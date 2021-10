Åge Aleksandersen, Gunnar Pedersen og Trondheimsolistene spilte sommeren 2019 to konserter i Nidarosdomen under Olavsfest. Begge konsertene ble utsolgt i løpet av få timer, og det samme ble en omfattende turné i 2020. Høsten 2021 turnerer de igjen, og for første gang besøker Åge Operaen!

Adresseavisen skrev den gang følgende om konserten: «Hvem hadde trodd at Levva Livet skulle få en til å gråte», «Musikken presenteres i en naken og sårbar drakt - helt nydelig» «Konserten er på mange måter ikke bare en konsert, det er en opplevelse».

Dette blir en unik konsertopplevelse, hvor Åge byr på seg selv og hvor du får se en annerledes side av Norges mest populære artist. Vi får høre de fleste kjente sangene, i tillegg til flere sanger som vanligvis ikke presenteres på konserter. Som Åge selv sier: «Vi stikker innom for å slå av en prat og spille og synge noen låter.»

Konserten er støttet av Koteng.

The performance takes place on 7 November. Learn more at https://operaen.no/en/Productions/age-gunnar-og-trondheimsolistene/