & SHANGRI-LA - PS Underground 17%

Stephanie J Block - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural center 13%

The Mod Squad - MOD SQUAD VARIETY SHOW - Desert Theatricals 10%

Claybourne Elder - CABARET SERIES - CV REP 10%

Charlie Brown - IT'S ME, CHARLIE! - Revolution Stage Company 9%

Scott Golden - GHOST STORY OF CHRISTMAS - Big Bear Theatre Project 8%

Jeff Barnett - RAZZLE DAZZLE - Palm Springs Cultural Center 6%

Glenn Rosenblum - BROADWAY SHOWSTOPPERS - Coachella Valley Repertory 6%

John Boswell/ Susie Mosher - CASHINO - THE BENT 6%

Hugh Panaro - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 4%

Jim Caruso & Billy Stritch - CAST PARTY - McCallum Theatre 4%

Susan Edwards Martin - BROADWAY & BEYOND! - Coachella Valley Repertory 4%

Norm Lewis - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 2%

Max von Essen - BROADWAY'S BEST...IN THE WEST - Palm Springs Cultural Center 1%

Nic & Desi - BROADWAY TO HOLLYWOOD - Purple room 1%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Ray Limon - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 33%

Karen Sieber - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 20%

Ray Limon - OLIVER! - Desert Theatricals 18%

Dennis Courtney - FALSETTOS - Dezart Performs 17%

Jane Guy - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 11%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Linda Muggridge - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 30%

Leslie Upp - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 22%

Hannah Chalman - THE LIGHT IN THE PIAZZA - CV REP 13%

Leslie Upp - OLIVER! - Desert Theatricals 10%

Cherlyn Lanning - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 6%

Caroline Blackwell - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 4%

Kudra Wagner - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 4%

Cherlyn Lanning & Kudra Wagner - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 4%

Kudra Wagner - LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

Cherlyn Lanning - F**KING MEN - THE BENT 2%

Denee Dentice - THE CAKE - The Bent 1%

Cherlyn Lanning - I'LL EAT YOU LAST - THE BENT 1%

Best Direction Of A Musical
Ray Limon - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 27%

Adam Karsten - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 26%

Dennis Courtney - FALSETTOS - Dezart Performs 15%

Ray Limon - OLIVER! - Desert Theatricals 13%

Terry Ray - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 13%

Michael Pacas - TOOTSIE - Desert Theatreworks 6%

Best Direction Of A Play
Jason Reale - POINT LOMA - Revolution Stage Company 24%

Jaime Robledo - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 21%

Luke Rainey - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 12%

Jamie Torcellini - THE 39 STEPS - CV REP 8%

Steven Rosenbaum - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 5%

Michael Shaw - FAT HAM - Dezart Performs 4%

David Youse - TRU - Desert Ensemble Theatre 3%

Roger Welch - I DO, I DO - Revolution Stage Co. 3%

Deborah Harmon - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 2%

Kudra Wagner - THE CAKE - The Bent 2%

Judith Chapman - SHUNNED - Palm Canyon Theatre 2%

Jason Reale - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 2%

Michael Shaw - GRAND CONCOURSE - Dezart Performs 2%

Steven Rosenbaum - F**KING MEN - THE BENT 2%

Craig Wells - HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 2%

Michael Pacas - LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

Jerome Elliott Moskowitz - BEYOND THERAPY - Desert Ensembe Theatre 2%

Steven Rosenbaum - I'LL EAT YOU LAST - THE BENT 1%

Liyan Mc Neltier - LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 1%

Best Ensemble
POINT LOMA - Revolution Stage Company 21%

STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 17%

A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 11%

HAIRSPRAY - Desert Theatricals 8%

NEXT TO NORMAL - CV REP 6%

FALSETTOS - Dezart Performs 5%

GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 5%

JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 5%

THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 4%

THE MOD SQUAD - Desert Theatricals 4%

OLIVER! - Desert Theatricals 3%

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 3%

LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 2%

SKIPPY AND BITSY ALL STAR CHRISTMAS T.V. EXTRAVAGANZA - THE BENT 1%

BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 1%

F**KING MEN - THE BENT 0%

PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 0%

FU*KING MEN - The Bent 0%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Nick Wass - POINT LOMA - Revolution Stage Company 27%

Matt Richter - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 23%

Gavan Wyrick - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 16%

Moira Wilke - NEXT TO NORMAL - CV REP 10%

Chase Potter - FALSETTOS - Dezart Performs 6%

Gavan Wyrick - OLIVER! - Desert Theatricals 5%

Jason Smith - TRU - Desert Ensemble Theatre 4%

Nick Wass - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 3%

Nick Wass - F**KING MEN - THE BENT 1%

Nick Wass - THE CAKE - THE BENT 1%

Nick Wass - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 1%

Nick Wass - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 1%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Robert Rutt and Joshua Carr - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 25%

Joshua Carr - OLIVER! - Desert Theatricals 20%

Stephen Hulsey - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 20%

Michael Orland - IT'S ME, CHARLIE! - Revolution Stage Company 16%

Stephen Hulsey - FALSETTOS - Dezart Performs 14%

BRAD FREY - HONKY TONK ANGELS - Desert Theatreworks 5%

Best Musical
NEXT TO NORMAL - CV REP 24%

HAIRSPRAY - Desert Theatricals 23%

LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 20%

FALSETTOS - Dezart Performs 17%

OLIVER! - Desert Theatricals 13%

HONKY TONK ANGELS - Desert Theatreworks 2%

Best New Play Or Musical
POINT LOMA - Revolution Stage Company 42%

MAMA DO YOU KNOW ME - Big Bear Theatre Project 21%

THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 20%

SKIPPY & BITSY'S ALL START T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA - THE BENT 17%

Best Performer In A Musical
Maya Jade Frank - NEXT TO NORMAL - CV REP 15%

Ronald Coronado - LA CAGE AUX FOLLES - Palm Canyon Theatre 12%

Doug Carfrae - OLIVER! - Desert Theatricals 11%

Christin Byrdsong - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 9%

Patrick Joseph Wallace - FALSETTOS - Dezart Performs 8%

Francesca Amari - I DO, I DO - Revolution Stage Co. 8%

Joe Hooper - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 7%

Jason Ayestas - TOOTSIE - Desert Theatreworks 5%

Tim Ewing - FALSETTOS - Dezart Performs 5%

Terry Ray - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 4%

Skylar Gaines - FALSETTOS - Dezart Performs 3%

Steven Grant Douglas - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 3%

Stephanie Lynne Mason - FALSETTOS - Dezart Performs 3%

Jane Guy - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 3%

Tyler Donovan McCall - NEXT TO NORMAL - CV REP 2%

Bligh Voth - NEXT TO NORMAL - CV REP 1%

Best Performer In A Play
Yo Younger - POINT LOMA - Revolution Stage Company 22%

French Stewart - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 20%

Ronald Coronado - ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 8%

Lizzie Schmelling - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 8%

Chuck Yates - TRU - Desert Ensemble Theatre 7%

Ronald Douglass - POINT LOMA - Revolution Stage Company 5%

Andi Matheny - HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 4%

Ashley Morton - THE 39 STEPS - CV REP 4%

Alex Price - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 3%

Laura Stearns - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 3%

Rebecca Mc Williams - LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 3%

Sonia Reavis - THE CAKE - The Bent 3%

Cathy Moriarty - I'LL EAT YOU LAST - The Bent 3%

Scott Golden - GHOST STORY OF CHRISTMAS - Big Bear Theatre Project 3%

Michael Pacas - SHUNNED - Palm Canyon Theatre 2%

Tessa Gregory Walker - LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

Yo Younger - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 1%

J. Clare Merritt - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 0%

Best Play
STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 22%

POINT LOMA - Revolution Stage Company 21%

ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST - Palm Canyon Theatre 20%

THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 7%

GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 5%

THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 4%

THE 39 STEPS - CV REP 3%

TRU - Desert Ensemble Theatre 3%

LOOT - Desert Ensemble Theatre 2%

HILLARY AND CLINTON - Dezart Performs 2%

THE CAKE - THE BENT 2%

BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 2%

GRAND CONCOURSE - Dezart Performs 1%

FU*KING MEN - The Bent 1%

LATE COMPANY - Revolution Stage Co/Inspiration’s Edge 1%

PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 1%

F**KING MEN - THE BENT 1%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joel Daavid - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 31%

Joyanne Tracy - POINT LOMA - Revolution Stage Company 28%

Jimmy Cuomo - OTHER DESERT CITIES - CV REP 8%

Rick Bluhm - FALSETTOS - Dezart Performs 7%

Jimmy Cuomo - THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 7%

Tom Valach - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 6%

Jason Reale - PERFECT ARRANGEMENT - THE BENT 4%

Jason Reale - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 3%

Jason Reale - THE CAKE - THE BENT 3%

Thomas L. Valach - TRU - Desert Ensemble Theatre 3%

Jason Reale - FU*KING MEN - The Bent 2%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Josh Adams - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 24%

Clark Dugger - FALSETTOS - Dezart Performs 18%

Josh Adams - NEXT TO NORMAL - CV REP 13%

Andrew M. Edwards - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 9%

Damian Jesus Mercado - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 8%

Damian Jesus Mercado - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 8%

Andrew M. Edwards - TRU - Desert Ensemble Theatre 7%

Josh Adams - THE 39 STEPS - CV REP 6%

Damian Jesus Mercado - FU*KING MEN - The Bent 3%

Damian Jesus Mercado - PERFECT ARRANGEMENT - The Bent 3%

Best Supporting Performer In A Musical
Jeffrey Scott Adair - OLIVER! - Desert Theatricals 18%

Trent Mills - LITTLE SHOP OF HORRORS - Big Bear Theatre Project 14%

Tod Macofsky - HAIRSPRAY - Desert Theatricals 13%

Patrick Wallace - NEXT TO NORMAL - CV REP 12%

Sam Sherwood - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 7%

Jim Bullock - JESUS CHRIST SUPERSTAR - CV REP 7%

Laura Stearns - FALSETTOS - Dezart Performs 7%

William Spitz - FALSETTOS - Dezart Performs 6%

Steven Rosenbaum - SKIPPY & BITSY'S ALL STAR T.V. CHRISTMAS EXTRAVAGANZA - THE BENT 5%

Eric Seppala - SKIPPY & BITSY'S ALL-STAR CHRISTMAS TV EXTRAVAGANZA - The Bent 5%

Maggie Barry - FALSETTOS - Dezart Performs 4%

Travis Creston Detwiler - SKIPPY & BITSY'S ALL STAR - THE BENT 3%

Best Supporting Performer In A Play
Larry Martin - A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 24%

Anthony Nannini - POINT LOMA - Revolution Stage Company 21%

Joe Fria - STONEFACE: THE RISE AND FALL OF BUSTER KEATON - Big Bear Theatre Project 16%

David Youse - GOD OF CARNAGE - Desert Ensemble Theatre 6%

Geri Nikole Love - THE BEVERLY HILLS HOTEL PEACE TALKS - CV REP 5%

Terry Ray - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 5%

Abby Kapadia - POINT LOMA - Revolution Stage Company 3%

Melanie Blue - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 3%

Anthony Nannini - BEYOND THERAPY - Desert Ensemble Theatre 3%

Ronald Coronado - A VERY SORDID WEDDING - Palm Canyon Theatre 3%

Thomas Dodge Wheatley - THE INHERITANCE PART 1 - The Bent 2%

Angela Landis - PERFECT ARRANGEMENT - The Bent 2%

Paul Crane - THE CAKE - The Bent 2%

Brian Newkirk - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 2%

Willie Mullins - THE INHERITANCE PART 1 - THE BENT 2%

Eric Larson - POINT LOMA - Revolution Stage Company 1%

Ronny Borelli - F**KING MEN - THE BENT 1%

Favorite Local Theatre
Revolution Stage Company 29%

Big Bear Theatre Project 18%

Desert Theatricals 14%

CV REP 13%

Palm Springs Cultural Center 9%

THE BENT 6%

Coachella Valley Repertory 5%

Desert Theatreworks 3%

Annenberg Theater 2%

Wrong region? Click here.

Regional Awards
Palm Springs Awards - Live Stats
Best Musical - Top 3
1. HAIRSPRAY (Desert Theatricals)
23.6% of votes
2. NEXT TO NORMAL (CV REP)
23.6% of votes
3. LA CAGE AUX FOLLES (Palm Canyon Theatre)
19.6% of votes

Need more Palm Springs Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...


Videos