BWW Feature: WE WILL ROCK YOU at Dutch Tour: Stanley Burleson joins the cast!

PERSBERICHT Haarlem, 5 september 2019

STANLEY BURLESON IN QUEEN MUSICAL WE WILL ROCK YOU

Spectaculaire nieuwe, Engelstalige versie van de rockmusical

Queen leadzanger Freddie Mercury zou vandaag, 5 september 2019, zijn 73e verjaardag hebben moeten vieren en op deze bijzondere dag maakt TEC Entertainment bekend dat Stanley Burleson, naast de Amerikaanse superster Anastacia, te zien zal zijn in de rockmusical WE WILL ROCK YOU. De geheel eigen, spectaculair nieuwe versie van de internationaal succesvolle musical van Queen en Ben Elton wordt geheel in het Engels opgevoerd en geproduceerd in samenwerking met Peep Arrow Entertainment. in. De rockmusical is voor een beperkte speelperiode uitsluitend te zien in AFAS Live in Amsterdam. World Forum Theater in Den Haag, Schouwburg Hengelo en MartiniPlaza in Groningen. De première van WE WILL ROCK YOUis op vrijdag 6 December 2019 in Amsterdam.

Stanley Burleson spelt in WE WILL ROCK YOUde rol van de trouwe assistant van de Killer Queen, Kashoggi. Hij maakte zijn theaterdebuut in Catsen was verder te zien in Evita, Zeldzaam, Les Misérables, Move, Adèle In Casablanca, Simone & Friends, Karin In Concert, La Bloemen, La On Tour, Musicals In Concert, Musicals In Ahoy', Faya, Miss Saigon, Joe, Chicago,Elisabeth, Fosse, 3 Musketiers, Passion, Beauty And The Beast, Disney's Musical Sing-a-Longen La Cage Aux Folles,Sister Act, Moeder, ik wil bij de Revue,Brooklyn Nights, Musicals in Concert on Tour, From Sammy With Love, Elisabeth in concerten Best of Broadway. Hij verzorgde de choreografie en/of regie voor Karin Bloemen, Boyband, Dancing Queens, Musicals In Concert IIen Musicals In Ahoy, Ciske de Rat, Sunset Boulevard, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat,Cirque Stiletto, Crazy Shopping, Aspects of Love, The Houdini Experience,Tango De Valentino, Caro, The Addams Family en voor de televisieprogramma's van Karin Bloemen, John Kraaijkamp Musical Awards Gala (2000-2009) en Filmpje. Op televisie was Stanley juryvoorzitter in hetSterrenjacht en Let's Dance en speelde gastrollen in Baantjeren Mijn dochter en ik. Stanley won de Gouden Notekraker, drie Musical Awards voor beste mannelijke hoofdrol(Elisabeth,Passion, From Sammy With Love) en een voor beste choreografie (Ciske de Rat)

WE WILL ROCK YOU is een futuristisch avontuur met 24 van de grootste hits van de legendarische Britse rockgroep Queen. Het verhaal, dat geschreven werd door Ben Elton, speelt zich af in een tijd waarin live-muziek en muziekinstrumenten verboden zijn. Maar de jeugd rebelleert en strijdt tegen het almachtig bedrijf dat hun leven beheerst en een dieet van digitaal geproduceerde popmuziek voorschrijft. Het verzet groeit!

De originele versie vanWE WILL ROCK YOUging op 12 mei 2002 in het Dominion Theatre in de Londense West End in première en was daar meer dan 4.600 voorstellingen te zien. De rockshow met de muziek van Queen is inmiddels door meer dan 15 miljoen bezoekers op alle zes continenten en in meer dan 17 landen te zien geweest.

De Britse rockgroep Queen, bestaande uit Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor en John Deacon, is een van de meest populaire rockbands aller tijden. Queen bracht 15 studio en 7 live-albums uitgebracht en in totaal verkochten ze meer dan 300 miljoen albums. Alleen al in Nederland had Queen 22 Top 10 hits, waaronder onder andere 'Bohemian Rhapsody', 'Killer Queen' 'Somebody To Love', 'Crazy Little Thing Called Love', 'Radio Ga Ga', 'I Want to Break Free', 'We Are The Champions' en 'We Will Rock You'. In de door NPO Radio 2 uitgezonden Top 2000 was Queen in 2017 te horen met maar liefst 27 nummers.

Speelperiode:

28 november t/m 1 december 2019 Schouwburg Hengelo

4 t/m 8 december 2019 AFAS Live Amsterdam

12 december t/m 12 januari 2020 World Forum Theater Den Haag

15 t/m 19 januari 2020 MartiniPlaza Groningen

Kaarten zijn te koop via: www.wewillrockyoumusical.com

Foto credits: Margot de Heide





