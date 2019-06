Repetities Musical FUN HOME Gestart

Vandaag zijn in Internationaal Theater Amsterdam de repetities gestart voor de award winnende musical Fun Home van OpusOne. De cast, bestaande uit Renée van Wegberg, Marjolein Keuning, Ad Knippels, Mitch Wolterink, Dominique de Bont en Iris Bakker, genoot deze dag van Fun Home chocoladelolly's. De komende maand wordt de musical ontwikkeld door de creatives, cast en crew.

Fun Home is een autobiografische Off-Broadwaymusical, gebaseerd op de gelijknamige graphic novel van Alison Bechdel. Het verhaal speelt zich af in het hedendaagse Pennsylvania met flashbacks naar het recente verleden en vertelt over de moeizame relatie tussen Alison (Renée van Wegberg) en haar vader (Ad Knippels). Alison ontdekt lesbisch te zijn. Wanneer zij zich tot haar vader wendt voor steun, stuit zij op een muur. Haar vader blijkt zelf homoseksueel te zijn maar is nooit uit de kast gekomen. Haar coming out zet zijn leven op losse schroeven.



De musical is een coproductie van ITA en OpusOne en tevens onderdeel van de nieuwe zomerprogrammering van ITA. Samen met Small Town Boy van Toneelgroep Oostpool speelt Fun Home twee weken tijdens Pride Amsterdam. Beide zijn producties over de worsteling van een jongen (Small Town Boy) en een meisje (Fun Home) met zichzelf, de omgeving en hun homoseksuele identiteit. De regie van Fun Home is in handen van Koen Van Dijk.



Fun Home is vanaf 24 juli 2019 voor twee weken te zien in Internationaal Theater Amsterdam. De première vindt plaats op 25 juli. Informatie en tickets: www.funhome.nl.