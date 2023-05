Feature: SANNE FRANSSEN TE ZIEN IN MUSICALS GONE MAD at DeLaMar West!

Sanne Franssen zal op 12 juni a.s. te zien zijn in de parodievoorstelling Musicals Gone Mad. Zij speelde afgelopen seizoen in de musical Blind Date en is genomineerd voor een Musical Award voor Beste Vrouwelijke Bijrol. Franssen vervangt Carolina Mout, die wegens privé-omstandigheden van deelname moest afzien.

De Bonte Avond van het musicalseizoen heeft met Franssen haar vierde genomineerde in de genderswapped all male cast: Soraya Gerrits (The Prom) en Nurlaila Karim (The Bodyguard) hebben beiden ook een nominatie op zak. Marisa van der Meer maakt deel uit van de cast van Assepoester de musical, die is genomineerd voor de Publieksprijs Beste Familiemusical. Met al dit talent belooft Musicals Gone Mad ook dit jaar weer het hoogtepunt voor musicalliefhebbers te worden!

Het creatieve team achter Musicals Gone Mad bestaat uit Bart Mijnster (liedteksten), Aron Bruisten (muzikale supervisie en liedteksten), Robbert van den Bergh (regie en presentatie) en Marinus de Graaf (vormgeving en productie).

Kaarten voor de voorstelling op 12 juni in het DeLaMar West zijn nu in de verkoop via www.delamar.nl

Bezoek voor meer info www.musicalsgonemad.nl