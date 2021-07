BWW Feature: STERRENCAST IN ONE DE MUSICAL: SOY KROON, NIENKE LATTEN, EDWIN JONKER, JASPER KERKHOF EN PETER LUSSE!

Musicalproducent en schrijver Roel Pieters is bijzonder verheugd bekend te maken dat grote namen als Soy Kroon (Amon), Edwin Jonker (Cheops) en Peter Lusse (Archeoloog) de hoofdrollen zullen vertolken in ONE de Musical. Ook singer/songwriter en musicalster Nienke Latten (Mira) en Jasper Kerkhof (Slechterik) zullen hoofdrollen spelen. De première van ONE de Musical is op 28 november in Studio's Aalsmeer.

One de Musical wordt nu al bijzonder genoemd. Kenners uit de musicalwereld verheugen zich al tijden op deze voorstelling, gemaakt door een internationaal team, die de theaterbeleving naar een andere dimensie brengt. Volgens Rik Vodeb, executive creative producer, bevindt het publiek zich midden in het verhaal en de actie, in plaats van dat ze recht vooruit naar een toneel kijken. Het decor bestaat volledig uit bewegende delen en kan razendsnel worden aangepast tijdens de voorstelling. Dit maakt van de show een zinderende belevenis die boeit van de eerste tot de laatste minuut. Ook de cast speelt daarbij een grote rol; deze bestaat naast acteurs onder meer uit acrobaten en free runners. Zij vertonen naast, boven en voor het publiek de meest verbazingwekkende stunts.

Voor de veelzijdige Peter Lusse is het zijn comeback in een musicalvoorstelling. De laatste jaren maakte hij veel operavoorstellingen. 'Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik weer graag in een musical zou willen spelen,' laat Peter Lusse weten. 'Dat ik in deze show mag spelen, naast al die andere talentvolle mensen, is geweldig. Daarnaast is ONE de Musical enorm innovatief en ben ik er trots op dat ik daar deel van mag uitmaken.' Nienke Latten kiest na haar Duitse hoofdrol van prinses Jasmine in de musical Aladdin weer voor Nederland. 'Duitsland was een waanzinnig avontuur, maar speciaal voor One kies ik voor Nederland.' Ook Edwin Jonker kan niet wachten om weer in het theater te mogen staan. 'Hier komen alle disciplines samen. Het heeft lang geduurd, maar ik mag weer terug naar het theater.'

ONE is een verhaal over volmaakte liefde en speelt zich af in de setting van het oude Egypte. Dit decor zal op een uiterst creatieve wijze worden weergegeven. Mira is de dochter van koning Cheops, die tevens naamgever is van de wereldberoemde piramide. Zij valt als een blok voor de charmes van Amon, een arbeider die bouwt aan de creatie van dit iconische bouwwerk. Producent en schrijver van het script is Roel Pieters. Hij beschrijft in zijn verhaal, dat volkomen origineel is maar doorspekt met historische feiten, een onmogelijke liefde die zich echter door niets of niemand laat stoppen. ONE is daarmee vooral een ode aan de eeuwige liefde. Het verhaal is de kapstok voor een ongekend visueel en vooral muzikaal spektakel. Componist Edwin Schimscheimer garandeert, samen met musical director/arrangeur Marco Kuypers, de kwaliteit van de nummers. Alles is speciaal voor ONE geschreven en sluit naadloos aan bij het karakter van internationale musicalklassiekers.

ONE de Musical gaat op 28 november 2021 in Studio's Aalsmeer in première.

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.onedemusical.nl